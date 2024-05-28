"Іранський режим все більше залежить від РФ": спадковий принц Ірану у вигнанні про співпрацю Москви та Тегерана

Наслідний принц Ірану у вигнанні розповів, чому Росія все більше контролюватиме Іран, зокрема через війну в Україні.

Спадковий принц Ірану Реза Пахлаві останні 45 років живе у вигнанні у США. Через революцію 1979 року, що усунула монархію і привела до влади релігійних лідерів, його родина не може повернутися додому.

Кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко зустрілася із ним у Вашингтоні і поговорила про релігійну диктатуру в сучасному Ірані і надії на зміни після смерті президента Ібрагіма Раїсі, стосунки з Москвою та чому Тегеран підтримав війну проти України.

"Між Тегераном і Москвою давні стосунки. І чим слабшим стає іранський режим, тим більше він залежить від підтримки Росії. А Росія, у свою чергу, використовує ресурси Ірану. Тому Іран продає Росії дрони і ракети для війни проти України. Це не те, що сидить собі аятолла Хаменеї у Тегерані і думає, що Росія повинна напасти на Україну, але він повинен продовжувати грати в цю гру, щоб отримати підтримку з Москви. Це досить заплутана гра. Але однозначно у сфері проксі-війн це політика Хаменеї. Або Хезболла, або ХАМАС, або Ісламський Джихад чи всі разом. Його гра – це отримати якомога більше заслуг, не відповідаючи за це безпосередньо. Саме тому сталося 7 жовтня – напад ХАМАСу на Ізраїль. Це все переплетені та взаємопов'язані речі", - розповів Реза Пахлаві.

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Нагадаємо, президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув 19 травня під час авіакатастрофи. Вертольот, на якому летіли президент Раїсі та міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, зазнав аварії в горах на північному заході Ірану, недалеко від кордонів з Азербайджаном та Туреччиною.

Ібрагіма Раїсі поховали в його рідному місті Мешхеді.

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