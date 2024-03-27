Історії людей, які потрапили під ракетний обстріл у Києві: художниця з картинами і незламна бариста

У Печерському районі Києва триває ліквідація наслідків ракетного удару. Кипить робота біля Художньої академії імені Михайла Бойчука. Під час обстрілів балістикою зруйновано один із корпусів закладу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Студенти не встигли добігти до укриття

У Києві ліквідовують наслідки російських ударів. Висотники обрізують пошкоджені шматки дерев, ремонтники зрізають залишки паркану. Усі розчищають шлях до зруйнованого корпусу академії декоративно-прикладного мистецтва

За роботами стежить викладач кафедри живопису. Його аудиторія відразу за зруйнованою частиною. У момент вибуху, він зі студентами був на занятті.

Викладач показує наслідки російського обстрілу

"Тут малювали студенти на мольбертах натюрморт", - згадує викладач Мирослав Вайда.

Потім пролунала повітряна тривога і вони гуртом тільки встигли дійти до дверей. Вибуховою хвилею повибивало вікна у автівках. Постраждали й сусідні житлові будинки.

Бариста, яка готувала каву одразу після ударів

Змітає з балкона потрощені залишки пані Євгенія. У момент вибуху вона була вдома. Якої сили була вибухова хвиля - у мережі з'явилося відео з кав'ярні через дорогу.

А потім ця тендітна дівчина у блакитному вразила усіх. Бариста продовжила усім готувати каву. Тепер тут вікна закрили фанерою та пропонують відвідувачам писати побажання. У баристи Марії сьогодні вихідний, але вона навідалася на роботу.

Напис на кафе, яке потрапило під удар

"Я трохи відійшла. Щоб не плакати. Я сміялась. Я в шоці мені стільки слів підтримки написали люди. Яких я не знала, з інших країн", - каже дівчина.

Бариста Марія

Історія художниці, яка рятувала картини

Біля зруйнованого корпусу художньої академії імені Михайла Бойчука ходить ще одна тендітна дівчина. Бережно підіймає роботи і ледь не плаче. Це художниця Анастасія Осмаловська - під руїнами її робота, яка експонувалася на виставці "Жінка в полум’ї війни".

"Тут брала участь "Захисниця" і я приїхала її хоч поранену винести. Але нічого нема. Все знищено. Я себе так заспокоюю. Що тут дуже багато було робіт іконних намолених і моя робота – "Захисниця" – це мотанка зі зброєю в руках яка захищає Україну. Я буду так думати. Що ці роботи захистили життя людей", - каже Анастасія Осмаловська.

Анастасія Осмаловська.

Найближчі два тижні студенти навчатимуться дистанційно, поки фахівці визначатимуть стан вцілілого корпусу академії.

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