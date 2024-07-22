"Такі, як я своєю смертю не помирають": розповіді свідків вбивства Ірини Фаріон та нові подробиці розправи

У Львові сьогодні прощаються із Іриною Фаріон. Невідомий вбивця поцілив у неї в п'ятницю ввечері. Врятувати мовознавицю не вдалося. Щоб віддати їй останню шану, люди їдуть з різних областей.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Сусіди Ірини Фаріон розповіли нові подробиці розправи

Демонстративне вбивство у Львові Ірини Фаріон шокувало Україну. Мовознавиця давно стала знаковою фігурою країни. До неї можна було ставитись по різному, єдино, що було неможливо - ставитись байдуже.

До її будинку несли, квіти та лампадки. Донька Софія після вбивства стала навколішки на місці, де нападник стріляв у її матір.

Місце вбивства Фаріон

"Особисто її не знала, але вважаю на плечах таких людей тримається вся наша нація", - каже мешканка Львова Наталія Микитюк.

У п'ятницю о 19:30 Ірина Фаріон саме вийшла з дому. Чекала на таксі, щоб їхати до доньки, вони планували відпустку з онуками. У цей момент кілер уже вистрелив у Фаріон. Постріл був один, кажуть сусіди.

"Я дивлюся - він сидить на лавочці, сидить, відтягує з сумочки рукавички, надягає червоні рукавички. Я повертаюся і помаленьку йду. Я чую бубух, я оглядаюся, а він побіг туди. А вона тут вже лежить", - каже очевидиця Марія Бабюк.

Місце вбивства Ірини Фаріон

Що кажуть однопартійці Ірини Фаріон

Злочину одразу дали найвищий пріоритет. Міністр внутрішніх справ був у Львові уже через кілька годин. Мотиви вбивства множились. Особиста помста, політичне замовлення через її принципову позицію. А чи не основна версія - вбивство сплановане російськими спецслужбами, впевнені її однопартійці.

"100% впевненість в мене, як ми говоримо це рука Кремля. Одна з жінок нашої держави, яка боролася все своє життя. Вона говорила - я не боюся смерті, тому що такі, як я своєю смертю не помирають", - каже депутат Львівської міської ради Андріян Гутник.

"Москалі, які їй погрожували і в соцмережах, очевидно, вона була одним з головних ворогів Росії. Хто б не здійснив цей постріл - це замовлення Російської Федерації. Ірина Дмитрівна ходила без охорони і ніколи ніяку охорону не хотіла", - каже однопартієць Фаріон Любомир Мельничук.

Парастас за Іриною Фаріон

Що відомо про підозрюваного у вбивстві Фаріон

У вбивстві Фаріон підозрюють молодика. Він два тижні, кажуть сусіди, сидів на цих кріслах та лавці біля будинку, де мешкала Фаріон. Був у шапці, окулярах та теплому одязі під час сильної спеки. Щодня в одному й тому ж вбранні. За інформацією з власних джерел ТСН, чоловік навіть не заходив в жоден магазин поблизу, щоб купити бодай води. А чатував у дворі зранку до вечора.

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон / Фото: Національна поліція України

"Усім виглядав підозрілим і всі тепер возмущаються, що підозрілий і чому ніхто не визвав", - каже сусідка Іриним Фаріон Софія Романишин.

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон біля будинку екснардепки

Після пострілу кілер утік через арку під'їзду. Тут починається грунтова дорога і за метрів двісті - вихід на основну вулицю.

Камери відеоспостереження у цей час не працювали через відімкнення світла.

"Я точно не знаю о котрій сталося вбивство, всі говорять попередньо від 19.25 до 19.30, в нас по камерах то, що я бачу світло відновилося в 19.40", - каже депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Після нападу Фаріон була ще жива

Після нападу Ірина Фаріон ще була жива. Її шпиталізували. Куля поцілила у скроню. Клінічна кома, штучна вентиляція легень. Та серце не витримало.

"Гільза від пострілу зловмисника в Ірину Фаріон знайдена. Правоохоронні органи продовжують заходи із пошуку вбивці", - сказав очільник МВС Ігор Клименко.

Ірина Фаріон була відомою мовознавицею. Доктором наук, професоркою у Львівському політехнічному університеті. Та активно боролася за відновлення і права української мови в державі. Фаріон була ексдепутаткою Верховної ради від партії "Свобода". Місія, яку вона собі вибрала, не давала їй погоджуватись навіть на найменші компроміси.

Ірина Фаріон / Фото: соцмережі

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 22 липня. Похорон Фаріон у Львові! Гарріс замість Байдена!

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