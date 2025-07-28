Іноземці, які воюють за Росію, пішли на штурм у Запорізькій області: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію

Війна в Україні

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Росіяни використовують іноземців, як одноразовий, витратний матеріал. На Оріхівсько-Токмацькому відтинку фронту ворог відряджає вперед штурмові групи з громадян інших країн, аби вони ціною власних життів розкривали вогневі точки наших бійців. Українські розвідники запевняють: виявляють такі групи щодоби. І вже далі, до роботи стають екіпажі важких бомберів.

За нічною бойовою роботою екіпажу безпілотного бомбардувальника 65-ої механізованої бригади «Дике поле», спостерігала знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного.

QR-код на екрані — це збір на розвідувальні та ударні дрони для бригади «Великий луг». Вони дуже потрібні нашим воїнам.

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QR-код для збору / © ТСН

Уважно слухати навкруги й вдивлятися у темряву — найперша вимога, дорогою до позицій 65-ої механізованої південніше Оріхова. Без детектора, що фіксує наближення будь-якого дрона, визнає «Сівер», штурман й командир екіпажу важкого бомбера, вони тепер не роблять жодного кроку на поверхні.

Їх робота в принципі: дії на ураження противника. Групи ворожих штурмовиків, каже «Сівер» — бригадна розвідка, та й вони самі виявляють на Оріхівсько-Токмацькому напрямку щоночі.

Час до часу до переднього краю намагається проскочити ворожа атомобільна або ж броньована техніка. Дотепер з однаковим результатом, запевняє «Ігніс», пілот «Хеві шота» 65-ої.

«Хлопці наші, FPVсти, на днях я бачив, там танчика їм палили. Їде-їде, коробочка, іди сюда! Потім арта почала по ній працювать. Ми як раз на отльоті все це наблюдали», — каже «Ігніс», пілот екіпажу важкого бомбера 65 ОМБр «Великий луг».

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Останнім часом у смузі оборони бригади «Великий луг» почали знову з’являтися іноземці в російському однострої.

«Практично 98%, то іноземці! Дуже багато китайців, єменців, індусів, багато арабів! Одним словом — в них зараз, я так розумію, що також є брак із тими людьми, які готові йти на штурми», — каже Сергій Скибчик, начальник відділення комунікацій 65 ОМБр «Великий луг».

Захоплені у полон ворожі піхотинці, розповідали, каже начальник відділення комунікацій 65-ої механізованої бригади, що московитський підрозділ, складений переважно з іноземців — довго готували для штурмів саме на Запорізькому напрямку.

«Один із них розповідав, про те, що їх готували 5 місяців, саме для штурмових дій і саме на Запорізькому напрямку. Тут якраз зараз концентрується штурмові підрозділи російської регулярної армії, де бійці, перед тим як іти на позиції, проходять доволі тривалу підготовку», — каже Сергій Скибчик, начальник відділення комунікацій 65 ОМБр «Великий луг».



Та їм — без різниці, запевняє сапер екіпажу українського важкого бомбера «Водолаз», якого противника вираховувати.



Киянин і тренер з плавання за фахом та, зізнається — за покликанням він нині виробляє, мало не хірургічної точності, вибухонебезпечні маніпуляції.



Липневої ночі екіпаж «Хеві Шота» 65-ої механізованої, зробив більше, як півдесятка вильотів. І кожного разуспоряджати борт доводилося під гул безпілотників, у геть темному небі. Результат роботи, каже «Сівер», сьогодні — точно вартував: і зусиль, і ризику.

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«Ну, по статистиці: п’ять вильотів — мінус штурмова група», — каже він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 15:00 новини 28 липня. Росіяни скинули вибухівку НА АВТОБУС! ПОНІВЕЧІНІ квартири у Києві!