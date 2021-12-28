"Іронія долі" і гора олів'є: від яких радянських звичок на Новий рік варто відмовитися

Що "совкового" залишилося у нашому святкуванні Нового року, і від яких радянських звичок краще відмовитися.
За часів СРСР свято Нового року було чи не найулюбленішим у людей. І хоча в перші роки існування Радянського Союзу це свято вважалося "буржуазним", пізніше тоталітарна ідеологія вирішила зробити з Нового року аналог Різдва — але без прив’язки до християнства.
Вихідним днем 1 січня в СРСР стало лише у 1947 році. Народ полюбив це свято і зрозуміло чому: на Новий рік не зганяли на паради і демонстрації, не примушували носити портрети "вождів" чи плакати з політичними гаслами, як це робили 9 травня чи в день "великого жовтня".
Люди починали готуватися до святкування ще з осені, адже в умовах тотального дефіциту "дістати" продукти до новорічного столу було ще тим квестом. Та звички з радянського часу досі збереглися у багатьох українців і до сьогодні. То що ж "совкового" залишилося у святкуванні Нового року, і від яких радянських звичок краще відмовитися, йдеться у матеріалі ТСН.ua.
Мандарини
Мандарини — невід'ємний атрибут радянського новорічного столу. В СРСР ці фрукти були дефіцитними. Їх можна було купити без проблем хіба що у великих містах і столицях союзних республік. До решти міст їх привозили з Грузії якраз напередодні Нового року напівгнилими або мерзлими. Та навіть за такі мандарини вишиковувалися довжелезні черги, в яких нерідко траплялися бійки. Кількість в одні руки була чітко регламентована.
У багатьох радянських сім'ях діти куштували мандарини раз у рік — саме на новорічні свята. Саме тому для багатьох людей запах цих фруктів асоціюється з 1 січня.
Користь цих фруктів для організму незаперечна, але варто нагадати, що сьогодні мандарини можна придбати у майже будь-якому продуктовому магазині чи супермаркеті, у будь-яку пору року, тому не обов'язково робити з них символ Нового року.
Олів'є, оселедець під "шубою" та шампанське
Ці страви були невід'ємним атрибутом радянського новорічного столу. Звичка готувати гору салатів, які потім доїдають кілька днів, теж, здається, глибоко вкорінилася у звичках українських господинь. Звичайно, кожен вибирає, що йому до вподоби. Та варто нагадати: Новий рік прийде і без гори олів'є, а промову президента не обов'язково слухати під "шампанське", а можна обрати той напій, який вам до вподоби. Для здоров'я найкраще, якщо він буде безалкогольним.
"Іронія долі"
Фільм "Іронія долі" і досі транслюють 31 грудня деякі українські телеканали. Держкіно станом на 2021 рік не внесла фільм до списку відеопродукції, забороненої в Україні. І хоча ця стрічка останніми роками дедалі частіше стає об'єктом критики та пародій, фанатам "Іронії долі" нагадаємо — є й інші цікаві фільми на новорічно-різдвяну тематику.
Баня
Згадуючи "Іронію долі" одразу спадає на думку традиція головного героя стрічки 31 грудня ходити в лазню. Та не поспішайте наслідувати цей приклад. Справа у тому, що у СРСР дійсно перед Новим роком чимало людей відвідували громадську лазню. Та це була не традиція, а необхідність. Багато будинків у містах, як дореволюційних часів, так і збудованих нашвидкоруч одразу після Другої світової, не мали водопроводу та каналізації. Натомість у містах були збудовані громадські лазні. Зрозуміло, що зустріти свято люди хотіли чистими, а нормально помитися вони могли лише у цих лазнях.
Зазначимо, що і досі понад 20% жителів Росії не мають доступу до каналізації. Станом на 2019 рік близько 12 млн росіян жили без водопроводу.
Піротехніка
І хоча традиція "гатити" звідусіль салютами і феєрверками у новорічну ніч з'явилася вже у 1990-ті (адже у СРСР цієї продукції просто не було), до неї теж варто поставитися "з розумом".
Через війну на Донбасі у багатьох українських мирних населених пунктах нині заборонене використання феєрверків.
Потрібно пам'ятати важливу річ: в країні триває війна, додому з фронту повернулися тисячі бійців, які потребують якщо не фізичної, то психологічної реабілітації. Гучні вибухи піротехніки можуть викликати у них, м'яко кажучи, неприємні спогади чи асоціації.
Також від гучних звуків лякаються домашні тварини. Після Нового року Інтернет рясніє оголошеннями про собак, які втекли, почувши салюти, і загубилися. Тому перш ніж купувати петарди чи феєрверки, двічі подумайте.
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