Іноземець, якому закидають замах на міністра, твердить про підставу: суд обрав йому запобіжний захід

Розгляд запобіжного заходу для другої підозрюваної ще триває.

У Печерському суді столиці обирають запобіжний захід для чоловіка і жінки, які замовляли вбивство міністра аграрної політики та продовольства - Романа Лещенка.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Суд вже обрав для чоловіка, який приїхав до України із США, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Хоча сам підозрюваний, який спілкувався через перекладача, твердить, що не причетний до всіх звинувачень, що не очікував, що його затримають, адже злочину не планував. Каже, що не знав про що домовлялась його українська партнерка. Запевняє, що лише хотів повернути свої гроші, які йому був винен теперішній міністр, і що його підставили.

Розгляд запобіжного заходу для жінки ще триває.

У Києві обирають запобіжний захід для замовників вбивства Романа Лещенка

Напередодні правоохоронці оголосили, що викрили чоловіка і жінку, які хотіли поквитатися із Лещенком. За даними слідчих, все почалося через бізнесовий конфлікт між замовником вбивства, американцем, та Лещенком. Замах був пов’язаний із діяльністю міністра у 2018 році - до того, як він отримав державну посаду.

Спершу іноземець та українка-його спільниця намагалися вибити з Лещенка борги за допомогою колектора. Він ніби-то гроші взяв, але кредиторам не віддав. Тоді ті й вирішили найняти кілера: для вбивства колектора та, власне, міністра Лещенка.

Правоохоронці імітували загибель колектора. Замовники зустрілися із кілером, аби обговорити подальшу роботу. Саме тоді силовики їх і затримали.

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