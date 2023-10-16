Історія вбивства Степана Бандери: що відомо про кілера Сташинського і куди він зник

Степан Бандера і досі не дає спокою Росії. За часів СРСР Бандеру наказав ліквідувати Микита Хрущов і вбив провідника ОУН житель Львівської області Богдан Сташинський.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Станіслава Ясинського.

Що відомо про вбивство Степана Бандери

15 жовтня 1959 року в Мюнхені сусіди почули гуркіт на сходах і знайшли тіло Стефана Попеля. З рота і носа чоловіка текла кров. Через кілька днів журналісти довідалися, ким насправді був цей загадковий чоловік. Згодом судові медики оприлюднили результати розтину – в крові Степана Бандери знаходять цианід.

Документ Степана Бандери

Німецька поліція довго не могла зрозуміти - це вбивство чи звичайне самогубство. Правда про цей злочин почне спливати лише 1961 року.

Тоді на Захід втекло молоде східнонімецьке подружжя – Йозеф Леман та Інге Поль. Чоловік одразу звертається до західнонімецької поліції і розповідає сенсаційне: його справжнє ім'я Богдан Сташинський, він агент КДБ і наприкінці 50-х вчинив в Мюнхені два політичних вбивства.

В жовтні 1957 року в столиці Баварії раптово помер один з найвищих лідерів ОУН - Лев Ребет. Тіло Ребета знайшли в під'їзді власного будинку без жодних ознак насильницької смерті. Патологоанатоми дійшли висновку, що українського підпільника вбив інфаркт. Але новоявлений перебіжчик Сташинський наполягає – саме він за наказом КДБ вбив Ребета, а через два роки і Степана Бандеру. Одним і тим же способом.

Що відомо про Богдана Сташинського

Богдан Сташинський народився на Львівщині 1931 року в родині, що сповідувала проукраїнські ідеали. Після Другої світової одна із сестер Богдана стає зв'язковою УПА, наречений іншої сестри очолює повстанську боївку.

Під час затримання радянські органи Богданові Сташинському пропонують вибрати: співпраця чи знищення усієї родини. Першою зрадою Сташинського став наречений його старшої сестри, що очолював місцевий осередок українських повстанців.

Допит Сташинського

Після тієї зради родина розриває з Богданом всі зв'язки. Він проходить вишколи в закритій школі КДБ і 1954 року виїздить на Захід – спостерігати за українським підпіллям.

У східному Берліні Богдан – вже Йозеф Леман знайомиться з перукаркою Інге Поль – і ці стосунки мали бути прикриттям, але стали переломними. Дівчина та вся її родина люто ненавидять комуністів. І Богдан потрапляє в атмосферу, яка поволі починає роз'їдати насаджені йому радянські погляди.

Бандеру вбили із нової розробки КДБ

Щоб вбити Лева Ребета, Сташинському передають нову розробку КДБ – пістолет, що випускає в обличчя жертви хмару цианіду. До зізнань Сташинського німецька поліція навіть не підозрювала, що Ребета вбили. За цю ліквідацію Сташинського нагороджують фотоапаратом.

Слідчий експеримент

Але насправді смерть Лева Ребета була лише прелюдією для головного дійства - вбивства Степана Бандери. Тодішній вождь країни рад Микита Хрущов за словами істориків бачив у провідникові українських повстанців особистого ворога. Він неймовірно лютував від думки, що вже друге десятиліття не здатен ліквідувати ідею державної незалежності. На думку Хрущова, щоб остаточно здолати українське підпілля, треба знищити їхнього вождя. І бажано зробити це так, щоб пересварити його послідовників між собою.

Пістолет з цианідом модернізують і з нього можна вистрілити двічі. 15 жовтня 1959 року Богдан Сташинський підстерігає Степана Бандеру. Зброя була загорнута в газету. Ймовірно через стрес, кілер стріляє в обличчя провідника ОУН одразу з двох стволів. В момент пострілу Бандера відвертається, в нього вистачає сил піднятися на третій поверх. Там лідер націоналістів падає. Наступного дня повідомлення про смерть Стефана Попеля публікують в газетах, і Сташинський отримує підтвердження, що завдання виконано.

Похорон Степана Бандери

Як Сташинський втік з СРСР

За це вбивство Богдана Сташинського нагороджують орденом червоного прапора – найвищою бойовою нагородою СРСР. Під час церемонії в Москві вбивця фактично вибиває зі своїх кураторів дозвіл на одруження зі своєю коханою німкенею. Пара переїздить в Москву, але хоче втекти.

Шанс підвертається лише 1961 року – Богдану дозволяють поїздку в Берлін, бо там помирає його 4-місячний син.

Тоді пара потрапляє до західного Берліна. Ця втеча відбулася за кілька годин до початку будівництва Берлінського муру.

Сташинського засудили до 8 років позбавлення волі, але він не відсидів цього терміну

Після здачі в поліцію Богдан просить передати його в ЦРУ. Втім американські розвідники не вірять розповідям Сташинського – і повертають його німецьким правоохоронцям. Під час слідчих експериментів він доводить – обидва вбивства відбулися саме так, як він розповів до цього. Відверті розповіді Сташинського на суді змушують повірити, що він – не вбивця, а лише інструмент в руках всесильного КДБ. В результаті суддя робить нечуване – за два вбивства засуджує кілера лише на 8 років ув'язнення.

Але Сташинський не відсидить навіть цей термін. Судячи з коментарів німецьких чиновників, його звільняють достроково – орієнтовно 1965 року. Далі слід перебіжчика з КДБ зникає. За рік до цього міняє ім'я та зникає його вже колишня дружина Інге Поль. Лише у 80-х роках стає відомо – найвірогідніше Сташинського перевезли в Південноафриканську республіку, де зробили пластичну операцію і дали чергове нове ім'я. Не виключено, що Богдан Сташинський живе там і досі – зараз йому може бути 92 роки.

Вбивство Бандери справді спричинило наслідки, але зовсім не ті, про які мріяв Хрущов. Замість руйнації націоналістичних структур на Заході смерть провідника перетворила його на легенду.

Вшанування Бандери в Україні / Фото: УНІАН

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вбивство Бандери: чому Провідник перед смертю відпустив охоронців?

Нагадаємо, у Криму пенсіонерка написала донос на дівчину через тату з зображенням "Бандери".

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