Історичне Різдво: подробиці першого за три сторіччя українського богослужіння в лаврі і чи будуть такі ще

Напередодні в Успенському соборі Києво-Печерської лаври вперше за 338 років пролунала служба - українською, в лаврі молилася православна церква України. До останнього було незрозуміло, чи встигне ПЦУ отримати всі необхідні дозволи для проведення богослужіння, на вулиці вивели понад три тисячі правоохоронців для запобігання можливим провокаціям, йдеться в ТСН.

О 8 ранку біля брами, попри доволі сильний мороз, людей зібралося багато. Отець Макарій – настоятель монастиря ПЦУ, що через дорогу від лаври, каже, ще три дні тому мріяти не міг, що тут служитиме. “До цього дня треба було дожити… Краще було б, звичайно, об'єднатися і служити однією церквою своєму народу, ну, але як брати не хочуть і чекають патріарха Кирила…”, - каже він.

Отець Іван Сидор, який збудив Київ церковним дзвоном у ніч розгону Майдана у 13-му році, а потім бив у дзвони Софії після обєднавчого собору ПЦУ, тепер вперше в життя піднявся на дзвіницю лаври. Під передзвін отця Івана на подвір’я зайшов предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній, за ним – сотні вірян. Вперше за останні три з половиною століття в Успенському соборі звучала молитва українською.

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Серед вірян, що дивилися службу на вулиці – боєць ЗСУ Леонід. Каже, чітко розуміє, що в країні нині щонайменше два фронти – фізичний та духовний. Звільнення і деокупація лаври – величезна перемога, ніби репетиція перемоги Великої. “Стоїш зараз з такими легенями, з такою грудною кліткою, діафрагма ось тут, боїшся дихати, щоб усвідомити, що ти дійсно тут, це дійсно відбувається в цей світлий день Різдва Христового. Це нереально круто”, - каже чоловіка.

Із закінченням служби на лаврську площу зійшлися колядники і під хор кількох сотень голосів священики вийшли з собору, серед яких і митрополит Епіфаній, він каже, що щасливий. “Це справді історичний момент для тих українців, які прагнули, мріяли про це не одне десятиліття”, - зазначає він.

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