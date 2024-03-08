Історія кохання офіцерів, які пережили бої у Маріуполі та полон, отримала продовження: "Здійснилась мрія"

У подружжя офіцерів Олександри Безсмертної та Сергія Стратічука народилась дитина. Пара пережила тяжкі бої у Маріуполі, згодом Сергій потрапив до ворожого полону, а коли повернулись - побрались.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Історія кохання двох військових почалася на Приазов'ї. Двоє офіцерів, майори Олександра Безсмертна та Сергій Стратічук, які воювали неподалік Маріуполя, взяли шлюб восени 2021 року і запланували грандіозне весілля - з вінчанням, рестораном та музикою на весну 2022 року. Романтичні плани поламало повномасштабне вторгнення.

Олександра Безсмертна та Сергій Стратічук

Сергій зник під час бою у Маріуполі. Життя Саші перетворилося на пекло. Коханий знайшовся у полоні. Згодом Сергій повернувся з окупантських буцегарень виснажений і змарнілий, а Олександра розповідала про страх, який мучив її під час розлуки - що у пари немає дітей. Відразу після шпиталю військовослужбовці повінчалися.

Олександра каже - у неї було дві мрії. Перша - дослужитись до генералки, друга - народити двійню. Після цих тяжких випробувань їхня історія отримала продовження - у пари народилась дитина.

Олександра Безсмертна та Сергій Стратічук

"Були дуже важкі пологи, дуже довгі. Може півтори доби. Але все обійшлося. Це того варте", - каже пара.

Немовля назвали - Віктор Сергійович Стратічук. Молода мама говорить, він снився їй з цим ім'ям чотири роки тому.

Олександра Безсмертна та Сергій Стратічук

"Я вийшла з ним, у мене на руках був хлопчик. Я чітко розуміла, що це син, його звати Віктор", - каже Олександра Безсмертна.

Олександра Безсмертна

Раніше ТСН розповідала про історію кохання двох військових, які пережили тяжкі випробування.

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