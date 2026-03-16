Іранська Гідра: як КВІР побудував непереможну бізнес-імперію на терорі та крові

Живуча гідра — ось як можна описати політичний устрій Ірану. Цей режим побудований так, щоб вижити без голови. Бо на її місці тут же з’являється нова. Тому боротися лише з верхівкою — це гра в нескінченність.Так, у Ірана є президент, є навіть парламент є реальний керівник — Аятола. Але справжня влада Ірану — Корпус Вартових Ісламської Революції.

КВІР — м’язи режиму

Чого найбільше бояться всі диктатори? Бунту і повалення зсередини. А саме — повстання народу, і зради озброєних структур. Тому після Ісламської революції 1979 року недовіра до армії, що служила поваленому Шаху, змусила Аятол створити власну силу — Корпус Вартових Ісламської Революції.

«Щупальця» КВІР

КВІР — це закрита віськово-політична структура, яка, крім власних збройних сил, має щупальця у всіх сферах життя країни. Від служби безпеки — до уряду і доступу до економічних ресурсів. Політичний вплив простягається аж до призначення Аятоли.

Членів КВІР призначають послами, мерами, губернаторами провінцій та високопосадовцями. Потрапити до лав корпусу, м’яко кажучи, непросто. Зазвичай цьому передує кількамісячна перевірка. В тому числі і родичів. Опитують навіть сусідів.

Ці люди мають без вагань вбити, аби придушити протести, як це було кілька місяців тому. Або й померти задля захисту режиму.

Найбагатша армія світу

Корпус Вартових ісламської революції — це м’язи іранського режиму і бездонна стаття витрат. Окрім високих зарплат, вони отримують нічогенький соцпакет: безкоштовне житло, освіту для дітей, мед-забезпечення, доплати за службу в гарячих точках.

Звичайно, КВІР, як армія має власні сухопутні війська, флот, ракетні і військово-повітряні сили. Загальна чисельність понад 190 тисяч. Саме вони воюють зі США та Ізраїлем.

Але ось чим вони особливо відрізняються від звичайної армії? Це не просто військо, а бізнес-імперія. Фактично лише вони мають можливість заробляти мільярди. Їхній військово-економічний конгломерат «Хатам аль-Анбія» керує мільярдними проектами — нафта, газ, порти, металургія, будівництво доріг та залізниці. І — звичайно ядерна програма. Тож, окрім державного фінансування, КВІР має власний бюджет, що поповнюється з усіх цих проектів.

Вплив у світі

У своїй зовнішній політиці на Близькому Сході Іран поводиться, як Росія. Ідеологія КВІР — так само побудована на ворожості до Заходу.

«Смерть Америки і знищення Ізраїлю» — головне їх гасло. А діють вони через окремі щупальця — розгалужену мережу підконтрольних угруповань, яку Іран назвав «Віссю опору».

Хезбола у Лівані, Хусити в Ємені, Хамас в Палестині, Ісламський опір в Іраку, дивізія «Фатіміюн» — все це по суті підрозділи КВІР, якими керує найбільш елітний, секретний та впливовий підрозділ у складі Корпусу — Сили Аль-Кудс.

Уряди України, США, Ізраїлю, Саудівської Аравії, Бахрейну, Канади, Швеції, та ЄС визнають КВІР терористичною організацією.

А ось стосунки Кремля і КВІР станом на березень 2026 року перетворилися на повноцінний військово-технічний альянс. Більше того, Росії взяла на озброєння головну ідею іранської військової доктрини: не перевершити противника технологічно, а створити для нього неприйнятно високі ризики і втрати.

За майже пів століття Ісламської революції усі ці ризики вартові режиму навчились прораховувати. От і зараз 6-ро американських загиблих виявилися для Америки більшим ударом ніж тисяча загиблих КВІРівців для Ірану.

Дата публікації 22:15, 15.03.26

