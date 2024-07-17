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Історія кота Васі, який вижив під час ракетного удару Росії по Києву, отримала несподіване продовження

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Історія кота Васі, який вижив під час ракетного удару Росії по Києву, отримала несподіване продовження

Кіт Вася

Господарі тварини впізнали Васю.

Кіт зі столичного району Сирець повернувся до своєї родини. Цілком несподіваний щасливий кінець в історії, яку ТСН розповідала ще тиждень тому. Тоді під завалами будинку на Сирці, у який влучила російська ракета, за годину до закінчення пошуково-рятувальних робіт знайшли живим кота. Його миттєво доправили до ветеринарної клініки та відразу ж розпочали пошук родини. Виявилося - кіт жив не в розтрощеному, а в сусідньому будинку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. 

Чорний понеділок у Києві, приліт на Сирці. Там знищено цілий під’їзд. Пошуково-рятувальні роботи тривають – півтори доби, з-під завалів одне за одним дістають тіла загиблих. Рятувальники роблять кілька контрольованих обвалів, аби хиткі конструкції не завалились на них. Раптом пізно ввечері 9 липня з-під плит витягають живу істоту - кота. 

Лікарі тоді казали – привезли тварину ледь живою.

Кіт, який вижив під час ракетного удару / ©
Кіт, який вижив під час ракетного удару

"У нього були розширені зіниці, у нього була повністю дегідратація тіла, він не міг піднятись на передні і на задні кінцівки і звичайно, тварина не могла зрозуміти, де вона, що вона. Дихання було дуже важке в нього", - кажуть ветеринари. 

Кота помістили у кисневу камеру та почали протишокову терапію. В цей час на Сирці дві його господині, сестри Іра та Віка, розгорнули – пошукову операцію.

Історія втрати Васі, а саме так звати цього згубу – повна загадок. Він з родиною – жив по сусідству з розбитим російською ракетою будинком. І в момент удару був вдома.

Кіт Вася з господинею / ©
Кіт Вася з господинею

Ходити на вулицю для Васі – було звичною справою: кіт був на вільному вигулі. Але на ніч – завжди вертався в квартиру. Чому він пішов на руїни будинку і як опинився під плитами - це загадка. 

Зрештою, свого Васю дівчата побачили – в ТСН. І одразу – подзвонили в клініку.

Найкращим доказом того, що Вася повернувся до своїх – стала його реакція

"Уткнувся мордою і нявчить", - каже господиня кота. 

Кіт у ветклініці / ©
Кіт у ветклініці

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 17 липня. Останній день оновлення даних! Ситуація в енергетиці!

Нагадаємо, звичайна п'ятиповерхівка в одному з найзатишніших районів Києва в один момент перетворилась на братську могилу. Останнім рятувальники деблокували з руїн тіло дівчини 2006 року народження. Загалом там загинуло 13 людей, серед яких 5 - це діти. 

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