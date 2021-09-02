Інтерактивні фігурки жаб з Китаю: чому небезпечна дитяча забавка досі на вітринах

Інтерактивні фігурки жаб з Китаю: чому небезпечна дитяча забавка досі на вітринах

Крім радості вона може подарувати дитині цілий букет хвороб, кажуть у Держпродспоживслужбі.

Небезпечна іграшка потрапила на українські прилавки. Уміст свинцю в ній у 164 рази перевищує норму. Інтерактивні фігурки жаб завезли до України з Китаю, вони мали всі необхідні документи і висновки щодо безпеки. Держспоживслужба вже оштрафувала імпортера на сто тисяч гривень і зобов'язала впродовж місяця утилізувати товар. Але попри те, що цей строк спливає шостого вересня, небезпечна забавка – досі на вітринах.

Про це 1 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Ця іграшкова жабка – по-справжньому отруйна.

За словами заступниці начальника ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області Лілії Круковської, може викликати анемію, порушення функцій нирок та опорно-рухового апарату.

А все через вміст свинцю, який перевищує норму в 164 рази. Фахівці, зробивши аналіз в лабораторії, вжахнулися.

"По-перше, свинець – це хімічний елемент, який відноситься до тяжких металів. Звичайно, що це передбачає отруєння організму. По симптоматиці це може бути головний біль, запаморочення, в крайніх таких випадках, це анемія", - попереджає дитяча неврологиня Ольга Козубенко.

Ця іграшка приїхала з Китаю в Одесу, а вже звідси роз'їхалася усією Україною по мережам магазинів. Її шкідливість фахівці Держспоживслужби виявили під час планової перевірки. І негайно зв'язалися з постачальником, щоб він відкликав забавки з продажу.

Новини України: на вітчизняні прилавки потрапила небезпечна іграшка-жаба зі свинцем

Але цього дотепер не сталося. В одному з магазині кажуть – з постачальником жабок співпрацюють багато років. Жодних нарікань дотепер не було. І на цю іграшку імпортер теж надав всі необхідні документи та сертифікат якості. Чому ж дізнавшись про небезпеку - не попередив магазини?

Юристка фірми Вікторія Желяскова пояснює – свинець знайшли всередині жабки, тому для людей вона безпечна.

З тим, що жабок необхідно вилучити з продажу – постачальник погоджуються. І каже - попередити магазини просто ще не встигли.

Наразі всю вилучену продукцію імпортер обіцяє утилізувати. Партія жабок невелика – 90 штук по всій Україні. Про те якусь частину з них – вже придбали і як попередити покупців про небезпеку забавки наразі невідомо.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання