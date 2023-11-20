Історія для голлівудського фільму: як хлопця із Маріуполя, якого викрали росіяни, вдалося повернути до України

Хлопець з Маріуполя, якого вивезли під Москву та хотіли мобілізувати до російської армії, таки повернувся до України.

Як Богдану Єрмохіну вдалося вирватись з рук окупантів та що чекатиме на хлопця далі, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.UA.

З прапорами і обіймами Богдана Єрмохіна зустрічали в Україні. 19 листопада в юнака був День народження, тож повернення додому стало справжнім подарунком. На кордоні його зустріла сестра, яка була офіційним опікуном Богдана. Їхнє спільне фото опублікував Офіс президента.

Богдан Єрмохін разом із сестрою / Фото: t.me/ermaka2022

Історія юнака

Доля Богдана шокує кожного. Коли росіяни вивезли хлопця зі зруйнованого Маріуполя, вони проти волі дали йому російський паспорт, а згодом і віддали на усиновлення. У "фейковій сім’ї" той пробув недовго і навіть спробував самотужки поїхати до Білорусі, щоб потім виїхати за кордон.

Коли ж цей план не вдався, адвокатка Богдана вирішила зустрілась з російською омбудсменкою Москальковою, щоб заявити: Єрмохін не хоче жити в РФ, натомість має сестру в Україні і має повернутись. Окупанти ж вирішили діяти за всіма чекістськими канонами. Немає хлопця – немає проблеми та прислали Богдану повістку. Тоді хлопцю не залишалось нічого, як записати звернення до Зеленського.

На це одразу відреагував український омбудсман Дмитро Лубінець і робота почалась. Як згодом написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, не обійшлося без тиску та допомоги іноземних партнерів. Ключову роль зіграв Катар, а також низка міжнародних організацій, зокрема ЮНІСЕФ.

"Це був тернистий шлях. Богдан пережив багато, перебуваючи в рф, але попри все він хотів бути вдома! Його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи", – зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Його повернення – це не тільки прояв любові та відданості своїй країні, але й справжній ляпас російській пропаганді. Маріуполь – українське місто і завжди ним було. Там не чекали приходу "русского міра" і не бажають жити в РФ, навіть поблизу Москви.

Окупанти зомбують дітей пропагандою

Роботи ж ще дуже багато, визнає Лубінець. Адже окрім Богдана, у РФ досі перебувають тисячі українських дітей. Їх не тільки депортували з рідної землі без їх волі, а й намагаються зробити з них путіністів.

Як раніше писали правозахисники, сотні дітей-сиріт з українських дитбудинків вивезли до дитячих таборів і санаторіїв в РФ. І під прикриттям “оздоровлення” проводять з ними військову підготовку, промивають їх пропагандою, а незгодних б’ють.

"Одна дівчинка мала український прапор у кімнаті. Астахов, головний із безпеки, зайшов і його спалив. Каже, ходімо, дивитиметеся, як ваша країна горить. Потім нас зібрали та кажуть: "Україна – це терористи. Вони вбивають людей, дітей. Ви Україні не потрібні. Брали палиці та били, якщо ти за Україну. Треба говорити, що ти за Росію", – розповідав ще один депортований до РФ хлопчик, якого вдалося повернути додому.

Путіну допомагає Лукашенко

Допомагають у цьому росіянам і білоруси. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко та його спецслужби власноруч керують цим процесом.

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За оцінками розслідувачів з Єльского університету, наразі на території Білорусі перебувають майже 2,5 тисячі українських дітей від 6 до 17 років. Переважна кількість в одному таборі – у “Дубраві” під містом Солігорськ.

Дітям пропагують культурні, історичні, соціальні, патріотичні ідеї, які відповідають політичним інтересам РФ і Білорусі. У цьому процесі беруть участь офіційні особи, громадські організації, а також націоналістичні групи.

Загалом в РФ утримують щонайменше 19 тисяч українських дітей. Таку цифру назвала дружина президента Олена Зеленська.

"Наразі вдалося повернути 386 дітей. Щоразу це була унікальна спецоперація. Переважно це діти, котрим вдалося якимось чином повідомити про себе, про своє місцеперебування, діти підліткового віку, які змогли скористатися, наприклад, телефоном. Бо викрадачі не йдуть на контакт, і їхній інформації ми не можемо вірити", – зазначила Олена Зеленська.

Скільки українців перебувають у полоні

Повертати треба й тих, кого росіяни тримають у полоні. За оцінкою уряду, від початку війни РФ полонила більше 4000 людей, при чому майже чверть з них – цивільні.

Встановлено факт позбавлення волі щодо 4337 осіб (3574 військових та 763 цивільних). З яких 1953 – звільнені з полону.

За окупантами ж плаче Гаага. Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд має ордер на арешт Путіна саме за викрадення дітей. Це жахливий злочин, який має ознаки геноциду. А саме такими планами і повна голова кремлівського диктатора. Як пише видання Independent, слідчі дійшли висновку, що у Кремлі планували штучний голод в Україні. Там вважали, що захопивши південні родючі області України, можна за кілька місяців заморити решту регіонів голодом. Обіцяють завести на Путіна ще одну справу.

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Історія для голлівудського фільму! Хлопець із Маріуполя, якого викрали росіяни, повернувся в Україну