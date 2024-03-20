Історія неймовірного збагачення під час війни: як ексначальник ТЦК Самбора став мільйонером

Мільйони гривень на рахунку, кілька квартир та елітний позашляховик. Хто це? Успішний бізнесмен? А, може, відомий спортсмен? Ні, ця історія про колишнього військкома з Львівщини та його родину, які, схоже, збагатіли під час війни.

Які таємниці приховує “декларація” самбірського ексвійськкома від українців та що про це думають правоохоронці, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Новий скандал з колишнім військкомом

Ніколи такого не було і от знову. В країні війна, а деяким українським уже ексвійськомам можна і позаздрити. Аж занадто дивно у них зросли від початку повномасштабного вторгнення статки. Ось, наприклад ексголова Самбірського РТЦК та СП Сергій Бабич та його родичі, за даними українських ЗМІ, лише за кілька років змогли дозволити собі купити кілька квартир у Львові та Києві, а також нові автівки і набути чималих коштів. До прикладу, у декларації за 2023 рік Сергій Бабич вказав 1,8 млн грн зарплати у ТЦК та ще 4,6 млн грн інших доходів. Але історія на цьому далеко не закінчена.



“Родина Бабичів задекларувала 8 377 000 гривень доходів:

1 836 000 — зарплата Сергія Бабича (у 2022 році його офіційна зарплатня становила 636 тисяч гривень);

124 тисячі гривень — пенсія Бабича;

91 тисяча гривень — зарплата дружини, яка працює у Самбірській центральній районній лікарні;

6 312 000 гривень — спільний дохід подружжя від відчуження майна (продаж нерухомості та двох автівок: Toyota LC GRJ (2019 року) і Volkswagen E-Golf (2019 року)”.

Збагатилась і дружина

За останні кілька років неабияк збагатилася та обросла нерухомістю дружина Сергія Бабича Ірина. Почала вона це робити ще до війни і досягла успіху. На неї записані пʼять квартир у Львові і одна у Києві



“Дружина Сергія — Ірина — протягом 2020-2022 років придбала пʼять квартир у Львові та одну в Києві, а також дві комори та 2 паркомісця.

Згідно з декларацією Бабича, квартиру у Львові площею 70,4 кв. м Ірина придбала за 1 мільйон гривень, а інші вийшли дешевше. Дві квартирі, куплені у 2022 році, коштували по 600 тисяч гривень кожна”.

Але найбільша землевласниця в цій сім’ї — дочка Сергія, Софія Бабич. Вона влітку 2023 року придбала два житлових будинки (площею 259 кв. м за 700 тис. грн у Стрілковичах під Самбором та площею 106 кв. м за 300 тис. грн у самому Самборі) та земельну ділянку (площею 136 кв. м вартістю 60 тис. грн у Самборі). Єдиний дохід Софії — 13 тис. грн стипендії від Львівського національного університету. Купила вона ділянки у свого ж батька, який в свою чергу придбав їх ще у 2018 та 2020 роках.

Розлучився чи “приховує” статки?

Варто зазначити, що Сергій та Ірина розлучилися 2023 року і подали позов на розділ майна, але суд не задовольнив його. Нагадаємо, що не так давно в ЗМІ з’являлися кілька скандалів щодо декларацій українських держслужбовців і чиновників, які нібито навмисно розлучалися і перепусували частину майна на “ексдружин”, щоб приховати майно та гроші від “зайвих” очей і обов’язкового декларування.



Але це ще не все! 2023 року ексначальник районного ТЦК придбав автомобіль Lexus RX 350 за мільйон гривень, що приблизно вдвічі дешевше від ринкової ціни. Але якщо подумати, то це лише дрібниця, бо не так давно у Бабича машини було дві: Toyota Land Cruiser та Volkswagen e-Golf. Тепер машина одненька і 1,7 мільйона гривень ексвійськком вирішив притримати на чорний день.

Варто сказати, що НАЗК уже веде розслідування щодо статків ексголови Самбірського РТЦК та СП. У вересні 2023 року НАЗК звинуватило його у набутті необґрунтованих активів на майже 4,5 млн грн.

Чи можна вірити ексвійськкому?

Військком заявив, що майно придбав чесно: за рахунок заощаджень, зарплати його та родичів, а також щедрого подарунка від матері у розмірі 42 тис. доларів США. Через цей скандал ексвійськкома одразу ж звільнили, утім розслідування поки стоїть на місці. Жодного судового рішення у справі Бабича досі немає.

Напередодні звільнення Сергій Бабича в Самбірському РТЦК спалахнув і інший гучний скандал. 19 вересня 2023 року у Мережі з’явилося відео побиття у Самбірському РТЦК та СП чоловіка, який нібито ухилявся від служби і намагався незаконно перетнути кордон, за що його доправили до військкомату. Працівники центру комплектування били, погрожували пістолетом і відверто знущалися над чоловіком.

Хто побив чоловіка?

Причетними до побиття виявилися заступник начальника одного з відділів Самбірського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки і військовослужбовець-водій цього відділу. Їх затримали.



▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВИЙ СКАНДАЛ: в ексвійськкома знайшли мільйони на рахунках, 6 квартир і елітне авто!

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