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Інфекціоністка розповіла про четверту хвилю коронавірусу та необхідність вакцинації

Інфекціоністка розповіла про четверту хвилю коронавірусу та необхідність вакцинації

Associated Press

Нову хвилю захворювання очікують восени.

Четвертій хвилі коронавірусу в Україні, найпевніше, бути.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявила медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова. 

За її словами, варто її очікувати восени. Утім, "вона може наступити і раніше". "Саме тому дуже важливо протягом літа щепити максимальну кількість людей. Щоб до осені було вакциновано якомога більше українців. Звісно, наскільки це можливо з огляду на доступність вакцин від COVID-19", - каже інфекціоністка. 

Фахівчиня радить не затягувати з вакцинацією тих, хто вже перехворів. Щепитися можна відразу після видужання. Утім, варто це зробити не пізніше, ніж через три місяці після одужання. Не можна вводити препарат тим, у кого під час введення першої дози виникли ускладнення - анафілактичний шок.

Окремо експертка наголосила, що вакцинуватися можуть і вагітні. Пріоритетною вакциною для них є препарат американсько-німецького виробництва Pfizer-BioNTech. "Можна і потрібно робити щеплення вагітним, оскільки вони переносять коронавірус важче. Такі рекомендації випустила національна технічна група", - наголосила Булавінова. 

Що дозволяє свідоцтво про вакцинацію та кому протипоказано її отримувати – Катерина Булавінова

Що дозволяє свідоцтво про вакцинацію та кому протипоказано її отримувати – Катерина Булавінова

Як повідомлялося, уряд затвердив послаблення карантинних обмежень для закладів культури та гостинності, масових заходів. Україні знову дозволені концерти, масові заходи, дискотеки, корпоративи та бенкети в закладах харчування. Зокрема, заклади громадського харчування зможуть працювати без часових обмежень, а також зможуть проводити бенкети, майстер-класи, публічні події тощо. Також дозволено роботу дискотек, нічних клубів.