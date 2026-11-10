Ірина Федишин після втрати доньки розповіла про фатальну халатність медиків: у МОЗ та пологовому відреагували

Ірина Федишин / © facebook.com/ifedyshyn

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Перевірку медзакладу ініціювало МОЗ у львівській лікарні, де нещодавно втратила дитину співачка Ірина Федишин. Обставини трагедії вона виклала у пості на своїй сторінці у соцмережі. Її відверта розповідь викликала у соцмережах величезну хвилю співчуття і спонукала жінок розповісти власні історії, пов’язані з недбальством лікарів. Вже відомо, що в лікарні під час перевірки виявили порушення. А лікарка, яка консультувала співачку вдома, там уже не працює.

Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розповість, що вдалося дізнатися.

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Від мрії про третю дитину до страшної втрати

«Серце б’ється» — це зворушливе відео Ірина поширила у соцмережах ще у вересні. На ньому чути, як б’ється серце її майбутньої дитини. Тоді співачка ще тримала стать малюка в таємниці. Та вже за кілька днів поділилася — це дівчинка.

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Ірина Федишин, співачка: «Дякую усім за привітання. Чесно, така зворушена такою підтримкою. Ми з чоловіком мріяли завжди, що у нас буде ще третя дитинка».

Та майже через три тижні — 13 жовтня — чоловік Ірини Федишин повідомив: вони втратили доньку. Саму Ірину ледь врятували. Сама співачка і досі не готова спілкуватись на камеру, утім виклала пост, де розповіла, як усе сталося.

Все почалося зі звичайного ниючого болю, який не минав. Ірина одразу зв’язалася з лікаркою — та виписала пігулки магнію та свічки.

Ірина Федишин, співачка: «Пролежавши годину, нічого не змінилося, і я знову написала лікарці, що біль продовжується, можливо, мене б оглянув черговий лікар? Натомість вона порекомендувала мені написати іншій лікарці, яка мала б у мене приймати пологи».

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Години очікування та екстрена операція

Інша лікарка жила неподалік і запропонувала оглянути Ірину вдома. Нічого критичного під час огляду не побачила. У той час рухи дитинки Ірина ще відчувала. Вже під ранок, коли зрозуміла, що не легшає, — сама поїхала до лікарні. Серцебиття малечі вже не прослуховувалось.

Ірина Федишин, співачка: «Лікарка водила тим апаратом то з однієї, то з іншої сторони в надії щось почути… І так ми намагалися його почути близько однієї години… Як я тепер розумію, ми так довго слухали серцебиття і не йшли на УЗД, бо у лікарні немає чергового лікаря-узиста».

У цей час чоловік співачки спілкувався з іншим лікарем по відеозв’язку, і той підказував медикині, як проводити обстеження. Саме лікар по відео сказав: це відшарування плаценти та потрібна негайна операція.

Ірина Федишин, співачка: «Мені розрізали живіт, а потім почула, щоб мені додали ще чогось у вену… А далі я вже прокинулася у палаті з болючим усвідомленням, що дитини немає. Тоді я ще не знала, що і мене ледве врятували»

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Через масивну кровотечу лікарі видалили Ірині матку. Її відверта розповідь сколихнула соцмережі — сотні тисяч поширень та коментарів підтримки й співчуття.

Марія Шевчук, користувачка соцмереж: «Яка болюча історія і скільки чи то халатності, чи то системної безвідповідальності, чи то такого розслабленого відношення до життя, до своїх обовʼязків».

Оксана Крам, користувачка соцмереж: «Пережила цей фізичний і душевний біль сама в 2009 році, і лікарці було однаково, що я можу більше ніколи не мати дітей».

Марічка Падалко, телеведуча: «Іро, дякую, що написала. Це важливо. Сил Вашій родині».

Ірина Федишин наголосила, що це диво, що вона вижила

Чому лікарі одразу не скерували її до лікарні? Чому там не було чергового лікаря ультразвукової діагностики? Чому між поверхами вона пересувалася самостійно, хоч у медичному протоколі зазначено: її транспортували на каталці? Це лише кілька із багатьох запитань, які ставить медикам Ірина Федишин.

Ірина Федишин, співачка: «Відшарування плаценти — це стан, коли рахунок може йти на хвилини. А від першого болю до операції минуло майже 12 годин… Великим дивом є те, що я залишилася живою».

Лікарку, яка оглядала Ірину вдома, вже звільнено.

Світлана Гаврилюк, директорка Лікарні Святої Анни: «Огляд пацієнтки поза медичним закладом, в домашніх умовах, вагітної жінки — це недопустимо і є порушенням правил роботи. З лікарем були розірвані трудові відносини. І у нас вже зроблено чергування цілодобово лікарів УЗД в нашому закладі».

Комісія МОЗ ініціювала у закладі перевірку і виявила низку порушень.

Валерія Соручан, директорка Департаменту медичних послуг МОЗ України: «Були виявлені неналежна оцінка факторів ризику і саме ступінь акушерської крововтрати. Також було виявлено, що не всі лікарі в закладі, які б мали володіти методикою ультразвукової діагностики… Це було неналежне надання медичної допомоги за протоколом у сфері охорони здоровʼя».

Усунути порушення лікарня має до 1 грудня. Тим часом чоловік Ірини Федишин Віталій Човник обіцяє згодом оприлюднити прізвища медиків, яких подружжя звинувачує у недбальстві.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Що знайшли в лікарні, де ФЕДИШИН ВТРАТИЛА ДИТИНУ? Нові обставини ТРАГЕДІЇ

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