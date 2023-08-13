Історія просто під ногами: Хортиця відкриває скарби після знищення Каховського водосховища

Все, що зараз стало берегом, понад 60 років було під водою. І в шарах грунту – сліди усіх періодів існування людства.

Біля берегів Хортиці після підриву Каховської ГЕС знайшли три великі човни козацької доби. Один з них – це річкове судно XVI-XVIІІ століття, на якому запорізькі козаки перевозили вантажі по Дніпру. Однак поки що човни діставати не будуть.

Чому – йдеться в сюжеті ТСН.

Журналісти разом із науковцями рушають в археологічну розвідку. Протяжність берегової ліні острова Хортиця 13 кілометрів. Все, що зараз стало берегом, понад 60 років було під водою. І в шарах грунту – сліди усіх періодів існування людства.

"На одному місці люди проживали, воювали, займалися якимось промислом десятки тисяч років. Доба неоліту, бронзи, скіфи, рані словяни, Київська Русь, козацтво, воно все одне на одне накладено", – каже завідувач відділу реставрації Національного заповідника "Хортиця" Валерій Нефедов.

На поверхню, що раніше була дном Дніпра під ногами шурхотять плазуни. Вони, здається, тут під кожним каменем і у воді. Архео розвідник Микола Свидрань, незважаючи на змій, одразу береться до роботи.

Історія тут просто під ногами, вода вимиває фантастично цікаві об'єкти. Буквально за кілька десятків кроків спеціалісти знайшли фрагменти кераміки яка була виготовлена до нашої ери. Їй понад дві тисячі років.

Вдача – знайти кераміку з візерунком чи штампом. Це допомагає одразу ідентифікувати її вік і віднести до якоїсь археологічної культури

Науковець Анатолій Волков за 2 місяці роботи на берегах Хортиці після підриву ГЕС знайшов безліч артефактів – окрім кераміки, ще скло та металеві вироби.

Все це було знайдено лише завдяки візуальному огляду берегів. За найцікавішу знахідку око археолога зачепилося випадкового.

"Це все візуально, без використання металодетектора. Просто йшов і побачив круглу річ. Одразу було зрозуміло, що це монета", – каже археолог Анатолій Волков.

Монету почистили, промили, поклали під мікроскоп і ахнули – вона виявилася срібною і тією, що була в обігу у І столітті нашої ери. За словами науковців, монету чеканили у 141 році нашої ери.

Динарій Фаустина

"Це цікава знахідка. Монета називається динарій Фаустина і пов'язана вона з діяльність Черняхівської культури, які мали зв'язки з Римом", – каже Волков.

Вода оголила тисячі артефактів, але провести повноцінні розкопки у науковців не має змоги.

Нижче за течією від Запоріжжя – територія Великого Лугу. Це майже лінія фронту. Зараз археологи займаються розвідкою на тих територій, які їм доступні і рятують ті пам'ятки, які оголилися. Обриси країв довбанки, якій 5 століть, саме побачив місцевий краєзнавець через падіння рівня води.

Довбанки – це найбільш давній тип човнів який використовувався на Дніпрі. Човен довжиною 7 метрів помістили у спеціальний розчин, де він буде знаходитися кілька років.

Археологічні роботи / Фото: ТСН.ua

Зразка знахідки відправляють на радіовуглецевий аналіз, щоб зрозуміти вік довбанки. Науковцям відомо про розташування ще трьох великих човнів козацької доби біля берегів Хортиці. Одне з них – це вантажне річкове судно Байдак, довжиною 20 метрів. Але нині діставати знахідки не будуть.

Деревина добре зберігається у прісній воді, тому човнам безпечніше знаходитися під водою ніж на поверхні. Що робити з ними далі, будуть вирішувати вже після війни. Поки на берегах Хортиці не закінчаться бойові дії, ґрунтовні розкопки не можливі ні суходолі, ні під водою. Все що можуть зараз робити науковці, займатися археологічною розвідкою, ставити GPS маяки на місці знахідок і оберігати береги Хортиці від шукачів старовини.