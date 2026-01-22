iPhone з Японії чи США: чому ваш "сірий" гаджет може перестати ловити зв'язок у будь-який момент

iPhone та сірі схеми

Щороку мільйони українців купують омріяний iPhone. Але чи знаєте ви, що ймовірність того, що ваш смартфон — контрабанда, складає майже 80%? Для держави це — втрачені мільярди, а для покупців — приховані ризики.

Журналісти «Хапуга.ua» провели контрольну закупку в популярних мережах столичних магазинів і виявили системний бізнес на «сірих» схемах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ІНСПЕКЦІЯ! Купуємо айфон з ПРИХОВАНОЮ КАМЕРОЮ! Як працює сірий ринок техніки Apple в Україні

Експеримент: купівля телефону в різних магазинах

У руках журналіста — два ідентичні смартфони. Вони виглядають однаково, але мають абсолютно різну історію. Один ввезений офіційно з повною сплатою податків, інший — «сірий», заведений в обхід митниці без жодного платежу до бюджету.

Аби побачити, як насправді працює цей ринок, журналісти вирушили на інспекцію столичних магазинів. Для чистоти експерименту в кожному «купували» одну й ту саму модель — iPhone 17 Pro на 256 ГБ.

iStore: «Акційна» ціна тільки за готівку

У магазині iStore ціна виявилася нижчою за офіційну на понад 3 тисячі гривень. Проте продавці одразу попередили: за низьку вартість доведеться платити відсутністю прозорості.

Розмова з консультантом iStore:

— В нас вся техніка під замовлення. Він буде коштувати 60 700 грн.

— О, чого так дешево?

— Ця ціна акційна, вона за готівку йде. Якщо картою, то там вона зросте до 5 відсотків (63 735 грн). І оплата в нас на ФОП, бухгалтерія протягом доби підтверджує. А якщо за готівку — одразу забираєте.

— Добре, а фіскальний чек не даєте, якщо готівкою?

— Товарний чек у нас.

GRO (екс-Grokholsky): iPhone за криптовалюту

У мережі GRO ситуація ще цікавіша. Тут не лише не видають фіскальний чек, а й пропонують оплату в криптовалюті USDT, що фактично виводить операцію з-під нагляду податкової.

Розмова з консультантом GRO:

— Один залишився по вартості 63 369 гривень.

— А криптою у вас можна розрахуватись? — Так, і у вас ще мінус один відсоток буде в крипті.

— Красота. А якийсь чек при цьому видаєте?

— На ваші месенджери надходить чек. Ну, і чек наш стандартний приходить просто в гривнях.

— Типу товарний? А фіскальний?

— А, нє, при оплаті криптою не фіскальний. Від нас просто звичайний чек.

iPeople та eStore: Товарні чеки замість гарантій

Мережа iPeople також підтвердила готовність приймати криптовалюту, але замість фіскального документа видає лише «товарний», що суттєво обмежує права споживача.

Схожа ситуація і в eStore: за готівку товар дешевший на 5%, але замість фіскального чека — знову лише папірець із написом «товарний».

Коментар експерта: чому це небезпечно?

Оплата криптовалютою, відсутність фіскального чека та робота через десятки ФОПів — це класичні маркери «сірого» імпорту.

Олег Гетьман, координатор Економічної експертної платформи: «На податках можна зекономити близько 20-30% вартості. Якщо ухилитись і від митних зборів, і від ПДВ, і від податку на прибуток — це вже близько 30%. Це недоброчесна конкуренція, яка шкодить „білому“ бізнесу. Більш того, без фіскального чека у покупця можуть бути складнощі з гарантійним обслуговуванням. Це означає, що там купувати не варто».

Фактично, такі ритейл-мережі несуть обмежену відповідальність за товар. Оскільки техніка оформлюється на підставних ФОПів, захистити права споживача в суді або через Держпродспоживслужбу стає майже неможливо.

Ціна «сірого» ринку: 25 мільярдів втрат

Статистика приголомшує: лише кожен п’ятий iPhone у країні — легальний. Решта — «сірий» імпорт. Це смартфони без сплачених податків, без справжньої гарантії та без відповідальності продавця.

Втрати бюджету від контрабанди електроніки — це не просто цифри в звітах, це недовідремонтовані дороги та невиплачені допомоги.

Олег Гетьман, координатор Економічної експертної платформи: «Втрати від сірого імпорту та контрабанди складають від 105 до 120 мільярдів гривень до бюджету. Одна з найбільших статей — техніка та електроніка. Тут ми оцінюємо чисті втрати у 15–25 мільярдів гривень. І приблизно 70% цього обсягу — техніка Apple».

Обшуки в «Техно Їжаку» та викриття схем

Влітку 2025 року правоохоронці взялися за масштабну мережу «Техно Їжак». За даними Генпрокуратури, бізнес був розділений на понад 100 підконтрольних ФОПів для мінімізації податків. Засновник бренду Олексій Гулий підтвердив обшуки у своїх офісах та квартирі, назвавши це «стресовим досвідом», але заперечив масштабні порушення.

Проте ринок почав «говорити» ще раніше. У вересні CEO Comfy Ігор Хижняк відкрито звинувачив мережі «Ябко», Yabluka та «Техно Їжак» у продажі iPhone 16 Pro ще до офіційного старту продажів.

Ігор Хижняк, CEO Comfy: «Я купив ці айфони у „Ябко“, Yabluka та „Техно Їжак“ до офіційного старту. Це означає, що гаджети привіз не „Еппл Україна“, а хтось нелегально, буквально у спідньому. У Yabluka прийняли оплату в USDT, а видаткову накладну дали в гривнях. Жодного фіскального чека! З цих телефонів не сплачено ані мита, ані ПДВ».

Перевірки та штрафи на 114 мільйонів

Після розголосу та засідання профільного комітету Верховної Ради розпочалися рейди. 550 податківців перевірили понад 200 магазинів. Результат — штрафи на суму 114 мільйонів гривень. Однак ключові гравці знаходять способи закривати справи. Так, фірма з групи «Ябко» уникла покарання за несплату 14 млн грн податків, просто сплативши борг після відкриття провадження.

Хто реально стоїть за «Ябко»?

Розслідування ТСН виявило, що за брендом «Ябко» стоїть складна багаторівнева структура. Формально марка записана на підприємця з Миколаєва Львівської області Миколу Кахнича. Проте аналітики називають справжніми бенефіціарами тріо: Петра Димінського, Миколу Кахнича та Віталія Турковця.

Петро Димінський: колишній власник ZIK та ФК «Карпати», який наразі перебуває в розшуку через смертельну ДТП під Львовом.

Зв’язок з OKKO: постачання техніки здійснювалося через ТОВ «Емеральд-Трейд», керівниця якого раніше очолювала компанії з групи OKKO Віталія Антонова.

Нині «Ябко» працює під вивіскою ТОВ «Спешлтех», де бенефіціаром значиться Анна Брижак. Проте журналісти підозрюють, що це лише формальність.

Реакція компанії та нові скандали

У відповідь на запит журналістів у «Ябко» запевнили, що працюють законно, не приймають крипту, а всі чеки фіскалізують. Олег Гетьман підтверджує, що мережа намагається «стати на шлях виправлення»:

«Середня зарплата там 10 тисяч гривень, на один магазин припадає 2,4 найманих працівники. Серед топ-12 мереж „Ябко“ тепер виглядає не найгірше».

Однак спокій тривав недовго. Буквально днями в мережі X (Twitter) спалахнув новий скандал: ритейлера звинуватили у нездатності виставити офіційний рахунок на юридичну особу (безготівковий розрахунок), що є прямою ознакою «схеми» та оптимізації податків. «Ябко» своєю чергою назвало це «інформаційною атакою» та недобросовісною конкуренцією.

iStore: Кіпрський слід та естонські фірми

Мережа iStore, де консультанти так приязно пропонують «акційну» готівкову ціну, має вельми заплутану структуру власності. Торгову марку зареєстрував ще у 2008 році українець Олег Ільєнченко, проте згодом у грі з’явилися іноземні гравці.

Право на бренд почало мігрувати між компаніями на Кіпрі та в Естонії:

Саона Капітал ОЮ (Естонія) та МІРЕНІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (Кіпр) .

АЙКОММЕРС ЮРОП ОЮ (Естонія) та ORAMOSO INVESTMENTS LIMITED (Кіпр).

В Україні брендом iStore керує ціле сузір’я фірм: ТОВ «Айстор Медіа Груп», ТОВ «Ай Стор Медіа» та ТОВ «Айкоммерс Україна». Кінцевим бенефіціаром останньої значиться кіпріот Ставрос Косіаріс.

У 2024 році Бюро економічної безпеки під час контрольних закупівель зафіксувало: iStore систематично не видає фіскальні чеки. За ширмою «15-річної історії українського магазину» ховається непрозора структура, яка ставить під сумнів легальність кожного проданого гаджета.

GRO (Grokholsky): Справа про «неофіційні» дрони для фронту

Ще один відомий гравець — мережа GRO (колишній Grokholsky) — потрапив у епіцентр скандалу, який виходить за межі простої несплати податків. У жовтні 2025 року власника мережі Сергія Грохольського згадали у справі про шахрайські схеми з постачанням дронів для Збройних Сил України.

Згідно з даними судового реєстру, магазин нібито продавав квадрокоптери та мобільні телефони поза офіційним обліком. Розрахунки велися готівкою в іноземній валюті.

З матеріалів судової справи (січень 2026): «ОСОБА_8… отримував від представників магазину Grokholsky, володільцем якого є ОСОБА_5 [Сергій Грохольський], електронну техніку (дрони та телефони), продаж яких здійснювався неофіційно, поза межами касового обліку… Розрахунок відбувався як у безготівковій, так і в готівковій формі».

Слідство вважає, що Грохольський спільно з групою підконтрольних осіб займався легалізацією доходів через криптобіржі та «безтоварні» операції для обготівкування коштів.

Результати моніторингу: хто не видає чеки?

Незалежний моніторинг ринку Apple-техніки показав невтішні результати. Із 20 перевірених точок 11 не видали обов’язковий фіскальний чек. Серед порушників — гучні імена:

Фізичні магазини: «Ябко» та iPeople.

Онлайн-продажі: Yabluka, eStore, Appleroom, iStore, Grokholsky/GRO, Touch, Skay, myApple.

Деякі з них навіть не вказують юридичну форму продавця на сайті, що робить покупця абсолютно беззахисним у разі несправності дорогого пристрою.

Митниця як бізнес-хаб

Попри гучні обшуки, «сірий» імпорт залишається основою бізнесу для багатьох мереж. Техніка ввозиться без розмитнення та фіскалізації, не приносячи державі жодної копійки. Але така система не могла б існувати без прикриття всередині самої системи.

Експерти стверджують: нелегальний потік техніки тримається на тісній координації з нечесними посадовцями.

Олег Гетьман, координатор Економічної експертної платформи: «Митник, який з радістю отримає, наприклад, 10 тисяч доларів, просто не помітить „фуфлові“ документи і пропустить бус чи фуру далі в Україну. Приблизно 50% схем — це завезення із заниженням ціни або так званий „пересорт“. Це коли замість айфонів у документах їде умовно цегла або павербанки».

Підтвердженням цих слів є нещодавні затримання. На Буковині ДБР взяло посадовця митного поста, який, за версією слідства, брав по 100 доларів за кожен незаконно ввезений iPhone. Схожа історія і на Львівщині, де керівник поста організував механізм пропуску товарів світових брендів без сплати мит за систематичні хабарі.

Схема «піджаків»: комерційні партії під виглядом особистих речей

Ще один масовий спосіб обійти закон — використання «піджаків». Це люди, які щодня перетинають кордон, перевозячи товар на суму до 500 євро, що дозволено законом для особистого користування.

Олег Гетьман: «Ділки об’єднують ці товари в комерційні партії. Десятки, сотні людей щодня везуть техніку, отримують за це невеличку суму, а потім віддають товар для продажу через інтернет-магазини».

«Туристка» з 856 смартфонами

У судовому реєстрі ми знайшли унікальний випадок: лише за три місяці одна громадянка України придбала в Угорщині 856 смартфонів Apple та Samsung на суму понад 35 мільйонів гривень.

Вона оформлювала покупки через систему Tax Free, повертаючи собі частину європейського ПДВ. Угорщина фіксувала: одна й та ж людина масово купує техніку. А от в Україні ці гаджети просто «зникали».

З матеріалів судової справи: «Переміщення здійснювалося чоловіком, який ніс рюкзаки. Працівниками контрольних служб під час огляду ручної поклажі предмети порушення митних правил виявлені не були».

Проте через систему Tax Free схема спливла. Результат — штраф майже 18 мільйонів гривень, конфіскація техніки та судове покарання. Питання, для якої мережі магазинів призначалася ця партія, залишається відкритим.

Де збувають «сірий» товар?

Ділки використовують три основні канали реалізації контрабанди в Україні:

Соцмережі та месенджери: Продаж через Telegram та Instagram без реєстрації ФОП, доставка накладеним платежем. Дрібний ритейл: Невеличкі магазини, що працюють під прикриттям «наштампованих» документів від фіктивних компаній. «Інтелектуальні» схеми: Легалізація через податкові «скрутки» та конвертаційні центри, коли документи на товар виглядають майже білими.

Тільки за один тиждень — від старту світових продажів iPhone 17 до офіційного релізу в Україні — митники вилучили 421 iPhone, які намагалися завезти незаконно. Це лише верхівка айсберга, адже більшість таких смартфонів таки потрапляє на полиці магазинів, де покупці, спокушені ціною, стають учасниками великої тіньової гри.

Що таке «біла» техніка?

Офіційні пристрої ввозяться в Україну через представника ТОВ «Еппл Україна» та єдиного дистриб’ютора ASBIS-Україна. Такі iPhone потрапляють до авторизованих ритейлерів, серед яких: Comfy, Фокстрот, Алло, Moyo та декілька інших великих мереж.

Ознаки легального iPhone:

Фіскальний чек: Обов’язковий документ, що підтверджує сплату податків.

Маркування: На упаковці має бути наклейка українською мовою та код із позначкою «UA» .

Гарантія: Талон від Asbis, що дає право на обслуговування в офіційних сертифікованих сервісних центрах.

База IMEI: Телефон офіційно зареєстрований у державній базі.

«В абсолютній більшості випадків достатньо справжнього фіскального чека і гарантійного талона, проштампованого існуючою організацією. Це ваш захист. У разі проблем із Apple ID офіційний продавець допоможе відновити доступ, і Apple визнає таку покупку навіть без чека», — пояснює експерт.

Пастки «сірого» імпорту

Магазини, що торгують «сірою» технікою, також обіцяють гарантію, але вона «своя» — тобто ремонтувати пристрій будуть у підвальних сервісах.

Терміни: Гарантія часто триває лише 3 місяці замість офіційних 12.

Технічні обмеження: Смартфони з Китаю можуть бути без eSIM, японські — мати невимкнений звук камери, американські — гірше ловити зв’язок через інші частоти або бути «залоченими» під оператора.

Битва цін: скільки коштує податкова чесність?

Люди обирають «сірі» телефони через ціну. І різниця справді помітна:

Офіційні ритейлери: Ціна на iPhone 17 коливається в межах 63 999 — 64 000 грн . Тут закладено ПДВ, мито та податок на прибуток.

Неофіційні продавці: Ціна може починатися від 60 700 грн. Але пам’ятайте: відсутність фіскального чека означає відсутність відповідальності продавця перед вами та державою.

Перезавантаження митниці: чи є надія?

Тіньовий ринок Apple — це лакмусовий папірець стану держави. Конкурувати чесному бізнесу з контрабандою майже неможливо. Проте в Україні вже розпочато реформу, яка має зламати ці схеми на самому кордоні.

Олег Гетьман про законопроєкт 6490D: «Основа основ — це якісна робота митниці. Закон передбачає повне перезавантаження служби за прикладом НАБУ. Комісія з переважним голосом міжнародних експертів обере нового голову вже у січні-лютому 2026 року. Це дозволить відсіяти неякісні кадри та корупціонерів».

Сьогодні, купуючи дешевший айфон, ви можете не усвідомлювати, що ці гроші оминають бюджет. З них держава не отримає жодної копійки на дрони для ЗСУ, на відновлення енергетики після обстрілів чи на зарплати вчителям.

У країні триває війна. І це не лише про лінію фронту. Це війна за прозорі правила, за податки та за майбутнє, де закон один для всіх — і для маленького ФОПа, і для гігантської мережі магазинів.

