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"Іронія долі" і гора олів'є: від яких радянських звичок на Новий рік варто відмовитися

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"Іронія долі" і гора олів'є: від яких радянських звичок на Новий рік варто відмовитися

Getty Images

Що "совкового" залишилося у нашому святкуванні Нового року, і від яких радянських звичок краще відмовитися.

За часів СРСР свято Нового року було чи не найулюбленішим у людей. І хоча в перші роки існування Радянського Союзу це свято вважалося "буржуазним", пізніше тоталітарна ідеологія вирішила зробити з Нового року аналог Різдва — але без прив’язки до християнства.

Вихідним днем 1 січня в СРСР стало лише у 1947 році. Народ полюбив це свято і зрозуміло чому: на Новий рік не зганяли на паради і демонстрації, не примушували носити портрети "вождів" чи плакати з політичними гаслами, як це робили 9 травня чи в день "великого жовтня".

Люди починали готуватися до святкування ще з осені, адже в умовах тотального дефіциту "дістати" продукти до новорічного столу було ще тим квестом. Та звички з радянського часу досі збереглися у багатьох українців і до сьогодні. То що ж "совкового" залишилося у святкуванні Нового року, і від яких радянських звичок краще відмовитися, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Мандарини 

Мандарини — невід'ємний атрибут радянського новорічного столу. В СРСР ці фрукти були дефіцитними. Їх можна було купити без проблем хіба що у великих містах і столицях союзних республік. До решти міст їх привозили з Грузії якраз напередодні Нового року напівгнилими або мерзлими. Та навіть за такі мандарини вишиковувалися довжелезні черги, в яких нерідко траплялися бійки. Кількість в одні руки була чітко регламентована.

У багатьох радянських сім'ях діти куштували мандарини раз у рік — саме на новорічні свята. Саме тому для багатьох людей запах цих фруктів асоціюється з 1 січня.

Користь цих фруктів для організму незаперечна, але варто нагадати, що сьогодні мандарини можна придбати у майже будь-якому продуктовому магазині чи супермаркеті, у будь-яку пору року, тому не обов'язково робити з них символ Нового року.

© УНІАН
УНІАН

Олів'є, оселедець під "шубою" та шампанське

Ці страви були невід'ємним атрибутом радянського новорічного столу. Звичка готувати гору салатів, які потім доїдають кілька днів, теж, здається, глибоко вкорінилася у звичках українських господинь. Звичайно, кожен вибирає, що йому до вподоби. Та варто нагадати: Новий рік прийде і без гори олів'є, а промову президента не обов'язково слухати під "шампанське", а можна обрати той напій, який вам до вподоби. Для здоров'я найкраще, якщо він буде безалкогольним.

© УНІАН
УНІАН

"Іронія долі"

Фільм "Іронія долі" і досі транслюють 31 грудня деякі українські телеканали. Держкіно станом на 2021 рік не внесла фільм до списку відеопродукції, забороненої в Україні. І хоча ця стрічка останніми роками дедалі частіше стає об'єктом критики та пародій, фанатам "Іронії долі" нагадаємо — є й інші цікаві фільми на новорічно-різдвяну тематику.

Баня

Згадуючи "Іронію долі" одразу спадає на думку традиція головного героя стрічки 31 грудня ходити в лазню. Та не поспішайте наслідувати цей приклад. Справа у тому, що у СРСР дійсно перед Новим роком чимало людей відвідували громадську лазню. Та це була не традиція, а необхідність. Багато будинків у містах, як дореволюційних часів, так і збудованих нашвидкоруч одразу після Другої світової, не мали водопроводу та каналізації. Натомість у містах були збудовані громадські лазні. Зрозуміло, що зустріти свято люди хотіли чистими, а нормально помитися вони могли лише у цих лазнях.

Зазначимо, що і досі понад 20% жителів Росії не мають доступу до каналізації. Станом на 2019 рік близько 12 млн росіян жили без водопроводу.

Піротехніка

І хоча традиція "гатити" звідусіль салютами і феєрверками у новорічну ніч з'явилася вже у 1990-ті (адже у СРСР цієї продукції просто не було), до неї теж варто поставитися "з розумом".

Через війну на Донбасі у багатьох українських мирних населених пунктах нині заборонене використання феєрверків.

Потрібно пам'ятати важливу річ: в країні триває війна, додому з фронту повернулися тисячі бійців, які потребують якщо не фізичної, то психологічної реабілітації. Гучні вибухи піротехніки можуть викликати у них, м'яко кажучи, неприємні спогади чи асоціації.

© УНІАН
УНІАН

Також від гучних звуків лякаються домашні тварини. Після Нового року Інтернет рясніє оголошеннями про собак, які втекли, почувши салюти, і загубилися. Тому перш ніж купувати петарди чи феєрверки, двічі подумайте.

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