Істерія в Росії після знищення окупантів у Макіївці: в Самарі третю добу кричать про "руську безглуздість"   

Після масової загибелі російських окупантів в Макіївці Донецької області, в рідному місті "чмобіків", Самарі, почалась істерія. Одне з пропагандистських видань Самари, яке опублікувало низки новин про загибель окупантів, додало до статті функцію коментарів. Після того, як стало офіційно відомо, що загинули саме самарські мобілізовані, росіяни почали висловлювати в дописах свої думки щодо загибелі батальйону.

Як виявилось, більшість дописувачів почала коментувати подію як таку, що загибель сотень окупантів... зовсім не була марною.

Наприклад, так прокоментувала ураження казарми одна з майже 500 дописувачів. Наводимо коментарі мовою оригіналу. Автори багатьох коментарів про "величність" Росії допустили низку граматичних помилок.

"Наши мальчики! Наши защитнички!! Как же больно ((((( Но я уверена - ваша жертва не была напрасной! Сотни тысяч россиян отправятся в военкоматы добровольцами, чтобы отомстить за вас. Какова бы ни была цена нашей мести - и нашей Победы - русский народ един и заплатит ее сполна!", - написала одна з авторок.

Ще один дописувач готує суспільну думку росіян до того, що загине ще більше. Написав він так: "Что вы ноете? При наступлении всегда потери больше в 3 раза. Плюс недружественное к нам население. Плюс натовское оружие. 10 к 1 будут потери. И к этому надо быть готовыми. Все воевать пойдём. И многие из нас погибнут. Зато те, кто останутся будут жить в великой Россие".

А от вже інший дописувач зізнався, що росіянам притаманна безглуздість.

"Как же их там разместили, всё глупо и очевидно... Так по русски!", - написав дописувач.

Фото: РИА Новости

При цьому наступний росіянин визнав, що окупантів в Україні не зустрічають з хлібом-сіллю та написав про таке:

"Нада было дома сидеть , пытаться созидать что-то, растить дитей а не лезть в чужую страну А вы что думали, ваших родных там с пирогами встречать будут? Зачем в чужую землю пошли? Своей мало, необустроенной , с туалетами деревянными, с мусорками во дворах? За кого страдаете, за едру? Для них вы ни кто!!! Опомнитесь. Ваш земляк из Саратова".

Автор наступного повідомлення на 10-му місяці війні теж визнав, що раніше в Росії було дещо краще. "А ведь жила же когда то Россия без Макеевки. И хорошо жила", - зробив він виновок.

Своєю чергою, знайшлись і такі, хто відверто дивується та запитує у інших про те, а що ж сталось.

"Хочу спросить губернатора..А враги у нас НА Украине, или вобще вокруг? Как такое случилось, что когда то самая близкая, братская республика,из родной сестры вдруг(неужели после 2014 года?) превратилась в злодейку и убийцу. Что случилось, как это произошло?", - наче здивовано написав ще один дописувач.

В той же час, більшість дописувачів не менш відверто дивуються тому, чому гинуть військові "непереможної" Росії. Про це пишуть з великою кількістю граматичних помилок.

"Ужас! Погибли люди...страшное горе для их близких,горе матери потерявшей сына,дочери-отца,жены-мужа...почему,почему НАШИ,допускают такое? Почему не ударят так,чтобы украм воевать с нами,неповадно было?! Почему мы с ними минтальничаем? Великая Страна Моя...Никем Не Победимая! Что теперь то стало? Почему не отпоавляют ТУДА,специально обученных людей? Россгвардия,полиция,фсин и прочие. Где они? Или только могут на митангах бить женщин в живот,хватать инвалидов и стариков,бить и драться с парнем,защищавшим себя,а потом посадить его в тюрьму!? Почему они ВСЕ НЕ ТАМ?!Сколько нужно еще смертей мальчишек,совсем еще детей!", - обурюється автор цього повідомлення.

І, як підсумок, стрічка коментарів завершується дописами про неминучу помсту.

"Пацанва, спасибо вам! Русский народ не остановится, несмотря ни на какие потери. Украина будет на коленях. Любой ценой!", - намагається заспокоїти мешканців Самари черговий прихильник окупантів.

В той же час інший дописувач не приховує своїх імперських поглядів та висловлює думку про нову мапу світу.

"Все это результат разгильдяйства и слабости руководства государства . За 10 месяцев Украины уже не должно было быть на карте мира", - пише прибічник російських вбивць.

Відповідь фахівця: "Це – істерія"

Авторитетний соціальний і політичний психолог Валентин Кім в коментарі для ТСН.ua охарактеризував з професійної точки зору більшість вищенаведених дописів як істеричні.

"З того, що я читав, коли переглядав достатньо багато пабліків та коментарів, бачу, що більшість населення Росії висловлює думки про помсту, про примирення з думками про втрати, про те, що втрати можуть бути великими. Найголовніші думки у них про те, що Росія має перемогти, - каже Кім. - До цього треба ставитись як до соціального розподілу всередині Росії, як до того, що пропаганда працює, великодержавницький російський шовінізм нікуди не дівся, працюють реваншистські настрої, пов’язані з розпадом СРСР. Зараз ми бачимо достатньо стандартний розподіл думок".

За його словами, тепер важливо зрозуміти те, до яких це може призвести наслідків.

"На рівні Росії якась конкретна поразка навряд чи може призвести до того, що росіяни перестануть хотіти воювати. Росія є країною з дуже налаштованою пропагандистською машиною, тому ні одна, ні п’ять таких поразок, на перший погляд, ні до чого не призведуть. Але на регіональному рівні це зможе викликати зниження реваншистських настроїв. Таке в історії Росії вже відбувалось. Один з таких прикладів – протести в Махачкалі після того, як в перші місяці війни загинули багато дагестанців. Після додаткової мобілізації жінки вийшли на мітинг. Тобто настрої змінились після того, як маленькій регіон отримав великі втрати. Так може відбутись і в Самарі. В той же час багато хто з російських амбасадорів війни працює на те, щоб думка про великі втрати була інтегрована в суспільну свідомість", - підкреслює психолог.

Проводжали вбивати викраденим з Луганська хрестом

Як з’ясувалось, за 40 днів до загибелі самарських окупантів сталась подія, яка в даному випадку не залишилась поза увагою. Наприкінці листопада головні пропагандистські видання Самари відзвітували, що місцевий протоієрей Дмитро Поляков зі словами "Победа за нами!" благословив мобілізованих унікальним хрестом, який три роки тому був вивезений з окупованого Луганська. Тобто був викрадений. Пропагандисти в листопаді повідомили, що в реліквії є частка Чесного древа Животворного Хреста Господня.

Знищення оккупантів у Макіївці: що відомо

У ніч проти 1 січня, рівно опівночі, ударом РСЗО HIMARS було знищено будівлю колишнього ПТУ в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії.

За попередніми даними, у приміщенні могло перебувати до 400-600 "мобіків"з Самарської області РФ. Крім того, на території ПТУ знаходилась військова техніка і боєприпаси, які здетонували. За даними ЗСУ, в Макіївці було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів.

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