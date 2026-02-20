Іноземці вивчають у Львові сценарії на випадок війни в Європі: що відомо

Будинок у Львові, який обстріляла РФ / © ТСН

До Львова прибула велика іноземна делегація, щоб на власні очі побачити, як працює місто в умовах війни.

Кореспондентка ТСН Марічка Кужик дізнавалася, до яких загроз готуються європейці.

Від руїн до відновлення: трагедії на вулицях Стрийська та Коновальця

Сьогодні будинок на вулиці Стрийській на вигляд, як новий, але три роки тому його понівечений фасад був на шпальтах світових медіа. Це була одна з найтрагічніших атак на місто: 10 загиблих та понад пів сотні поранених. Тоді Львів уперше випробував модель миттєвого реагування.

«Це був перший досвід, коли треба було ухвалювати рішення оперативно. Ми миттєво розгорнули штаби допомоги, на місці працював виїзний ЦНАП, де люди могли отримати будь-яку консультацію — від розселення до компенсацій», — йдеться у сюжеті.

На вулиці Коновальця іноземці оглядають фасад будинку, де два роки тому Росія вбила майже всю родину Базилевичів. Життя не повернути, але міська влада зробила все, щоб відновити будівлю в історичному центрі в найкоротші терміни.

Чому це важливо для Європи

Матей Крейвяну, міський менеджер румунського міста Тімішоара, відповідає за реагування на надзвичайні ситуації. Він певен: досвід українських громад потрібен не лише на випадок війни, а й для подолання стихійних лих. Але воєнний сценарій ніхто не відкидає.

Матей Крейвяну, міський менеджер (Румунія): «Ми бачили смерть у медіа, але нас вразила саме реакція: залучення громад, волонтерство, злагодженість. Що більше ми готові та „озброєні“ знаннями, то менш ймовірно, що ці ситуації стануться у нас. Східна Європа має навчитися цього досвіду, щоб впоратися з тим, що на нас може чекати».

Хто приїхав до Львова

Обмін досвідом організували в межах програми «Академія стійкості». До Львова приїхали 18 представників муніципалітетів із:

Німеччини та Бельгії;

Нідерландів та Естонії;

Румунії та США.

Окрім відбудови, іноземців цікавить робота реабілітаційного центру Unbroken, де відновлюються ветерани, та стратегії виживання під час тривалих блекаутів.

Остап Процик, директор Школи муніципального врядування університету Unbroken: «Європейці припускають, що різне може статися. Росія нікуди не дівається і все більше загрожує функціонуванню міст ЄС. Краще мати готові плани, які ніколи не знадобляться, ніж не мати їх взагалі, коли прийде біда».

Запитів на таку співпрацю настільки багато, що вже за місяць чекають на делегацію з Польщі. Надалі Львів планує залучати до таких зустрічей представників прифронтових громад, чий досвід є ще екстремальнішим та унікальнішим.

