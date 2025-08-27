Іноземний військовий контингент в Україні: чи можливо це і на що готовий погодитись Трамп

Війна в Україні / © Associated Press

Підтримати миротворців у повітрі та розвідувальними даними — про такі гарантії безпеки для України заявили Сполучені штати Америки.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Які гарантії безпеки готовий забезпечити Україні Захід

Вашингтон готовий ділитися засобами розвідки, спостереження, командування й управління. А також засобами протиповітряної оборони, щоби забезпечити розгортання європейських сил у нашій державі. Джерела одного із західних видань вказують, що може йтися про американські літаки, логістику та наземні радари, які будуть забезпечувати повітряний щит для України. Реалізація пропозиції США залежить від готовності європейських країн надіслати своїх військових — наразі зробити це згодні 10 держав.

Гарантії безпеки Україні можуть містити демілітаризовану зону. Патрулювати її мають війська третьої країни — погодженої Україною та Росією. Сили цієї третьої країни могли би бути розгорнуті в глибині нашої території, як іще одна лінія захисту. Щоправда, за «щитом» з українських військ.

«Київ потребує гарантій, схожих на членство в НАТО» — такими очікуваннями щодо майбутніх гарантій безпеки для України, в разі досягнення мирної угоди поділився очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль.

У цілому після нещодавньої зустрічі президента Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні західні лідери стали активно працювати над усіма можливими сценаріями «гарантій безпеки», які б унеможливили повторне вторгнення Росії. Серед ймовірних варіантів: розгортання іноземного миротворчого контингенту в Україні.

Що каже експерт

«Миротворчі місії бувають, якщо спрощувати, двох типів: ті, хто просто спостерігає за підтриманням вогню, і ті, хто намагається його утримувати. Це два окремі розділи статуту ООН. Але проти Росії як ядерної держави, і загалом з її нинішньою політикою, уявити тиск з метою припинення вогню неможливо станом на сьогодні. Але жодна ООНівська місія не може замінити присутність безпекову чи зобов’язань щодо безпеки наших партнерів. Важливо розуміти», — каже колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Попри численні заяви європейських союзників, наразі не існує єдності, яка саме модель міжнародної військової присутності, може бути впроваджена для нашої держави. Видання «Нью-Йорк таймс», з посиланням на офіційних осіб, пише про три ймовірні варіанти. Перший: це повноцінні озброєні «миротворчі сили», які б доповнювали українську армію. Кажуть, що розгорнути їх, можуть лише для оборонних цілей. Втім такий формат мав би стримувати Кремль, адже напад на сили НАТО чи ЄС автоматично означав би ризик ескалації.

«Поки європейці, за жодних обставин, не готові до розміщення разом з нами близько до лінії фронту. Ну, слава Богу, якщо вони будуть готові до розміщення там, де важливо захищати нашу критичну інфраструктуру та багато інших важливих речей. Це можуть бути тренування, це може бути якась інша обмежена присутність, але зобов’язання щодо безпеки без американської підтримки все одно виглядають складно», — каже Клімкін.

Інші можливі моделі, про які пише «Нью-Йорк таймс», це «розтягнення» миротворців по лінії фронту або ж створення «сил спостереження», коли невеликі групи військовослужбовців, чисельністю у кілька сотень, будуть повідомляти про можливі агресивні дії з боку РФ. Проте, як наголошують експерти, в епоху супутникового моніторингу та дронів, така місія виглядає радше символічною, ніж реальною.



Тим часом прем’єр-міністр Британії Кір Стармер активно просуває ідею «коаліції охочих» для забезпечення миру. Український президент зауважив: зовсім не чекає, що абсолютно всі учасники цього альянсу надішлють свій контингент до України. Втім, певні зобов’язання, країни-добровольці таки матимуть.

«Насправді, дуже важливо, щоб Дональд Трамп і Сполучені Штати надали підтримку будь-якій безпековій присутності. Якщо це станеться, то вся історія стане більш реальною, тому що європейці самі по собі, по-перше, не мають політичної волі, бо вони дуже бояться різних варіантів ескалації», — пояснює Клімкін.

Водночас, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не дав згоди на участь американських військових у жодному з нині наявних форматів безпекових сил. Але натякнув, що США можуть допомогти європейському контингенту, зокрема, в повітрі.

Позиція Трампа залишається невизначеною і за словами експертів залежатиме від того, чи вдасться досягти перемир’я з москвою, передовсім на суходолі. Адже лише за умови угоди про мир або бодай — перемир’я, можливий старт — будь-якого з варіантів розгортання в Україні, іноземного військового контингенту.

