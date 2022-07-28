Істерики окупантів та спроби навести понтонні переправи: що відомо про ураження Антонівського мосту (фото, відео)

ЗСУ уразили Антонівський міст, щоб відрізати російських окупантів від постачання зброї та підмоги в разі контрнаступу на Херсон.

Загарбники та місцеві "гауляйтери" заперечують наявність критичних уражень мосту, проте вже заборонили пересування по ньому та, за даними місцевих телеграм-каналів, почали зводити понтонні переправи.

Ураження Антонівського мосту

Ввечері 26 липня стало відомо, що ЗСУ вивели з ладу Антонівський міст через Дніпро, який з'єднує тимчасово окупований РФ Херсон із лівобережжям. У Мережі місцеві мешканці повідомляли про сильні вибухи у місті, однак підтвердження влучання саме у міст не було. А вже вранці 27 липня в ЗСУ офіційно заявили, що обстріляли важливі логістичні транспортні шляхи окупантів.

Антонівський міст встояв, однак рашисти не зможуть возити техніку через переправу

"Підкреслюю, що наші сили тримають під контролем важливі логістичні транспортні шляхи, які для ворога мають критичне значення, тому що це не дає йому можливості маневрів і підтягування сил і боєприпасів. Те, що увага прикута до мосту, цілком зрозуміло. Я зауважу, що ми цінуємо все, що є в нашій країні, навіть коли воно під окупантами. Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Робота нашої артилерії настільки акуратна і ювелірна, що спрямована більше на деморалізацію ворожого війська. Удари були, але вони були філігранні", - сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Знищення переправи 27 липня підтвердив також і президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що це - вимушений крок і після звільнення Херсона Україна усе відбудує.

Реакція окупантів та "гауляйтерів"

Російські окупанти віддразу почали заперечувати інформацію про ураження Антонівського мосту, мовляв, "спрацювала ППО". Проте вже згодом пропагандистські російські ЗМІ повідомили, що залізничний Антонівський міст через Дніпро під Херсоном знову обстріляли з РСЗВ HIMARS і він має пошкодження. Однак про масштаби руйнувань не обмовилися.

Гауляйтер Кирило Стремоусов підтвердив, що переправа зазнала руйнувань і руху мостом більше немає. Сам колаборант, коментуючи подію пропагандистським журналістам, був трохи знервований, а у своїй палкій промові змішав "грішне з праведним". За його словами, міст обстріляли "американські фахівці". Він також приплів до руйнування мосту Небесну сотню, недобрим словом згадав Зеленського і кілька разів наголосив, що пошкодження переправи "ні на що не вплине", а без мосту в окупованому Херсоні поки обійдуться, бо "всі речі передбачили".

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо додав, що ЗСУ уразили також і залізничний міст, який є поруч з Антонівським.

Мостом пересуватися неможливо

Очільник Херсонської ОВА Дмитро Бутрій повідомив, що міст повністю не зруйновано, однак через руйнування ним пересуватися неможливо.

Секретар РНБО Олексій Данілов показав руйнування на Антонівському мосту. Він зазначив, що це ще не кінець, та анонсував продовження руйнування важливих для окупантів переправ.

Ураження Антонівського мосту та істерики окупантів

Також 28 липня, з'явилося нове фото пошкодженого Антонівського мосту. Супутникову фотографію показали у телеграм-каналі Інсайдер UA.

Російські окупанти також почали бити на сполох. В одному із кримських телеграм-каналів опублікували звернення нібито російського окупанта, який заявляє, що ситуація для загарбників на Херсонщині непроста. Він бідкається на знищений Антонівський міст та заявляє, що росіяни не зможуть втекти.

Також у Мережі опублікували фото понтонних переправ, які окупанти зводять біля Антонівського мосту. "Гауляйтер" Кирило Стремоусов заявив, що російською понтонною переправою можуть користуватися й цивільні.

"Важливо розуміти, що дані "добрі" наміри російських окупантів спрямовані на збереження логістики транспорту зс рф через Дніпро. Тобто через присутність цивільного населення ЗСУ не будуть знищувати ці переправи. Просимо не піддаватися на подібні "жести доброї волі", - написав у своєму телеграм-каналі блогер "Фашик донецький".

Фото: телеграм-канали

Заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов 28 липня заявив, що Україна готова до того, що росіяни зможуть спробувати відновити Антонівський міст, та реагуватиме на це.

"Було завдано вплив на Антонівський міст, неодноразово завданий нами вплив. Противник намагався відновити його, в подальшому ми вжили відповідних заходів. На цей час є суттєве руйнування в мостові і конструкціях мосту. Ми прогнозуємо, що противник також буде намагатися відновити це положення, ми до цього готові", - сказав Громов.

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