Іран вивісив прапор помсти і погрожує війною двом сусіднім країнам, Саудівська Аравія вже звернулась до США за підтримкою, йдеться в ТСН.

Чи нападе Іран на сусідні країни - у найближчі дні може вирішитися доля арабського регіону. Саудівська Аравія звинувачує Тегеран у намірах обстріляти їхні території, а також території Іраку. Ер-Ріяд вже поскаржився Вашингтону й ті як союзники готові вийти на поміч.

У якості погроз там оприлюднюють змодельований залякуючий ролик, де скеровують дрони-камікадзе на нафтові об'єкти саудитів. Вивішують так званий "червоний прапор помсти" над мечеттю. Відео, що з'явилося у соцмережах в ніч проти 2 листопада, на достовірність наразі перевірити неможливо, але такий самий прапор піднімали в січні 2020 року перед ударом по американській авіабазі "Айн аль Асад" в Іраку.

Саме тоді іранські військові поцілили в літак міжнародних авіаліній України, нібито переплутавши з ракетою. Чи почнуться масштабні бойові дії у може вирішитися вже у найближчі дні. Хоча у самому Тегерані усе заперечують. "Поки що можна розглядати ситуацію все це як іранське ІПСО тобто підвищення градусу. Достеменно невідомо про цей прапор. Але в Ірані точно є заклики про нанесення удару по Саудівській Аравія активно бере участь у підбурюванні заворушень в самому Ірані", - каже директор центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Американське видання пишуть, що мішенню ударів можуть стати військові та енергетичні об'єкти. Сусіди Ірану вже підвищили рівень бойової готовності і поскаржилися союзникам у Білому Домі. На умовах анонімності посадовці Сполучених Штатів поділилися, в Саудівській Аравії вже перебувають американські винищувачі готові дати відсіч будь-яким атакам. "Ми стурбовані картиною загрози. Ми підтримуємо постійний контакт через військові, дипломатичні та розвідувальні канали з Саудівською Аравією, і ми без вагань будемо діяти на захист наших інтересів і наших партнерів у регіоні», - заявив речник Державного департаменту Нед Прайс.

Іран давно дошкуляє багатьом країнам в арабському регіоні. Після ісламської революції 78-79-го року із світської держави вони перетворилася на країну з суворими релігійними догмами, зайнялися розробкою ядерного озброєння й активно, хоча й приховано підтримували збройні формування на Близькому Сході - такі як Хезбола та Хусити, що часто атакують нафтові об'єкти Саудівської Аравії та арабсбких еміратів. Ще іранці затято ворогують зі Сполученими Штатами, цьогоріч навіть обстріляли їхнє консульство в Іраку. "Містер Байден, ми витіснили вас з Ірану та регіону. Ми поховаємо ваші мрії в цій країні", - заявляв головнокомандувач Хосейн Саламі.

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"Цей план був здійснений США та сіоністським фейковим режимом та їхніми послідовниками. Вони планували це. Деякі іранці-зрадники, які виїжджають за межі країни, є їхніми слугами, найманцями, які отримують гроші та допомагають їм", - каже верховний лідер Ірану Аятола Сейєд Алі Хаменеї.

Втім, фахівці твердять, що істинна причина розхитування ситуації в регіоні, зовсім не у зовнішніх ворогах. В Ірані з вересня не вщухають одні з найкривавіших антиурядових протестів, жертвами яких стали майже дві сотень осіб.

Заворушення почалися зі смерті 22-річної Махсу Аміні, яку затримали за неналежно одягнений хіджаб, а потім забили до смерті у відділку. Нині учасники протестів виступають за повалення жорстокого режиму Аятоли - фактичного керівника в країні.

"Мені здається це не намагання відволікти увагу, а спроба запровадити в країні надзвичайний стан, або щось подібне для того, щоб мати ефективні інструменти для придушення заворушень. Станом на зараз влада не спроможна зупинити зростання й мобілізацію на протести", - каже Семиволос.

Іран погрожує війною одразу двом сусіднім країнам: ситуація загострюється

Між тим хитке становище у власній країні не заважає Ірану постачати зброю росіянам, якою потім обстрілюють критичну цивільну структуру України. На дронах-камікадзе, що у народі охрестили мопедами чи балалайками, не зупинилися і готуються відправити тисячі додаткових одиниць зброї - потужніших ударних безпілотників і балістичні ракети малого радіусу дії класу "земля-земля". Проти яких, як зявляли в командуванні повітряних сил ЗСУ, наразі немає дієвих засобів захисту. Попри наявні й очевидні докази, у Тегерані продовжують робити вигляд, що зовсім непричетні до поставок озброєння Кремлю. "Ми запрошуємо українських офіційних осіб надати будь-які докази цього звинувачення на двосторонньому саміті технічних експертів. Позиція Ірану щодо України полягає в тому, щоб не озброювати сторони війни. Ми виступаємо проти війни в Україні», - заявляє міністр закордонних справ країни.

У Євросоюзі та Великій Британії вже запроваджені санкції проти виробника дронів-камікадзе і трьох іранських військових чиновників, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював розрив дипломатичних відносин між нашими країнами й попередив, у разі нових постачань на Тегеран чекають серйозніші наслідки.

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