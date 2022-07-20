Історичний виступ дружини президента в Конгресі: чим важливий візит Зеленської до США

Там вона виступила у Конгресі з проханням надати Україні системи ППО та сучасне озброєння.

Про це 20 липня йдеться у сюжеті ТСН.

"Дивне відчуття: на п'ятому місяці російського вторгнення опинитись у країні, де люди не лякаються сирен і літають мирні літаки", - так описала свої перші враження від пербування в Сполучених Штатах дружина президента України Олена Зеленська.

Олена Зеленська виступила у США. Це - перший виступ дружини президента перед Конгресом. Не конкретно Зеленської, а взагалі першої леді. І це насправді висока честь і привілей. Аналогічне звернення до Конгресу на початку війни робив і президент України.

Але його дружина мала змогу приїхати і говорити особисто. Її зібралися послухати багато членів Конгресу, включно із лідерами більшості і меншості адже Україна має двопалатну підтримку. Вітальне слово говорила спікерка Ненсі Пелосі.

Уперше в історії перед Конгресом виступила перша леді - це була Олена Зеленська

"Пані перша леді, я представляю вам членів Конгресу Сполучених Штатів, які потужно підтримують український народ і захоплються лідерством вас і вашого чоловіка. Члени Конгресу, маю високий привілей та надзвичайну честь представити вам першу леді України Олену Зеленську. Слава Україні", - сказала Пелосі.

Сама ж Олена Зеленська сказала, що хоче звернутися до Конгресу радше не як перша леді, а як мати та донька. І розповіла історії десятків українців - зовсім маленьких і дорослих, які загинули від російських обстрілів у містах далеко від лінії фронту. Вона згадала і про маленьку Лізу, яка ішла з мамою на заняття, і про нашу колегу Віру Гирич, яка просто була вдома, і про три покоління одеситок, маму, доньку і онучку, які загинули одночасно. Перша леді України сказала, що і сама не знає, як і інші мами України, чи зможуть її діти піти у вересні до школи чи університетів. Вони зможуть це зробити напевне, лише якщо небо буде захищене.

"На жаль, війна не завершена, терор триває. І я звертаюся до усіх вас від імені тих, хто був убитий, від імені тих, хто втратив руки і ноги, від імені тих, хто живий і очікує на поверення рідних з передової. Я прошу про дещо, про що я б ніколи не хотіла просити. Я прошу про зброю. Зброю, яка буде використана не для розв‘язування війни на чужій землі, а для захисту наших домівок і права прокинутися вдома. Я прошу про системи протиповітряної оборони, щоб ракети не вбивали дітей у візочках, щоб ракети не знищували дитячі кімнати і цілі родини", - сказала Зеленська.

Як правило рівень задач перших леді - це культура, освіта, права людини, пані Зеленська провела тут зустрічі у Держдепі та напередодні у Білому домі, де час побачитися із нею, окрім першої леді Джилл Байден, знайшов і президент Джо Байден, який зустрічав гостю на ґанку і подарував їй букет соняхів.

Нагадаємо, українська перша леді Олена Зеленська виступила у Конгресі США. Вона подякувала американським громадянам за допомогу Україні та попросила надати нашій державі сучасні системи ППО.

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