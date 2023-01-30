Іран отримав дронами: хто стоїть за численними вибухами на військових заводах

Тимчасового повіреного у справах України в Ірані викликали до МЗС через вибухи, що пролунали над військовими об'єктами країни в ніч проти неділі, йдеться в ТСН.

Полум’яне небо над військовим заводом в Ісфагані, що за чотириста п'ятдесят кілометрів на південь від іранської столиці, фільмує випадковий свідок. Він каже: до цього було чути залпи ПВО, тож впевнений, що це спричинив дрон.

На одному з заводів в Ісфагані виробляють сумнозвісні “Шахеди”, безпілотники камікадзе, якими росіяни цілять в українську критичну інфраструктуру і цивільні об'єкти. Інші - беруть участь в ядерній програмі Ірану. Крім того дрони цілили в військову базу у Хамадані та нафтопереробні заводи у Тебрізі та Азаршахрі.

Американське видання “Уол Стріт Джорнал” із посиланням на американських чиновників твердить, атака - це робота ізраїльтян. Ймовірніше всього по Ірану відпрацювали квадрокоптери, дрони запустила диверсійна група ізсередини країни.

Свіжі супутникові фотографії, що потрапили до розпорядження аналітиків “Дефенс Експресу”, свідчать: дрони не завдали іранському військовому заводу серйозних руйнувань. Всі критичні та важливі виробничі потужності Іран розміщує під землею, там розгорнуті цілі підземні комплекси. Для їх ураження знадобилися б спеціальні бетонобійні боєприпаси великої потужності, яких квадрокоптер не підніме. “Цей боягузливий напад не вплине на бажання та наміри наших вчених-атомників розвивати мирну атомну програму”, - заявляє міністр закордонних справ Ірану Хусейн-Амір Абдуллахіан.

Іранська ядерна програма - понад усе хвилює Ізраїль і Сполучені Штати, адже Росію підозрюють в тому, що якщо їй конче знадобиться іранська зброя, она може поділитися технологіями чи сировиною, яких не вистачає Ірану. Лише минулого тижня до Ізраїлю з неоголошеним візитом приїжджає директор ЦРУ Вільям Бернс. Сьогодні там - державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. В інтерв’ю “Аль Арабії” він не виключив, що по Ірану можуть нанести військовий удар, аби запобігти отриманню країною ядерної зброї. “Ми також бачимо, що Іран підтримує Росію в загарбницькій війні проти України, постачає дрони і потенційно інші військові системи. Ми продовжуємо вірити, що найефективніший спосіб взаємодіяти з іранською ядерною програмою, яка турбує весь світ - це дипломатія. Але президент Байден чітко дав зрозуміти, що ми не дозволимо Ірану отримати ядерну зброю, і для цього ми не зупинимося ні перед чим”, - зазначив він.

Утім, за останні вибухи безпілотників відповідальності не бере на себе ніхто. Зате поглядом на закономірність того, що сталося в Ірані ділиться… радник Офісу президента України. “Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала”, - пише Подоляк у соціальній мережі.

Раніше і речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вибухи в Ірані можна назвати наслідками його політики, яка спрямована на підтримку країни-терориста Росії. Тимчасового повіреного у справах України в Тегерані сьогодні викликали до МЗС країни. Через коментарі українців щодо удару, як написало про це видання “Аль Арабія”.

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