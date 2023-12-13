Історичне рішення про вступ України до ЄС: чого хоче Угорщина та як лідери ЄС реагують на заяви Орбана

У Раді загальних питань Євросоюзу чиновники другий день поспіль намагаються переконати нечисленних опонентів, що Україну треба починати приймати до блоку. Найголосніше опонує євроінтеграції України Угорщина, але є й інші країни, які також треба переконувати.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Угорщина може блокувати вступ України до ЄС

Угорщина найбільше висуває вимог щодо вступу України до ЄС. Не допомогла і зустріч Петера Сіярто з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Нас намагаються примусити приєднатися до рішення, яке для нас неприйнятне. Ми ніколи не зрадимо наші національні інтереси", - заявив Сіярто.

Петер Сіярто Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

Раніше Україна пішла на поступки Угорщині в питаннях мови та освіти - змінивши відповідні закони. Верховна Рада встановила, що поряд з державною мовою етнічним групам гарантоване право навчання мовою національної меншини. Окрім того, парламентарі дозволили приватним ВНЗ вільно обирати мову навчання серед мов країн Євросоюзу, а українську в такому разі - вивчати як окремий предмет.

Навіть лідери угорської громади Закарпаття вже звернулися до Орбана з відкритим проханням: підтримати рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС.

"Ми можемо стрибати, ми можемо танцювати, якщо цього забажають на додачу до того, що все було зроблено. Але я вважаю, що грати треба чесно. Якщо нам сказано щось зробити і ми це робимо, це має бути зареєстровано як результат", - наголосив Дмитро Кулеба.

Як лідери ЄС реагують на заяви Орбана

До цього переконати Орбана намагалися прем'єр Іспанії Санчес та президент Франції Макрон. Іноземні видання з посиланням на анонімного дипломата пояснюють: Орбан хоче грошей, влади і визнання. У середу Євросоюз має розблокувати 10 мільярдів євро допомоги Угорщині. Та чи допоможе це - дипломати вже не знають.

"Якби, коли Угорщину приймали в Євросоюз, ми задалися питанням, чи достатньо Угорщина багата, аби стати членом Євросоюзу - то можливо, сьогодні Угорщина не була б членом", - зазначив міністр закордонних і європейських справ Люксембургу Ксавʼє Бетель

Якщо з Угорщиною геть не зрозуміло, які аргументи на неї можуть подіяти, простіше - з іншою державою, що зараз висловлюється проти початку переговорів з Україною про вступ. Австрія заявляє: це фаворитизм. Але її ще є час переконати.

"Ми повністю солідарні з Україною, але хочемо чіткого і чесного підходу до усіх майбутніх держав членів. А зараз ми бачимо різні стандарти коли йдеться про Україну й Молдову і коли йдеться про Боснію та Герцеговину. Ми хочемо бачити їх в одному човні", - заявили в Австрії.

Тому деякі держави вважають - простіше відкрити двері одразу всім.

Переговори в Брюсселі триватимуть до останньої хвилини, каже Дмитро Кулеба, і продовжаться в четвер - вже на рівні лідерів 27 держав Євросоюзу. Рішення, яке в будь-якому разі стане для блоку історичним - досі під великим питанням.

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Нагадаємо, голови МЗС країн-членів ЄС збираються на підготовчі засідання до саміту Євросоюзу, запланованого на 14-15 грудня. На ньому ЄС має ухвалити рішення щодо початку переговорів з Україною про її членство. Однак Угорщина досі блокує на зустрічах у Брюсселі все, що пов’язане з Україною.

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