Історична ніч для української трансплантології: донора проводжали коридором пошани, чоловік помер від інсульту

Усі пацієнти, яким сьогодні пересадили органи - в реанімації.

Минулої ночі українські хірурги зробили шість пересадок органів. Оперували майже одночасно у чотирьох клініках Запоріжжя та Києва. Серед них - вперше - у столичній лікарні "Феофанія". А в Інституті серця - вперше - пересадили одночасно два органи - серце і нирку.

Про історичну для української медицини ніч - 24 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За традицією, перед операцією донора проводжають коридором пошани. Чоловік помер від інсульту. Розголошувати подробиці рідні відмовилися, втім підписали всі необхідні документи на забір органів - печінки, двох нирок і серця.

Серце і нирку померлого отримав пан Всеволод. Йому 52 роки. Любить спорт і мандрувати разом із дружиною та двома дітьми. Проблеми з нирками в пана Всеволода розпочалися ще в юності. Від 2005-го року він жив на гемодіалізі. Замісна ниркова терапія разом із супутніми патологіями вивели з ладу серце.

Два органи - для однієї людини - таку пересадку українські лікарі зробили вперше. Як і пересадку печінки вже в іншій столичній лікарні - "Феофанії": у 59-річного пацієнта був цироз, із яким він жив чотири роки.

Новини України: хірурги здійснили рекордну кількість трансплантацій за одну ніч

Слід зазначити, що ця ніч стала рекордною в історії трансплантацій в Україні. Одночасно шість операцій - і в Києві, і в Запоріжжі. Загалом, від початку року українські хірурги провели вже майже 250 пересадок. 33 з них - дітям. Цим, кажуть в Українському центрі трансплантації, завдячувати треба не лише вмінню медиків, а й родичам померлих, які дедалі частіше дають згоду на забір органів.

Усі пацієнти, яким сьогодні пересадили органи - в реанімації. Тим часом стало відомо, що в одній зі столичних клінік у пацієнта діагностували смерть мозку. Родичі також дали дозвіл на забір органів. Тож уже цієї ночі рятуватимуть життя ще чотирьом людям.

Нагадаємо:

Раніше з інституту Амосова в столиці водночас виписали двох пацієнтів після пересадки сердець. Чоловікам операції робили майже одночасно.

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