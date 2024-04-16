Іран атакував Ізраїль за "вимогою" Росії: що відбувається та як це може вплинути на війну в Україні

Іран здійснив масовану ракетну та дронову атаку на Ізраїль ввечері 13 квітня. Ворожнеча між Тегераном і Єрусалимом була й раніше, однак цей удар міжнародна спільнота назвала “безпрецедентним”. Це перша в історії пряма атака Ізраїлю з території Ірану.

Чому стався цей напад та які наслідки атака може мати для України, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Відносини Ірану та Ізраїлю

Конфлікт між Іраном та Ізраїлем має глибоке коріння і велику історію. Розпочався він після Ісламської революції в Ірані 1979 року.

“Іран фінансує і озброює Хезболлу і ХАМАС. Іран сьогодні виступає базою цим терористичним організаціям. Тому Ізраїль постійно наносить вогневі удари по базам Ірану в інших країнах, наприклад, Сирії. Тому що там є іранські представництва. В основному це представництва і бази Корпусу вартових ісламської революції. Вони збирають зброю, гроші, амуніцію і передають її Хезболлі або ХАМАСу. І потім Ізраїль із цим стикається на лінії фронту”, — розповів ТСН.ua Олег Жданов.

Атака Ірану на Ізраїль / Фото: Associated Press

Останній удар Ізраїль завдав 1 квітня у столиці Сирії Дамаску. Під атакою опинилося консульство.

“Воно тільки називається консульством, це маніпуляція з боку Росії. Небендзя в ООН намагався присоромити світ, мовляв, консульство є дипломатично недоторканим. Але коли в консульстві збирається зброя, розвідцентр обробки та аналізу інформації стосовно стратегічних військових об’єктів, то це вже не консульство. Іран, скоріше за все, прийняв таке рішення (атакувати Ізраїль — ред.) за вимогою Росії”, — каже військовий експерт.

Як реагує міжнародна спільнота

За словами Олега Жданова, західні цивілізовані країни розуміють, що Росія маніпулює поняттями і намагається чужими руками розпалити нову війну в іншому регіоні для того, щоб відволікти від війни в Україні.

“Тому що в Росії кепські справи в плані забезпечення військ. Так, у них чисельність набагато більша ніж у нас, але якість їхніх військ і спроможності економіки постійно знижуються. Тому для Росії дуже важливо відволікти увагу. Вони не змогли розпалити війну на Кавказі війну. Тому почали втілювати свої намагання на Близькому Сході, розуміючи, що там більш-менш можна розхитати ситуацію”, — розповів ТСН.ua Олег Жданов.

На його думку, цей удар показав, що Іран не готовий до війни, попри великуу кількість ракет та “шахедів”.

“Їхнє озброєння на багато років відстає від озброєння, яке є в більш цивілізованих країнах, принаймні в Ізраїлі”, — каже військовий експерт.

Як це може вплинути на Україну

Ситуація в Ізраїлі, на думку Олега Жданова, може позитивно вплинути на Україну. Однак є нюанс.

“Є позитивний рух. Майкл Джонсон (Спікер Палати представників США — ред.) перебуває під тиском більшості республіканської партії, тому що Ізраїль для США дуже важлива країна. Вони почали вимагати внести в зал для голосування законопроєкт стосовно фінансування допомоги Ізраїлю. Але тут є підводний камінь. Він начебто погодився цього тижня розглянути цей законопроєкт, але ми не знаємо який”, — каже військовий експерт.

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Олег Жданов пояснив, що більшість наполягає на тому, що треба винести в зал той документ, за який вже проголосував Сенат. Адже тоді не буде потрібне друге голосування.

“Законопроєкт просто передадуть на підпис президенту США, він набере чинності і уряд зможе виділяти ці кошти. А це комплексний пакет на 115 мільярдів доларів, куди входить Україна, Ізраїль і Тайвань, а також фінансування безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні. За це можна до кінця тижня проголосувати і вже наступного тижня обговорювати питання отримання зброї і фінансової допомоги”, — розповів ТСН.ua Олег Жданов.

Сьогодні є побоювання, що Майкл Джонсон внесе інший законопроєкт, який буде передбачати, наприклад, безумовну допомогу Ізраїлю, а Україні — кредит.

“У цьому випадку законопроєкт повинен буде пройти профільні комітети, потім обговорення в залі, голосування в нижній палаті та верхній палаті. Це все відтермінує втілення в життя цього пакету щонайменше на місяць. Ми не знаємо, чи зможуть вмовити Трампа, щоб в залу внесли той закон, який вже проголосований Сенатом, щоб прискорити виділення коштів. Джонсон — його маріонетка”, — каже військовий експерт.

Як реагує Ізраїль

Ізраїль обов'язково відповість Ірану на атаку, вважає Олег Жданов. За його словами, це може статися протягом цього тижня.

“Ізраїль не може цього не зробити — це буде втратою престижу, політичним програшем у цьому протистоянні. Представник Ірану в ООН прикрився 51 статтею статуту, що це був самозахист. Мовляв, вони консульство розбомбили в Дамаску, а ми нанесли удар у відповідь. І як підкреслює керівництво Ірану, на цьому інцидент вичерпано, ніяких ударів не повинно більше бути. Є інформація, що Уряд Ізраїлю розглядає варіанти військової відповіді, які надав генеральний штаб ЦАХАЛУ. Удар може наноситися не по території Ірану. Це ми сподівались, що може вони заводи ракетні чи “шахедні” розбомблять, чи ядерний центр…” — каже військовий експерт.

За його словами, єдиний варіант для України — це сподіватися на те, що цього тижня через Конгрес “проскочить” законопроєкт, вже проголосований Сенатом.

“Якщо цього не відбудеться, я думаю, що на Сполучених Штатах можна ставити хрест. Це ще раз доведе, що Байден не керує країною, він не може вплинути на внутрішньополітичну ситуацію. І розраховувати на допомогу від США… Тоді у нас залишається найгірший сценарій — ведення жорсткої оборонної операції, можливо, з втратою територій з наступним виходом на перемовний процес не на нашу користь”, — вважає Олег Жданов.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни порівняли можливості України та Ізраїлю відбивати ворожі удари.

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