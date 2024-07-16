Історична подія: останній сторожовий корабель Росії вийшов з Криму

Росія вивела з Криму останній сторожовий корабель Чорноморського флоту. Таку приємну звістку 15 липня оприлюднив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Як Україна знищувала ворожі судна одне за одним і врешті змусила ворога покинути Чорне море, розповіли кореспонденти TSN.ua.

Історичний день

День, що увійде в історію! 15 липня Росія вивела з окупованого Криму останній сторожовий корабель свого Чорноморського флоту. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

“Останній сторожовий корабель чф рф просто зараз звалює з нашого Криму. Запам'ятайте цей день.”

Яка назва корабля?

За його словами, це один з сторожових кораблів проекту 1135. Ймовірніше за все під назвою "Ладний". Але цю інформацію ще потрібно перевіряти, вона ще верифікується, йдеться у матеріалі Суспільне Крим.

“Станом на зараз можна констатувати, що він вийшов у супроводі допоміжних суден, які не є бойовими, а технічними. Вони можуть в разі чого підстрахувати. Тому може є в нього якісь проблеми, раз він виходить у супроводі. А може вони вирішили просто разом з ним перебазувати."

Куди дівся останній сторожовий корабель РФ?

Враховуючи ситуацію в акваторії Азово-Чорноморського регіону, зокрема в Чорному морі, Плетенчук відзначив, що надводні кораблі російського флоту не здійснюють операцій у цій зоні через високу загрозу знищення. У зв’язку з цим, ймовірно, один з кораблів вирушив у міжбазовий перехід до іншого місця базування. Хоча конкретні деталі наразі не розголошуються, відомо, що корабель покидає Крим, оскільки, за словами речника ВМС, безпечних точок для російських сил практично не залишилося. Плетенчук вважає, що швидше за все, цей корабель залишиться в Чорному морі, але за межами Криму.

“Ця ситуація свідчить про неспроможність російських сил закріпитися в українському Криму. Технічно, сторожовий корабель не може суттєво вплинути на хід бойових дій, оскільки не здатен завдати вогневого ураження або виконувати зовнішні рейди. Основне завдання судна — патрулювання акваторії, яке росіяни змушені були перекласти на авіацію в Чорному морі.”

РФ залишить Крим?

За його словами, це вказує на усвідомлення РФ необхідності залишити Крим, принаймні у контексті корабельного складу. Водночас він підкреслив, що це не означає, що найближчим часом ми станемо свідками масового відведення російської техніки. Плетенчук зауважив, що окремі військові одиниці росіянам доводиться виводити і якби для них ситуація була стабільною, вони залишалися б на місці.

"Здебільшого з кораблів ЧФ РФ, які зараз залишаються в Криму — це флот, який є технічним. Це кораблі технічного забезпечення, різноманітні буксири, бойових одиниць вже фактично не лишається. Тобто, це допоміжний флот, ті одиниці, які є катерним складом. Ті, якими вони досі виходять іноді на зовнішній рейд."

Скільки кораблів РФ вже знищила Україна?

Нагадаємо, Україна, яка не має у своєму розпорядженні великих військових кораблів, використовувала безпілотні військові катери, начинені вибухівкою, для атак на російські судна, а також завдавала ударів по об'єктах флоту та інших військових цілей у Криму з використанням ракет Storm Shadow та ATACM. Командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявив, що Чорноморський флот Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць.

Україна знищила або пошкодила 27 військових кораблів, у тому числі п'ятьох було ліквідовано внаслідок підриву на морських мінах, повідомив Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Reuters.

“Практично всі основні боєздатні кораблі окупанти вивели з головної бази ЧФ РФ до Новоросійську, частина з них — в Азовському морі. Наразі російський флот здебільшого використовується для матеріально-технічного забезпечення, невеликого контролю за прибережними територіями і для атаки ракетами "Калібр" по території України. Військові кораблі Росії не заходять у північно-західну частину Чорного моря площею майже 25 тисяч квадратних кілометрів. Поштовхом для позбавлення Росії повного контролю повітряного простору над Чорним морем стануть американські винищувачі F-16, яку поставлять вже найближчим часом.”

В українських ВМС з’являться підводні човни?

Серед найголовніших досягнень наших морських котиків за останні шість місяців – розширення зернового

Серед найголовніших досягнень наших морських котиків за останні шість місяців – розширення зернового коридору та виведення флоту РФ до Новоросійська. Однак, на цьому українські військові не збираються зупинятися. У командуванні Військово-морських сил ЗСУ вважають, що український флот у Чорному морі повинен поповнитися не тільки кораблями та катерами. В українських ВМС можуть з’явитися підводні човни. Наявність такого класу суден в складі українського флоту дозволить поширити його діяльність на всю акваторію Чорно=го моря. Про це командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Ми думаємо про це, він необхідний для нас – підводний човен. Ми не беремо до уваги великі підводні човни, для Чорного моря вони не потрібні, але підводні човни повинні бути у складі Військово-морських сил".

ТИТР: Як тонула “Москва”?

Примітно, що робота українських морських котиків майже завжди перебуває під пильним оком США. Зокрема, американський флот спостерігав за ураженням крейсера "Москва". Віцеадмірал Олексій Неїжпапа розкрив цікаві деталі про день, коли українські сили завдали удару по російському крейсеру. Виявляється, США першими побачили наслідки удару України.

"Коли ми влучили в крейсер, я отримав смс-ку від командувача 6-го флоту. Він мені пише: "Олексій, гарно горить"... Тому що ми не знали, влучили ми чи не влучили... у нас не було таких засобів, які нам дозволяли точно сказати, що щось відбувається... Я йому написав у відповідь: "Тепер твоя черга". Він надіслав: "ха-ха-ха, дуже смішно". Так от ми смс-ками пожартували між собою в цей день".

Перша спроба знищення російського фрегата бу ла не дуже вдалою, але все одно коштувала окупантам втрат.

"Це був не перший пуск "Нептунів" по кораблях. В нас перший був не дуже вдалим. По одному з фрегатів. Під час відбиття удару наших ракет російський корабель знищив свій же літак, який літав на прикритті, але пішов. Він не зрозумів, що в нас щось є, я так розумію".

Нагадаємо, українські Військово-морські сили два роки тому, 13 квітня, завдали удару по знаменитому російському крейсеру "Москва". До речі, це саме цей корабель захисники Зміїного послали у відомому напрямку. Внаслідок атаки крейсер пішов на дно Чорного моря за 120 кілометрів від Одеси. З 510 членів екіп жу вдалося врятуватися лише 58.

Яка ситуація у морі зараз?

Відтак станом на 06:00 16 липня в Чорному морі ворожі кораблі відсутні! Водночас в Азовському морі 4 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні. В Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляють військово-морські сили.

“За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.”

Додамо, що 15 липня речник ВМС України Дмитро Плетенчук розповів про знакову подію – з Криму вийшов останній сторожовий корабель ЧФ Росії.

Нагадаємо, Росія, ймовірно, навмисно підставити під удар ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800 "Каракурт" через порушення під час будівництва судна, щоб уникнути відповідальності за недоліки.

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