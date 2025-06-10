Іноземні добровольці відверто розповіли, чому воюють за Україну: відео

Тренування іноземців / © ТСН

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Іноземці добровольці з Франції та Сполучених Штатів проходять військову підготовку у складі спецпідрозділу «Реванш» Головного управління розвідки. Серед курсантів — хлопці без бойового досвіду, колишні поліцейські, будівельники та механіки. У кожного з них власна історія і мотивація.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Іноземні добровольці приховують обличчя під масками. А свої справжні імена — за позивними. Чарлі 3 — американець. Вдома працював механіком. А тепер готується до військової служби в Україні.

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«Моя сім’я втекла з Фінляндії перед Другою світовою війною — з Карелії. Це дуже схоже на це протистояння, і я просто відчуваю, що це моє право і право моєї родини боротися за щось подібне. Російська Федерація знущається над людьми вже сотні років, і це має припинитися. Я вірю в свободу всіх людей, тому я вирішив приїхати сюди», — каже американський доброволець.

Американець підписав контракт і долучився до тактичної групи «Реванш» Головного управління розвідки. Як і інші добровольці тут — він буде штурмовиком.

«Я думаю, ми навряд знайдемо іноземців, які за власним бажанням приїжджають сюди працювати діловодами або фінансистами. Це всі люди, які бажають бути у вирі подій. І виконувати найважливішу задачу, яка є, а це штурмові та оборонні дії», — каже командир спецпідрозділу ГУР МО «Реванш» Кужумо.

26-річний француз із позивним Альфа 2 — приєднався до української армії ще у вересні 2022 року. Брав участь у звільненні Куп’янська. Згодом повернувся до Франції, і тепер знову приїхав на війну.

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«З дитинства я мріяв стати морським піхотинцем. І коли я приїхав в Україну, я не хотів залишатися позаду. Я не хотів керувати дроном, не хотів бути в артилерії. Я хотів штурмувати і йти вперед, щоб захищати людей, звільняти окуповані міста. Я бачив бабусь, які виходили зі своїх будинків, щоб подякувати, сказати „Слава Україні“. Це дуже приємні емоції і це мотивує», — каже він.

Він спілкується французькою, трохи знає англійську і намагається вчити українську. Розмовляти повними реченнями французу поки важко, але він вже вивчив багато українських слів і навіть має улюблені.

На відміну від свого земляка, француз з позивним Чарлі 2 — ні англійською, ні українською не володіє. Втім його бажання долучитися до української армії виявилось сильнішим за мовний бар’єр.

«Я працював поліцейським у одному з найбільш кримінальних міст Франції. Звичайно, ловити злочинців і воювати з професійними військовими — це велика різниця. Я ніколи не служив в армії, але навчання тут, в „Реванші“, — якісне. І як цивільна людина, я скажу, що це неймовірний досвід, і це, мабуть, один з найкращих досвідів у моєму житті», — каже він.

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Підготовка іноземних добровольців, як і українців, триває протягом трьох місяців. За цей час вони вчаться володіти зброєю, штурмувати окопи, опановують тактику, розвідку та медицину. Бойовий медик із позивним «Хрест» займається підготовкою курсантів.

90% особового складу у тактичній групи «Реванш» — українці. Втім дедалі більше іноземців долучаються до підрозділу ГУР. Найбільше приїздить із Південної Америки, Сполучених Штатів, Англії та Франції.

Єдина відмінність між українцями і іноземцями — це можливість для останніх через півроку розірвати контракт.

У кожного з цих хлопців — власна історія і власна мотивація. Але є те, що їх об’єднує. За тисячі кілометрів від домівки пліч-о-пліч з українцями вони готові боротися з російськими окупантами.

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