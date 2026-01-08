Від героїні до хейту: усе про скандал з італійцем Рокко на кордоні та його викривачку

Італієць Рокко та українка Дарʼя Мельніченко / © ТСН

Вже кілька днів українці стежать за скандальною історією з італійцем Рокко, який їхав до України на власне весілля і дорогою вихваляв російського диктатора Володимира Путіна. Через вірусний допис та зусилля українки Дарʼї Мельніченко іноземця таки не впустили до країни ще й заборонили в’їзд на три роки. Ця історія отримала нове продовження — тепер про Дар’ю. Після хвилі схвальних відгуків про неї українці помітили, що сам дівчина підписана на всіляких проросійських людей і постить відео із музикою російських виконавців, які підтримують війну.

Усе про скандал з італійцем Рокко на кордоні та українку Дар’ю читайте на ТСН.ua.

Скандал з італійцем на кордоні

У вівторок, 6 січня, українців у соцмережах сколихнула історія у рейсовому автобусі з Італії до України. Громадянин цієї країни ЄС, 53-річний Рокко публічно вихваляв Путіна та ображав Україну. Водночас чоловік був одягнений у вишиванку, яку йому подарувала кохана-українка.

Під час однієї з зупинок автобуса Рокко з коханою вийшли на вулицю. Він підійшов до 22-річної української блогерки з Києва Дар’ї Мельніченко та завів із нею розмову. Дізнавшись, що дівчина з України, іноземець почав поливати брудом державу.

«Я не знаю, чому тільки до мене звертався. Все почалося з того, що я йому зробила комплімент про вишиванку. Він мені каже: „Так, дякую, це мені подарувала моя кохана, ма“, що з перекладу італійської означає „але“. І починає розказувати: «Ваш президент такий поганий, я підтримую Путіна. Путін такий величний, а Зеленський — кретин«, — розповіла вже згодом Дар’я «Суспільному».

Між дівчиною і чоловіком виникла сварка.

«Я розвернулась, пішла, сіла в автобус і вже чекала другої зупинки. Вже на другій зупинці знову продовжилась ця тема, але там вже він кричав: «Хай Гітлер!» Він кричав, що Зеленський — наркоман«, — поділилася українка.

Найбільше обурення викликав цинізм ситуації: італієць їхав додому до своєї партнерки до Білої Церкви, був одягнений у вишиванку, але відкрито підтримував агресора, який щодня вбиває українців. Окрім того, Рокко наполягав: його наречена поділяє ці погляди, хоча, як і Дар’я, є українкою.

«Я кажу: „Ні, значить, ми зовсім різні українки, тому що я не такої самої думки“, — відповіла дівчина.

Що зробила Дар’я Мельніченко?

Дар’я вирішила діяти миттєво. Вона зробила допис про інцидент у Threads, де заявила, що такі люди не мають права перетинати український кордон під час війни. Дівчина попередила, що повідомить про італійця відповідним службам.

«Він у мене кордон не пройде. Я зроблю все. Я ляжу, але воно не заїде в Україну», — пообіцяла вона підписникам.

Історія швидко стала вірусною: за лічені години на сторінку Дар’ї підписалося майже 20 тис. людей, які стежили за розвитком подій.

«Я просто виклала цей допис. Я думала, ну, там буде чоловік 50, які мене підтримають і мені буде трішечки легше їхати зі своїми думками», — поділилася згодом дівчина.

Вона зовсім не очікувала такого масштабного розголосу. Здавалося, що ця історія розлетілася вже цілим світом. Дар’ї писали італійці, які висловлювали підтримку України.

Коли автобус прибув до пункту пропуску «Чоп — Загонь», на іноземця там вже чекали.

«Мені написав журналіст, я не пам’ятаю його ім’я, що вже всі служби на кордоні нас очікували завдяки цьому журналісту, який попередив усі кордони України. Просто він не знав, на який саме кордон ми приїдемо. Але вже всі чекали того італійця», — розповіла Дар’я.

На українському кордоні прикордонники вивели з автобуса італійця разом із його супутницею, а згодом запросили і Дар’ю. Вона спершу порозмовляла з СБУ та написала заяву.

«Мені ставили запитання у прикордонній службі, що саме він (італієць — ред.) говорив, яку позицію мав, що він транслював. Поки я була на кордоні, знайшли соціальні мережі цього чоловіка і побачили, що він є проросійським, тобто повністю. І це вже було такою підставою, щоб його не пустити в Україну. Потім я почала говорити те, що він мені сказав впродовж тієї поїздки», — розповіла дівчина.

Рокко справді виявився прихильником «руского міра»: в соцмережах він публікував прапори РФ та колажі, де прифотошопив себе до Путіна. Свою любов до агресора пояснював просто — колись був одружений з росіянкою.

TikTok-акаунт італійця Рокко / © скриншот

Відмова у в’їзді Рокко до України

Український журналіст Віталій Глагола із посиланням на прес-секретаря Держприкордонслужби Андрія Демченка підтвердив інформацію про подію.

«Під час прибуття цієї особи до пункту пропуску щодо нього здійснюються всі передбачені законом заходи прикордонного контролю. Рішення ухвалюватимуться винятково у правовому полі», — наголосив Демченко.

За даними джерел, СБУ також вже була у курсі ситуації. Згодом журналіст повідомив, що Рокко оформили картку відмови у в’їзді до України та заборону на в’їзд терміном на три роки.

Рокко їхав до України на власне весілля: що з ним і нареченою було далі

Як з’ясувалося, Рокко прямував до України, щоб зіграти там власне весілля зі своєю коханою-громадянкою держави.

Дар’я розповіла, як італієць відреагував на заборону в’їзду.

«Він усміхався. Він сказав: „Добре, немає ніякої проблеми. Тоді я поїду в Італію одружуватися, і все“, — сказала дівчина.

Компанія AL-TRANS, що здійснює регулярні пасажирські перевезення, офіційно заявила про відмову надалі обслуговувати італійця.

«Відповідаємо одразу на популярне питання. Рокко назад до Італії ми не повеземо і іншим не рекомендуємо, нехай йде пішки! Наші автобуси вже в Угорщині, Рокко на борту немає», — повідомили у компанії 6 січня.

В AL-TRANS висловили захоплення позицією Дар’ї та подякували їй за пильність, яка допомогла «відфільтрувати» пасажира з проросійськими поглядами.

За словами Демченка, після того, як Рокко було відмовлено у пропуску на територію України, його супутниця вирішила не продовжувати подорож на Батьківщину самостійно.

«Натомість сама жінка висловила бажання не заїжджати на територію України, а повернутися разом з цим чоловіком у зворотному напрямку», — сказав речник ДПСУ.

Він також наголосив, що громадянин України за будь-яких умов має беззаперечне право потрапити на територію своєї держави. Тож повернення жінки за кордон було винятково її особистим та добровільним рішенням.

Шалена підтримка Дар’ї: що відомо про дівчину

Після інциденту Дар’я отримала шалену підтримку від українців та вітчизняного бізнесу. Користувачі дякували дівчині за пильність і запевняли: саме така громадянська позиція робить нашу країну сильнішою.

Глагола повідомив, що Дар’я — донька українського військового, який захищає країну на фронті.

«У Дарʼї, яка завірусила італійця Рокко, батько зараз на фронті в окопі та без звʼязку, і ще не знає, що вона тепер зірка, бо проявила патріотичну позицію», — написав журналіст у Мережі.

Дар’я Мельніченко / © Віталій Глагола

Що знайшли у соцмережах самої Дар’ї?

Як повідомила українська журналістка Лєна Чиченіна, вже наступного дня після історії з Рокко люди додивилися, що сама Дарʼя підписана на всіляких проросійських людей і в TikTok публікує відео із музикою російських виконавців, які підтримують війну проти України. Після цього дівчина закрила свою сторінку.

Закрита сторінка Дар’ї Мельніченко / © скриншот

«Це ж просто неймовірна історія миттєвого успіху та миттєвого падіння. А тредс, мені здається, нині є концентрацією такої нашої емоційності. З одного боку вона надзвичайно щира, з іншого — неймовірно інфантильна та швидко трансформується в агресію. Але ця історія виглядає якоюсь гіпертрофованою навіть для такого нашого контексту», — прокоментувала ситуацію Чиченіна.