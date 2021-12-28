"Іронія долі" і гора олів'є: від яких радянських звичок на Новий рік варто відмовитися

"Іронія долі" і гора олів'є: від яких радянських звичок на Новий рік варто відмовитися

Що "совкового" залишилося у нашому святкуванні Нового року, і від яких радянських звичок краще відмовитися.

За часів СРСР свято Нового року було чи не найулюбленішим у людей. І хоча в перші роки існування Радянського Союзу це свято вважалося "буржуазним", пізніше тоталітарна ідеологія вирішила зробити з Нового року аналог Різдва — але без прив’язки до християнства.

Вихідним днем 1 січня в СРСР стало лише у 1947 році. Народ полюбив це свято і зрозуміло чому: на Новий рік не зганяли на паради і демонстрації, не примушували носити портрети "вождів" чи плакати з політичними гаслами, як це робили 9 травня чи в день "великого жовтня".

Люди починали готуватися до святкування ще з осені, адже в умовах тотального дефіциту "дістати" продукти до новорічного столу було ще тим квестом. Та звички з радянського часу досі збереглися у багатьох українців і до сьогодні. То що ж "совкового" залишилося у святкуванні Нового року, і від яких радянських звичок краще відмовитися, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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