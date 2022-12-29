Інженер на Вінниччині змайстрував міні-ГЕС і постачає світло у сусідню багатоповерхівку

Вінничанин Іван Верещак змайстрував власну міні-ГЕС. Станція працює від течії, яка штовхає невеликі залізні лопаті. Чоловік каже, працював над своїм винаходом пів року і тепер повний блекаут йому і навіть сусідам нестрашний, йдеться в ТСН.

Конструкція встановлена на вузенькій річці Вінничка, що протікає в одному із районів Вінниці. Міні-ГЕС насправді - механічне колесо, яке за допомогою води здатне видавати енергію, каже винахіник.

Іван Верещак над конструкцією працював пів року, і коли зрозумів, що блекаут близько, відразу прискорився. Триметрова основа із залишків металевого паркану, шістнадцять лопастей з балонів від фреону і течія - разом генерують 12 вольт струму. “Якщо течія має один метр в секунду, то це вже можна використовувати цю воду. Я кинув корок від вина, пробігся, вийшло 10 метрів 10 секунд”, - розповідає чоловік.

Серце цієї станції – генератор, вже від нього енергія передається до гаража пана Івана. “Дріт йде від нашої станції, я заряжаю ним акумулятор, потім на перетворювач і з перетворювача на розетку 220 вольт”, - показує принцип чоловік.

Про власну міні-ГЕС, каже, мріяв роками. Чоловік все життя працював інженером-енергетиком, і коли вийшов на пенсію почав займатися своїм хобі. “Впродовж всього життя я збирав це залізо, мені дуже прикро, коли чую – о здав на металобрухь, купив пляшку горілки. В мене серце обливається, мені все потрібно”, - сміється Іван.

Свій струм майстер передає пункту обігріву багатоповерхівки, яка за 50 метрів. В разі блекауту, каже, мешканці зможуть там заряджати телефони і гаджети, а ще вмикнути кілька лампочок. Потужності його ГЕС на це точно вистачить. “В разі якоїсь великої кризи, якщо не буде світла довгий час, то можна сюди завести 220 вольт і люди зможуть заряджати телефони, гаджети”, - переконує він.

Повний блекаут не страшний: вінничанин змайстрував власну міні-ГЕС

Але, якщо одні сусіди задоволені, інші - обурюються, бо бояться, що навесні через “ГЕС”, у них буде вода у городі. Пан Іван каже, готовий зупинити станцію, як тільки вона буде комусь приносити незручності. Поки ж лопаті цілодобово виробляють енергію.

В планах винахідника поставити на ГЕС потужніший генератор і тоді Іван Верещак зможе ділитись енергією з усією багатоповерхівкою. Поки ж каже, конструкція має пережити зиму, бо коли сильні морози, колесо замерзає, зупиняється і перетворюється величезну крижинку.

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