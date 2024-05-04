Історії, які довели країну до сліз: 98-річна бабуся і 88-річний дідусь пішки вийшли з окупації в Очеретиному

Двоє пенсіонерів зробили фактично неможливе. Попри страх бути розстріляними, 88-річний дідусь і 98-річна бабуся пішки вибралися зі своїх окупованих сіл і дісталися українських військових.

Як їм вдалося врятуватися від росіян і як склалася доля пенсіонерів - дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

У 98 років пішки самотужки втекла від росіян

Вона пережила Другу світову війну й застала повномасштабну війну Росії проти України. Пенсіонерку не підкорила російська пропаганда, бо те, що відбувається у рідному селі, бабуся навіть не могла уявити. Та вона зробила неможливе: 10 кілометрів 98-річна бабуся йшла пішки, спираючись просто на дерев’яні палиці, у неї не було ані їжі, ані води, але було шалене бажання вийти з російської окупації.

Будинок жінки, у якому вона жила, зруйнували росіяни. Тому Лідія Степанівна вирішила рятуватися від окупантів та пішки йшла з окупованої частини Очеретиного, що на Донеччині.

Поліцейські кажуть, що Лідія Степанівна йшла пішки впродовж дня, а під час дороги засинала і двічі впала. Як переказують у поліції, "жінка трималася на двох палицях і на характері".

Наразі бабуся - у безпеці, а поліцейські змогли швидко розшукати її рідних, родина загубилася, коли тікала від росіян. Історією жінки була вражена вся країна. Один із українських банків вирішив придбати цій сміливій українці будинок - вона заслуговує на гідне життя, попри війну та всі складні обставини.

У 88 років під страхом розстрілу втік від росіян

Під погрозами розстрілу з окупації зміг вибратися і 88-річний дідусь. Він теж з Очеретиного, тієї частини, яка вже окупована росіянами. Чоловік розповів, що не захотів отримувати російський паспорт, а тому вирішив понад усе вибратися подалі від окупантів. Історію дідуся розповів очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Тікав Іван Якович самостійно, пішки серед ночі. Усе, що залишилося з майна - одна-єдина сумка. Він 6 годин добирався до безпечного місця, ховався від обстрілів, а далі попутками зміг дістатися до Покровська. Уже там попросив про допомогу. Евакуаційники доправили пенсіонера до Дніпра", - повідомили в ОВА.

Наразі Іван Якович перебуває у Дніпрі. Керівниця прихистку розповіла, що дідусем вже зацікавились місцеві бабусі і не лише бабусі. Тож у пана Івана є всі шанси влаштувати ще й особисте життя і здійснити мрію про власний город.

Є ще одна неймовірна історія кохання та міцності українського духу. Це теж розповідь про те, як літня пара поверталась з окупації на підконтрольну Україні територію. Ганна і Володимир вибиралися з окупованої частини Херсонщини, жінка має вади зору, а чоловік майже не ходить, тож без сторонньої допомоги подолати цей шлях разом їм було складно. Взялися за справу волонтери з Червоного Хреста.

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