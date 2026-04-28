Іноземці з валізами під Києвом: соцмережі б’ють на сполох через "десант" трудових мігрантів

З яких країн до України їдуть трудові мігранти та які зарплати їм пропонують

До України почали масово завозити трудових мігрантів. У мережі публікують відео людей, яких начебто привезли з-за кордону на Київщину. Зокрема, близько тринадцяти чоловіків із валізами помітили в одному з сіл області. На думку користувачів соціальних мереж, це трудові мігранти. Також очікується, що іноземцям будуть платити за роботу від 800 доларів.

ТСН.ua з’ясовував, чи дійсно до України почали масово завозити мігрантів і яких наслідків від цього можна чекати.

Чи збільшилася кількість дозволів на роботу для мігрантів

На думку Василя Воскобойника, голови Офісу міграційної політики, той факт, що до України приїжджають на роботу трудові мігранти, навряд чи може когось здивувати, бо цей процес тривав як до широкомасштабного вторгнення, так і під час війни.

«Тільки у 2021 році близько 22 тисяч дозволів на працевлаштування в Україні отримали іноземні громадяни або на продовження дії таких дозволів. За минулий рік Держслужба зайнятості видала понад 9,5 тисяч дозволів на працевлаштування в Україні. Документ дозволяє людям працювати у нас або ж продовжити дію раніше виданого дозволу. Тобто людей до праці в Україні залучають, як і раніше. Це було, є і, судячи з усього, буде у майбутньому. Головне питання: у яких масштабах це буде, де саме будуть працювати ці люди, в яких умовах і на яку зарплату», — розповідає ТСН.ua Василь Воскобойник.

Фахівець додає: якщо трудовим мігрантам обіцяють платити зарплати у 800 доларів, це дуже добре. Це означає, що люди приїхали виконувати не якусь просту фізичну роботу, а мають певний фах. Щодо конкретного випадку на Київщині, то у експерта такої інформації наразі немає.

З яких країн приїжджають трудові мігранти

За словами експерта, останнім часом найбільше трудових мігрантів до України залучається з країн, які розташовані географічно близько до нас.

«Йдеться про Туреччину, Азербайджан, країни Центральної Азії. Про більш „екзотичні“ країни на кшталт Непалу, Бангладеш, може йтися про сотні виданих дозволів. Але я підкреслюю, що виданий дозвіл — це ще не означає, що людина стовідсотково приїде на роботу до України. Потрібен час на отримання робочих віз, бо дозвіл, який видає на працевлаштування Держслужба зайнятості, ще не означає, що людина автоматично отримає робочу візу. Після отримання робочої візи цей процес іноді затягується на місяці. Претендент, наприклад, може передумати їхати працювати до України і поїхати кудись далі», — пояснює фахівець.

Етапи працевлаштування іноземців та контроль держави

За словами голови Офісу міграційної політики, існує три етапи працевлаштування іноземців в Україні:

Людина отримує дозвіл на роботу. Приїжджає до України і починає працювати. Сплачує внески — це є підтвердженням того, чи офіційно її працевлаштував роботодавець.

«Головний показник, щоб оцінити, працюють ці люди в Україні чи ні — це сплата єдиного соціального внеску. За цим показником можна визначити, скільки трудових мігрантів заїхало до країни і реально у нас працюють», — підсумовує Василь Воскобойник.

Хто оформлює дозволи на роботу для іноземців

У Державній службі зайнятості ТСН.ua розповіли, що дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства видають регіональні центри зайнятості за місцем перебування роботодавця.

«Дозвіл на працевлаштування отримує не людина-іноземець, а її роботодавець. Якщо, до прикладу, роботодавець знаходиться у Київській області, він звертається до Київського обласного центру зайнятості, подає необхідний пакет документів і отримує дозвіл на працевлаштування людей на конкретне підприємство. За отримання дозволу роботодавець платить кошти, і людина у нього працює та отримує зарплату. Дозволи видають терміном на пів року, рік і максимум на 3 роки. Інша справа, скільки часу людина працює і як саме. Але це вже не питання до служби зайнятості, а до інспекції з праці», — пояснили ТСН.ua у Державній службі зайнятості.

Там інформують про таку динаміку видачі дозволів:

У 2024 році — оформлено 6 127 дозволів.

У 2025 році — оформлено 9 582 дозволи.

Станом на 22.04.2026 — оформлено 3 213 дозволів.

«До війни оформлювалося набагато більше дозволів. З початком широкомасштабного вторгнення ця кількість значно зменшилася. Але якщо порівнювати з 2022 та 2023 роками, зараз ця цифра потроху зростає», — пояснюють у Держслужбі зайнятості.

Рейтинг країн: звідки до України їде найбільше працівників

Найбільше у 2025 році було оформлено дозволів на працевлаштування громадян таких країн:

Туреччина — 1404;

Індія — 946;

Узбекистан — 936;

Азербайджан — 605;

Бангладеш — 599.

Топ-5 сфер економіки, де працюють іноземці

За видами економічної діяльності у 2025 році найбільше дозволів було оформлено у таких сферах:

Будівництво — 1789. Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 1725. Переробна промисловість — 1521. Інформація та телекомунікація — 1024. Тимчасове розміщування й організація харчування — 699.

Чи допоможуть Україні трудові мігранти?

На думку демографа Олександра Гладуна, заступника директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН, якщо після війни до нас приїдуть люди з інших країн, то навряд чи вони будуть сприяти підвищенню чисельності населення.

«Щодо залучення їх на ринку праці, то тут слід підходити більш обережно. Скоріш за все, після війни нам знадобляться додаткові робочі руки для відновлення країни, тому мігрантів можна залучати у межах певних контрактів на певний період часу», — зауважує Олександр Гладун.

Дата публікації 21:46, 23.11.25

