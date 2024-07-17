Історія кота Васі, який вижив під час ракетного удару Росії по Києву, отримала несподіване продовження

Кіт зі столичного району Сирець повернувся до своєї родини. Цілком несподіваний щасливий кінець в історії, яку ТСН розповідала ще тиждень тому. Тоді під завалами будинку на Сирці, у який влучила російська ракета, за годину до закінчення пошуково-рятувальних робіт знайшли живим кота. Його миттєво доправили до ветеринарної клініки та відразу ж розпочали пошук родини. Виявилося - кіт жив не в розтрощеному, а в сусідньому будинку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Чорний понеділок у Києві, приліт на Сирці. Там знищено цілий під’їзд. Пошуково-рятувальні роботи тривають – півтори доби, з-під завалів одне за одним дістають тіла загиблих. Рятувальники роблять кілька контрольованих обвалів, аби хиткі конструкції не завалились на них. Раптом пізно ввечері 9 липня з-під плит витягають живу істоту - кота.

Лікарі тоді казали – привезли тварину ледь живою.

Кіт, який вижив під час ракетного удару

"У нього були розширені зіниці, у нього була повністю дегідратація тіла, він не міг піднятись на передні і на задні кінцівки і звичайно, тварина не могла зрозуміти, де вона, що вона. Дихання було дуже важке в нього", - кажуть ветеринари.

Кота помістили у кисневу камеру та почали протишокову терапію. В цей час на Сирці дві його господині, сестри Іра та Віка, розгорнули – пошукову операцію.

Історія втрати Васі, а саме так звати цього згубу – повна загадок. Він з родиною – жив по сусідству з розбитим російською ракетою будинком. І в момент удару був вдома.

Кіт Вася з господинею

Ходити на вулицю для Васі – було звичною справою: кіт був на вільному вигулі. Але на ніч – завжди вертався в квартиру. Чому він пішов на руїни будинку і як опинився під плитами - це загадка.

Зрештою, свого Васю дівчата побачили – в ТСН. І одразу – подзвонили в клініку.

Найкращим доказом того, що Вася повернувся до своїх – стала його реакція

"Уткнувся мордою і нявчить", - каже господиня кота.

Кіт у ветклініці

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 17 липня. Останній день оновлення даних! Ситуація в енергетиці!

Нагадаємо, звичайна п'ятиповерхівка в одному з найзатишніших районів Києва в один момент перетворилась на братську могилу. Останнім рятувальники деблокували з руїн тіло дівчини 2006 року народження. Загалом там загинуло 13 людей, серед яких 5 - це діти.

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