Інспектори почали перевіряти умови в київських маршрутках: що фіксуватимуть

Інспектори почали перевіряти умови в київських маршрутках: що фіксуватимуть

У киян з’являється шанс їздити в комфортних умовах.

Від сьогодні у Києві почали працювати інспектори Комунальної служби перевезень, які контролюватимуть дотримання нових стандартів пасажирських перевезень на маршрутах міста.

Про те, чи реально, щоб всі маршрутки були комфортні й влітку, і взимку - розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 17 вересня.

Так, за вимогами КМДА, влітку комфортна температура в салоні маршрутки має бути не вищою, ніж 28 градусів. Взимку водії мають підтримувати не нижчу за 10-15 градусів.

Як повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі, місто фіксуватиме дотримання на маршрутах цілком конкретних речей:

температурний режим в салонах,

наявність усіх необхідних документів у водіїв,

відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусу,

наявність уніфікованого інформаційного плакату із портретом і даними водія,

технічний стан транспорту,

чистоту,

наявність форменного одягу у водіїв,

пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю та багато іншого.

За його словами, для фіксації порушень інспектори будуть "озброєні" постійно включеними боді-камерами.

Інспектори зайти до салону можуть на будь-якій зупинці. В руках мають спеціальний електротермометр. Вимірюють температуру у кількох місцях.

У Києві почали перевіряти температуру повітря в маршрутках

Керівник столичної служби перевезень запевняє, що так невдовзі перевірятимуть кожну столичну маршрутку. Забезпечити комфортну температуру для пасажирів КМДА змусила всіх перевізників. Цей пункт включили в усі договори і будуть контролювати.

Якщо під час перевірки температура не відповідає зазначеним показникам, а подібне порушення фіксується двічі, то з таким перевізником договір розриватиметься і йому доведеться зійти з маршруту.

Самі ж пасажири сподіваються, що це лише перший крок і міська влада на цьому не зупиниться.

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