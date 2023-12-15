Історична подія: Зеленський повідомив гарну новину, а Орбана нарешті “заткнули”

Історичне рішення з краплею невизначеності. Попри запеклий спротив прем’єра Угорщини Віктора Орбана Європейська комісія таки погодила початок перемовин з Україною про вступ.

В Україні це вже назвали історичним досягненням, але є два важливі нюанси. Які саме? А також хто виставив Орбана за двері через Україну — про все це розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Зеленський привітав українців

Історичний успіх! Попри скажену протидію кількох країн-членів ЄС, Європейська комісія таки погодилась розпочати перемовини про вступ України до Союзу. Із терміновим зверненням з центру Львова вийшов Володимир Зеленський. Президент процитував Шевченка.

Right now in Ukraine, a lot of us are feeling really uplifted, and it’s a big deal – it keeps us going. I want to say a huge thank you – to each of you for everything we’ve managed to accomplish! To all those who strengthen Europe by the unity of Ukraine. A special gratitude to… pic.twitter.com/uCnqU5Y5Le — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2023

Президент має рацію, бо роботи в України ще багато. Бо навіть цей крок дався Україні дуже важко. І йдеться не тільки про реформи. Як раніше підтверджували у Європейській комісії, Україна виконала всі критерії для початку перемовин. Верховна рада підтримала 6 із 7 необхідних законів, зокрема і про освіту, який вимагав повернути нацменшинам ширші права для навчання рідними мовами у школах та садках. 7 і останній закон — про лобізм — уже зареєстрований у парламенті.

А ось тут і вийшов на арену одіозний Віктор Орбан. Перед самим початком саміту у Брюсселі угорський прем’єр завів стару “шарманку”. Його в Україні не влаштовує буквально все. Не задовольнило його навіть звернення представників угорців Закарпаття. Ті просили його не тикати Україні палиці в колеса і не блокувати рішення. Але все марно. На саміт Орбан прибув на хвилі “слави” і видав:

Our position is clear and we will not give it up! #EUCO pic.twitter.com/0WlC36t56v — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 14, 2023

“Немає жодної причини обговорювати членство України в ЄС зараз”, — заявив він.

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А посилався Орбан саме на невиконання 7-ми критеріїв, тож ніс буквально маячню, аби лиш не дати Україні шансу. Напередодні саміту у Європейській комісії, щоб догодити Угорщині, навіть погодилися розблокувати 10 мільярдів євро допомоги для Будапешта, без яких той лишився через проблеми з верховенством права в країні, свободою слова та корупцію. Тобто, через все те, що Віктор Орбан тільки но закидав Україні. Орбан через свого радника вирішив вибити собі втричі більше, але у Брюсселі на шантаж не повелися.



Уже на саміті за закритими дверима вмовляли Орбана одуматись буквально всі, при чому по черзі. Спочатку на офіційний сніданок його запросили два європейські важковаговика: канцлер Німеччини Шольц та президент Франції Макрон. Після їх невдачі вже за обідом його вмовляла прем’єрка Італії Джоджа Мелоні. Теж безуспішно.

Врешті-решт ситуація настільки напружилась, що в хід пішли уже недипломатичні важелі.

Шольц “послав” Орбана!?

Як пишуть ЗМІ, Олаф Шольц заявив Орбану: “Як ти єдиний проти, то йди з залу”. А прем’єр Бельгії Александер де Кроо взагалі порекомендував Орбану “заткнутися й тримати язика за зубами”. Переконував присутніх у залі і Зеленський.

In my address to the European Council, I stressed that this day will go down in our history.



Today is the day when determination will either be in Brussels or Moscow.



People in Europe won’t understand if Putin’s satisfied smile becomes the reward for the meeting in Brussels. pic.twitter.com/azQxCKzzLP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023

“Дуже важливо, щоб сьогодні не сталося так, що Європа повернеться знову до часів нерішучості. Нікому не має здатися, ніби Європа не дотримується слова. Люди в Європі не зрозуміють, якщо задоволена посмішка Путіна буде нагородою за засідання в Брюсселі”, — сказав президент України.

До речі, Орбан, схоже, вирішив таки не засмучувати свого московського товариша і таки вийшов із зали, а інші проголосували без нього.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… — Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023

“Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови. #EUCO надано статус кандидата Грузії. І ЄС розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства, і запросив комісію доповідати до березня з метою прийняття такого рішення. Чіткий сигнал надії для їхніх людей і для нашого континенту”, — написав Чарльз Мішель.

Свою втечу Орбан потім зухвало пояснив тим, що не міг бути присутнім в залі, де приймають таке неправильне рішення. Але, на щастя, поперти проти 26 таки не наважився.



Проте не варто говорити про те, що Орбан грає виключно на руку Кремлю. Влада Угорщини уже давно виступає проти розширення ЄС як такого і не тільки через особисті симпатії, а і через доступ до європейського гаманця. Якщо Україна вступить до союзу, то вона у перші роки навряд чи зможе скидатися у спільний “портфель”, як це роблять Німеччина чи Франція. Цього не робить досі і Угорщина. Натомість разом із Польщею, Словаччиною та іншими отримують мільярди євро на рік з цього гаманця.

Переживають на сході ЄС і через те, що їхні аграрії не витримають конкуренції з українськими фермерами. Висновки робіть самі. Але як не парадоксально, за даними видання DW, більшість угорців та поляків з цим не погоджуються та наразі підтримують членство України в ЄС.



Але у Орбана ще є туз у рукаві. Йдеться про угорське вето на фінансування у 50 мільярдів євро для України від ЄС. Ці гроші Союз планував виділяти Україні потроху аж до 27-го року, зокрема направити на відновлення. До них союзники можуть повернутися уже в січні, або ж в березні 24-го.

Коли стартують реальні перемовини?

Уже весною мають розпочатися і реальні перемовини України про вступ до ЄС, кажуть експерти. Тільки би Орбан знову не став на заваді. А він прозоро натякнув, що не дасть Україні приєднатися до ЄС.



“Мені не вдалося їх переконати. Одним із їхніх аргументів було те, що їх 26, а я один. Але вирішальним аргументом було те, що Угорщина нічого не втрачає, оскільки останнє слово буде за національними парламентами, тож парламент Угорщини може проголосувати за це. Буде ще 75 випадків, коли ми зможемо зупинити це”, — зазначив Орбан.

Як пише видання Bloomberg, змінить Орбан свою думку лиш тоді, коли ЄС поверне усі заблоковану допомогу від ЄС, а це близько 30 мільярдів євро. У будь-якому випадку такий крок від ЄС дуже важливий для України.

Що дає рішення про початок перемовин?

По-перше, це потужний сигнал для США, де також ніяк не дійдуть згоди щодо України. Якщо 27 країн з усієї Європи домовились і здолали “вето”, то чому цього не зробити конгресменам?



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