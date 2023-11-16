Історія, яка шокувала всю Україну: стали відомі нові подробиці обстрілу двомісячного немовляти в Херсоні

Росіяни мало не вбили всю сім’ю в Херсоні, 2-місячній дитині і мамі вдалося вижити, тепер їх рятують українці.

TSN.UA відшукав родину і дізнався про долю дитини та її рідних. Подробиці розповіла журналістка Вікторія Гнатюк в ексклюзиві.

Подробиці трагедії

Опівдні росіяни обстріляли з артилерії авто, в якому дівчинка та її рідні саме поверталися з медогляду. Машина вщент вигоріла. 64-річний дідусь, який був за кермом, загинув на місці, а мама маляти, 36-річна жінка, у тяжкому стані потрапила до лікарні, вона залишилася без ноги і має інші множинні травми. Попри шалений біль, того дня Ольга змогла врятувати з охопленої полум'ям автівки свою доньку. Те, що дівчинка вижила — справжнє диво, кажуть родичі.

"У дитини забиття, гематоми, накладені шви, вона зараз перебуває в Херсоні під наглядом лікарів. Олю зранку перевели до Одеси, лікарям довелося ампутувати частину лівої ноги. Попереду ще багато операцій. Два місяці тому Олі в Миколаєві зробили кесарів розтин. Прооперували так, що через тиждень у Херсоні знову довелося робити операцію. Шви знову розійшлися. Сьогодні поховали свекра Ольги. Сама Оля вчора отямилася, але в неї шок. Того дня, коли все це сталося, Оля їхала з донькою з медогляду. Їхали додому. Після того, як стався обстріл, Оля, вже сама тяжко поранена, змогла витягнути дитину з автівки однією рукою. Потім, уже в лікарні, коли Оля отямилася, вона запитала: "Чи жива дитина?". Після цього Оля знову знепритомніла", — розповіди родичі Ольги.

Родичка цієї родини, Юлія Безручко, розповідає, наразі кошти на протезування Ольги зібрані — допомогли сотні українців, які щойно дізналися про трагедію родини, почали оперативно скидатися грошима. Але попереду тривалий час реабілітації. 2-місячна Мирослава теж під наглядом медиків, за словами родичів, дівчинка отримала забій легень, селезінки й печінки.

"Дитина наразі на знеболювальних. Лікар сказав, що все буде добре", — розповіла вона.

Хто врятував дитину і маму

Та вижили дівчата завдяки мужньому дідусеві Мирослави, кажуть родичі. Коли він зрозумів, що по них стріляють, зробив усе, аби захистити онуку й невістку.

"Поховали батька. Він був за кермом. За словами свідків, батько побачив, як летить снаряд, вивернув машину і прийняв увесь удар на себе. Оля з дитиною сиділи позаду. Оля втратила ногу, отримала поранення другої ноги та однієї руки, іншою рукою витягла дитину. Батько загинув, згорів у машині", — розповідає подробиці родина.

Обстріли Херсонщини

Херсонщина під ворожем вогнем перебуває щодня. Туди дістає все, що лише можуть запустити росіяни. 13 листопада від рук рашистів загинули ще двоє херсонців: 62-річна жінка і 45-річний чоловік. Не минулося без жертв і 16 листопада. Від ранку російська армія бʼє по Корабельному району Херсона. Внаслідок чергового обстрілу постраждали двоє херсонців, а 68-річний чоловік загинув.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк

Росіяни готуються до масованих атак

Останнім часом росіяни озвіріли, частіше застосовують балістику і мріють вдарити, зокрема, по Києву.

16 листопада загроза балістичного удару минулася, але попереджали про таку ймовірність на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Тривога тривала близько 15 хвилин, хоча якщо брати за чисельністю — їх стало куди більше через МіГи, які злітають на дозаправку, а тому мапа України буває червона по кілька годин щодня.

Росія активно готується бити по українцях взимку, і цю інформацію треба сприймати серйозно. Рашисти вже підготували 800 ракет, зокрема в тимчасово окупованому Криму.

"Ми говорили про те, що спираємося на дані Головного управління розвідки. Знаємо, що на Кримському півострові у ворога розгорнуто потужний хаб військового ресурсу, зокрема ракети типу "Калібр" саме там зосереджені, ракети типу "Онікс" також запускаються з Кримського півострова. Потенціал ворог накопичив", — заявила керівниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону “Єдині новини”, посилаючись на ГУР.

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