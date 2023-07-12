Історичний для Швеції і не дуже для України саміт: НАТО сказав нашому членству майже "так", але з умовами

Вільнюський саміт НАТО, як і очікувалося, не став проривним для України. В Литві нам не запропонували чіткої перспективи членства. Заблокували це США та Німеччина. Підсумкове комюніке каже, що Україна отримає запрошення, щойно Альянс досягне консенсусу й будуть виконані необхідні умови.

Під "виконанням умов" слід розуміти закінчення війни. Власне від цього й залежить консенсус. Тоді, на думку союзників, для нас відкриється вікно можливостей. До цього членство України в НАТО, надто її офіційне запрошення до вступу вже у Вільнюсі, приведе Альянс до війни з Росією. Принаймні так сказав радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван.

Вільнюський саміт НАТО не став для України ні перемогою, ні поразкою. Хоч дорогою до Литви президент Зеленський і зробив досить різкий допис у соцмережах на адресу натівців, мовляв, формулювання про Україну в підсумковому комюніке обговорюються без України, насправді ми не є членами Альянсу, принаймні поки що, тому союзники мають право ухвалювати рішення без нас.

Проте тут є моральний, політичний й військовий складники. Це не перебільшення сказати, що наші Сили оборони відвойовують не лише наш суверенітет, а й захищають НАТО. Під закінченням війни всі українці розуміють безумовну й повну перемогу над Росією. Проте ключові західні столиці досі вкладають у це різне значення. Наприклад, якби США ставили на цілковиту перемогу України, то вже давно б передали нам все необхідне озброєння, включно з далекобійними ракетами ATACAMS та F-16. Хоча, треба відзначити, що саме у Вільнюсі держави-учасниці "коаліції винищувачів" оголосили про початок підготовки українських пілотів у серпні в Данії.

Тож, як далеко в питанні членства України в Альянсі готові піти союзники, не озираючись на Росію? Що ми отримали в підсумковій декларації Вільнюського саміту? І, якщо Вільнюс не став для Києва історією успіху, тоді, можливо, слід робити ставку на ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні в квітні наступного року? ТСН.ua шукав відповіді на ці запитання.

Від Бухареста до Вільнюса: що насправді отримала Україна

Вільнюс зустрів союзників та нашу делегацію українськими прапорами, надписами на автобусах "Поки ви чекаєте на цей автобус, Україна чекає стати членом НАТО", а в центрі міста надвечір першого дня саміту, 11 липня, зібралася величезна кількість людей з українськими прапорами, на сцені майорів надпис #UkraineNATO33, символізуючи, що Україна має стати 33-м членом НАТО одразу після Швеції, а на флагшток підняли бойовий прапор України з Бахмута.

І, власне, нічого дивного, бо країни Балтії разом із Польщею чинили доволі великий тиск на союзників по НАТО щодо запрошення України до членства вже у Вільнюсі. Ба більше, президент Литви Гітанас Науседа й поготів погрожував заблокувати ухвалення підсумкової декларації саміту, заявивши на відкритті NATO Public Forum (що відбувається на полях саміту у Вільнюсі), що повноправне місце України в НАТО, назвавши Росію найбільшою загрозою для Альянсу.

Щодо Швеції, ми недарма її згадали. Ніхто не сподівався, що на Вільнюському саміті Туреччина розблокує вступ Швеції до НАТО. Проте сталося неможливе. Принаймні так пишуть західні медіа. Ну, а, експерти кажуть, що нічого дивного. Бо президентські й парламентські вибори в Туреччині вже позаду, а Ердогану дуже треба витягнути економіку своєї країни з прірви. Тому, вочевидь, Захід надасть Туреччині фінансову підтримку. Принаймні певне порозуміння між Туреччиною та ЄС щодо цього є. Та й ЗМІ вже пишуть, що наступного тижня США можуть розблокувати продаж Туреччині F-16, що був санкціонований через купівлю Анкарою російських ЗРК С-400.

І, повертаючись до президента Литви Гітанаса Науседи, на NATO Public Forum він дуже влучно зазначив, що протягом 15 років від часів Бухарестського саміту союзники постійно як мантру повторювали, що Україна стане членом НАТО. Довгі місяці, які передували Вільнюському саміту, Україна наполягала, щоб Альянс, нарешті, відійшов від декларації Бухарестського саміту 2008 року, де записано, що Україна колись стане членом НАТО через механізм ПДЧ, проте це "колись" за ці 15 років так і не настало. Союзники так ніколи й не зробили крок назустріч. Надто після 2014 року, злякавшись російської окупації Криму й Донбасу.

По-перше, у Вільнюсі ми наполягали на відповіді на нашу заявку на вступ, яку Україна скерувала до Альянсу ще 30 вересня 2022 року.

По-друге, на ухваленні механізму доєднання України до НАТО, як це відбуватиметься та в які терміни. Нічого з цього ми не отримали.

Натомість як перемогу натівці представили відмову від ПДЧ, як одну з умов вступу України до НАТО. Що ж, це дійсно можна вважати перемогою, бо Україна на цьому довго наполягала. Й це дійсно означатиме прискорений вступ до Альянсу. Проте Сили оборони України довели це своєю кровʼю. Й вступ, повторимося, можливий, щойно Альянс досягне консенсусу й будуть виконані необхідні умови, як це зазначено в підсумковому комюніке Вільнюса.

Київ погоджується, що ми станемо членами НАТО лише після закінчення війни. Тобто, Україна не вимагає негайного вступу до Альянсу. Проте навіть здавалося б політичне запрошення до НАТО вже у Вільнюсі, яке не матиме жодних негативних наслідків для наших союзників, вганяє їх, якщо не сказати в паніку й страх, то точно в ступор. Блокують це рішення США та Німеччина, бо вважають, що це призведе до ще більшої військової ескалації й ледь не до ядерної війни з Росією.

Війна з Росією: в США вважають, що НАТО ризикує, запросивши Україну

Що ще Україна отримала від Вільнюса? За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, - підвищення рівня політичних відносин з Альянсом від Комісії до Ради Україна-НАТО. Перше інавгураційне засідання відбудеться вже у середу, 12 липня, під головуванням президента Зеленського. Як зазначено у підсумковому комюніке саміту, Рада "забезпечуватиме спільні консультації, ухвалення рішень та слугуватиме механізмом консультацій у кризових ситуаціях між НАТО та Україною". Проте, чим цей підвищений за статусом орган відрізнятиметься від Комісії Україна-НАТО, натівці не повідомляють.

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Так, буде продовжений Комплексний пакет допомоги Україні, який, власне, був започаткований ще на Мадридському саміті НАТО минулого року. Він передбачає допомогу Україні перейти з радянських на натівські стандарти. Минулого року союзники на це виділили 500 млн євро. Й, за словами Столтенберга, Альянс скерує додаткових 500 млн євро допомоги Україні. Проте, не зовсім зрозуміло, коли ці гроші надійдуть, та як досягти цих самих стандартів НАТО. Адже Україна й так отримує натівське озброєння, просто не в кількостях, достатніх вести війну такої інтенсивності. Можливо, саме тому днями президент Зеленський здійснив візит до Болгарії, яка, як вже писав ТСН.ua, є лідером в ЄС щодо виробництва саме радянських видів боєприпасів.

Washington Post написала, що американська делегація була розлючена дописом президента Зеленського, який, їдучи до Вільнюса, крім всього іншого написав, що наразі серед союзників немає готовності ані запросити Україну до НАТО, ані зробити її членом Альянсу, тому залишається "торгуватися членством України в НАТО в переговорах із Росією". Ця заява президента Зеленського прозвучала як сумнозвісний досвід Бухареста.

Власне, навіть щодо гарантій безпеки, як писали американські медіа, Україні ладні запропонувати лише "запевнення", які ми вже проходили у сумнозвісному Будапештському меморандумі, щодо "ізраїльської моделі". Американські ЗМІ писали, що США, Німеччина та інші були готові підписати відповідну декларацію у Вільнюсі. Це означає, що союзники готові продовжувати підтримувати Україну фінансово й військово так довго, як це буде потрібно (але й тут є нюанси, й дешевше для Заходу буде все ж таки взяти Україну до Альянсу), але не готові за нас воювати з Росією, як це було зі Швецією та Фінляндією, яким надали відповідні тимчасові гарантії до їхнього фактичного вступу до НАТО.

Проте, лише членство України в НАТО й його стаття 5 про колективну оборону захистять Україну від можливої майбутньої агресії Росії. Зокрема й про це у середу, 12 липня, Володимир Зеленський буде особисто говорити з Джо Байденом. Безумовно ця тема порушуватиметься й на першому інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО. Й це прекрасно розуміють у США. Але в Адміністрації Байдена чомусь вважають, що якісь серйозні кроки в питанні членства України в НАТО приведуть Альянс до прямої війни з Росією, яка неодмінно переросте в ядерну. Президент

"Звичайно, ми розуміємо, що цього (членства України в НАТО - ред.) не може бути, поки йде війна. Якщо війна закінчиться відкриється вікно можливостей", - зазначила премʼєрка Естонії Кая Каллас.

Українські експерти, з якими ТСН.ua говорив напередодні Вільнюського саміту НАТО, були єдині в одному: якщо в Литві ми не почуємо політичного запрошення до членства України в НАТО, це буде перемога Росії. Це означатиме, що Москва дійсно має право вето на рішення Альянсу. До того ж, згода на те, що Україна стане членом НАТО лише після закінчення війни, - це ні що інше, як формула вічної війни. Ніщо не завадить Путіну продовжувати цю війну нескінченно, щоб унеможливити наш вступ як до НАТО, так і до ЄС.

Ще один цікавий аспект, про який вам точно треба знати, - це вступ України до НАТО за німецькою моделлю. Принаймні в таку красиву обгортку наші західні союзники загортають свою невпевненість у тому, що Україна зможе відвоювати всі свої території й вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року, ну, а також, невизначеність, що робити з Росією, чи треба доводити до нищівної поразки російської армії, яка 100% запустить процеси зміни режиму в РФ. Саме це і є причиною того, чому Україні не дають всю зброю, якої ми потребуємо, та в тих кількостях, яких ми потребуємо. Проте союзникам треба зрештою зрозуміти, що без членства України в НАТО безпека в Європі неможлива.