Інфаркт, швидка і звинувачення в інтригах: Калашник розкрив подробиці конфлікту з колишнім заступником

Микола Калашник / © Фото Дмитра Фурдака/ТСН

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Міністр інфраструктури Микола Калашник розповів про обставини звільнення свого заступника Руслана Олійника, який публічно звинуватив його в маніпуляціях та спробах перекласти на нього відповідальність за проблеми із захистом енергетичних об’єктів Київської області. За словами міністра, Олійник сам хотів залишити посаду через професійне вигорання, втрату мотивації та нестачу часу на родину.

Про це Калашник розповів у коментарі журналісту ТСН Дмитру Фурдаці.

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Чому Олійник вирішив піти з посади

За словами міністра, він помітив, що його заступник поступово втрачав зацікавленість у роботі, а колишньої енергії та ініціативності вже не демонстрував. Саме тому Калашник почав обговорювати з ним зміни в роботі.

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Міністр пригадав, що спочатку Олійник звернувся до нього з проханням піти у відпустку, пояснивши це професійним вигоранням і необхідністю переключитися. Однак Калашник не підтримав таку ініціативу, оскільки вважав, що в умовах великого навантаження та нових завдань це може негативно позначитися на роботі команди.

Водночас очільник міністерства наголосив, що раніше високо оцінював професійні якості Олійника. Саме через його наполегливість, працездатність та ефективність він запросив його до команди, а згодом призначив першим заступником голови ОДА після звільнення Тараса Бакая.

«Він відрізнявся своєю наполегливістю, своєю ефективністю, цілеспрямованістю, працездатністю 24 на 7, і він мене влаштовував», — зазначив Калашник.

За словами міністра, після відпустки Олійник певний час перебував на лікарняному, потім повернувся до роботи, але зрештою подав заяву про звільнення.

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Калашник також розповів, що під час особистих розмов заступник пояснював своє рішення кількома причинами. Зокрема, він хотів більше часу проводити з родиною, оскільки через роботу практично не бачив близьких.

Крім того, Олійнику було складно оцінювати результати своєї діяльності на міністерській посаді: на відміну від роботи в обласній адміністрації, швидкого та очевидного ефекту він не бачив і не до кінця розумів механізми роботи центрального відомства.

Міністра образив допис Олійника у Facebook

Окремо Калашник прокоментував публікацію колишнього заступника у Facebook, у якій той виклав власну версію звільнення. Міністр зізнався, що був неприємно вражений таким кроком.

«Я був здивований, неприємно. Мені було боляче емоційно і дискомфортно від того, що він так зробив. Я його не звинувачую», — сказав Калашник.

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Він додав, що не з’ясовував у Олійника, чому той вирішив публічно озвучити такі звинувачення, оскільки вважає, що колишній підлеглий зараз перебуває під впливом емоцій.

Водночас міністр розповів про останній день роботи Олійника в департаменті регіонального розвитку Київської ОВА. За його словами, того дня колишньому заступнику стало зле. Олійник сам зателефонував Калашнику та повідомив про погане самопочуття.

Міністр зв’язався з працівниками департаменту, а після підтвердження інформації викликав швидку допомогу. Олійника госпіталізували, оскільки, за отриманою Калашником інформацією, у нього були показники, які могли свідчити про інфаркт.

Пізніше міністр поцікавився станом здоров’я колишнього заступника. Той повідомив, що вже перебуває вдома та гуляє із собакою. Після цього Калашник не телефонував йому, однак згодом побачив допис у Facebook, який і викликав у нього негативну емоційну реакцію.

У чому Олійник звинуватив Калашника

У своїй публікації Руслан Олійник заявив, що вирішив звільнитися після розмови з міністром на вихідних. За його словами, під час зустрічі Калашник повідомив, що нібито існує рішення президента та прем’єр-міністра щодо його відставки.

Олійник стверджує, що розумів неправдивість цієї інформації, але не захотів продовжувати роботу в команді керівника, якого звинуватив в інтригах, маніпуляціях та намаганні перекласти на нього відповідальність за власні провали.

Окрему частину допису колишній заступник присвятив ситуації із захистом енергетичних об’єктів Київської області та реалізацією планів стійкості.

Він наголосив, що це завдання було безпосередньою відповідальністю очільника Київської ОВА, а Калашник особисто щотижня звітував про перебіг робіт на відповідних нарадах.

За твердженням Олійника, договори з підрядниками укладав департамент регіонального розвитку, який йому не підпорядковувався. Він також заявив, що не мав повноважень давати цьому департаменту доручення, а укласти контракти на 26 об’єктів без погодження та прямої вказівки голови ОВА було неможливо.

Олійник повідомив, що вирішив дистанціюватися від цієї ситуації та заявив про готовність співпрацювати з тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради, правоохоронними органами, громадськістю та журналістами.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, нібито міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник під час звіту у Верховній раді за перші 100 днів роботи використав переважно цифри і факти щодо досягнень і планів своїх попередників на цій посаді.

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