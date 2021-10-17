Інтриги окупантів: чим цінний затриманий бойовик "ЛНР" та чому заблокована робота ОБСЄ

Росія нині проводить перепис населення в окупованому Криму.

Українська контррозвідка затримала на Донбасі бойовика "ЛНР" Андрія Косяка, який розвідував українські позиції біля селища Золоте. Після того розпочалася істерика з боку бойовиків "ЛНР" та погрози піти в наступ на Донбасі. Також з боку Москви відбувся безпрецедентний тиск на ОБСЄ.

Про це 17 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Це було банальне затримання, якби не одне але. Затриманий назвав себе спостерігачем Спільного центру контролю та координації, з питань дотриманням Мінського протоколу. Цей центр із довгою назвою створили за спільною домовленостю генштаб Росії та України ще у 2014 році і третьою стороною в цій іституції стало ОБСЄ. Віськові з спеціальними нашоломниками все робили для того, аби мати змогу підтвердити хоч якісь домовленості на лінії фронту. Наприклад, забрати тіла з поля бою, чи не стріляти по водогону та головне - стежити за рішеннями про припинення вогню і гарантувати безпеку членам ОБСЄ.

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Та у 2017 році Росія заявила, що виходить з СЦКК і відкликає з території України офіцерів своїх Збройних сил.

Відтоді у центрі лишилося лише два учасники - Україна та ОБСЄ. То звідки ж взявся російський спостерігач, через якого Москва намагається влаштувати політичний скандал?

На відео добре видно, що затримання відбулося без жодного пострілу. Хоча Косяк був озброєний – у нього українські військові вилучили пістолет. Хоча у справжнього спостерігача центру контролю зброї взагалі не повинно бути.

Розпізнавальні знаки СЦКК і російський паспорт в результаті допиту теж отримують пояснення. Насправді він бойовик так званої "ЛНР", а жодних представників так званих "ЛДНР" в СЦКК існувати не може. Там можуть бути лише офіцери української та російської армії. Тож, фактично Андрій Косяк - просто бойовик, який начепив на себе синій шолом та пов’язку. Що ж до російського паспорту, то він з категорії розданих на окупованому Донбасі.

Більше того, контррозвідка СБУ з’ясувала, що Косяк від початку війни брав участь у військових злочинах проти українців. Відео, на якому так званий "неозброєний мирний спостерігач" стріляє з міномета по українських позиціях, знайшли в його телефоні.

Новини тижня: бойовики "ЛНР" погрожують піти в наступ на Донбасі

Але й це ще не все. Цей бойовик з Алчевська ще від 2010-го перебуває у кримінальному розшуку. 11 років тому він намагався вбити чоловіка ножем. А коли його викрили, втік з-під слідства. Цього разу, здається, попався, хоч і намагався відбрехатися.

У так званій "ЛНР" одразу заявили, що, мовляв, українські військові зі зброєю напали на неозброєного офіцера, чим грубо порушили Мінські угоди. Бойовики погрожують ескалацією війни та стверджують, що припиняють контакти у складі Тристоронньої контактної групи. Представник Росії Борис Гризлов підтримав бойовиків.

"Така подія додатково погіршує обстановку на лінії зіткнення та ускладнює процес урегулювання конфлікт", - заявив Гризлов.

Також з подачі Росії був організований безпрецедентний тиск на ОБСЄ. Молодики у центрі Донецька влаштували демарш перед готелем, де проживають члени ОБСЄ та заблокували будівлю. Плакати в їхніх руках повторюють твердження Гризлова - мовляв, Збройні сили України застосували зброю проти неозброєної людини. Вже кілька діб міжнародні спостерігачі не можуть покинути територію готеля. З міркувань безпеки ОБСЄ призупинила свою місію з моніторингу ситуації на Донбасі.

Київ ніяк не може дозволити собі піддатися на тиск й повернути цього військового і кримінального злочинця. І не тому, що це юридично неправильно. А тому, що Україна цим самим визнає, що дозволяє "ЛДНР" виступати в ролі переговорної сторони. Визнає і незаконні банд-формуваня, з яким можна хоч про щось домовлятися. А саме це є заповітною мрією Кремля і саме для цього в Москві намагаються організувати скандал.

Утім Росія має ще один плюс від розбурхування псевдоскандалу. 15 жовтня у Криму стартував всеросійський перепис населення, що, по суті, є ще однією спецоперацією для анексії українського півсотрова.

Це ніщо інше, як чергова спроба легітимізувати анексію українського Криму, завили в МЗС України й закликали цивілізований світ не визнавати і не використовувати результати перепису.

Євросоюз теж засудив дії Роcії й пообіцяв продовжити політику невизнання дій Кремля на півострові. Відреагували й США.

"Сполучені Штати засуджують російський перепис населення в окупованому Криму як ще одну спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України", - ідеться в заяві речника Держдепу США Неда Прайса.

Перепис окупанти обіцяють завершити за місяць – 14 листопада, а результати озвучити до кінця року. Це вже їхня третя спроба у такий спосіб легалізувати анексію півострова, яку тричі переносили через пандемію.

Автори: Оксана Радіонова, Андрій Цаплієнко

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