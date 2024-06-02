“Інколи здається, що вони безсмертні”: військовий розповів, як складно буває ліквідувати росіян на полі бою

Інколи здається, що росіяни безсмертні, коли вони “вилазять” з-під обстрілів.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів оператор БПЛА.

“Мене дивувало те, що завжди задаємо питання, під чим вони. Коли просто масовані обстріли по їхнім позиціям і вони вилазять. Там вже мало бути “всьо”, але ні — він ще живий. Інколи здається, що вони безсмертні. Їх відстрілюєш, намагаєшся знищити, але бувають такі, що далі йдуть і йдуть. Вони просто якісь безстрашні. Ми кажемо, що вони просто щось вживають і йдуть туди”, — каже військовий.

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