"Історії з коліс": як доїхати до найдовшої вузькоколійної залізниці у Європі та чи працює вона нині

"Історії з коліс": як доїхати до найдовшої вузькоколійної залізниці у Європі та чи працює вона нині

Цікава мандрівка наповнена несподіванками та цікавинками.

56 мостів та місточків перетинає на своєму шляху одна з найдавніших вузькоколійок Європи, що між поліськими селами Антонівка та Зарічне. Мініатюрна залізниця, яку в народі кличуть "кукушкою", могла б стати туристичною принадою. Але досі виконувала роль громадського транспорту для сіл, куди навіть автобус не ходить.

Сергій Моргун та Даніель Коссаковський дісталися до цих глухих сел велосипедами. Що несподіваного дізналися про вузькоколійку - у матеріалі ТСН.19:30.

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Дороги то були, а то зникали. Надвечір в'їхали до Антонівки, звідки вузькоколійкою - страровинною, мініатюрною залізницею. Накрутили вже більше 200 кілометрів. Невдовзі вперлися у колію і ряд вагонів. Це як електричка, тільки трішки по менше. У народі її кличуть кукушкою. Бо здебільшого подібні ходили ("кукували") в лісах.

Цей мініатюрний тягач – гордість найдовшої діючої вузькоколійки Європи: Антонівка-Зарічне -106 кілометрів. Журналісти намагаються розшукати місцеву легенду – машиніста, який знає усі залізничні таємниці.

Щастить, Олександр дома. Уже щось загрібає. Розказав, що кукушка – то громадський транспорт. Одна з особливостей цієї вузькоколійки - вона прокладена через густий ліс і власне не дублює, як часто буває, автошляхи. У Європі такі перетворилися на популярні туристичні об'єкти. Задля того, аби поїхдити - туристи лишають купу грошей. Цю колію проклали 126 років тому, щоб возити ліс. На маршруті – 56 мостів та місточків, один живописніший за інший.

"Історії з коліс": найдовша вузькоколійна залізниця у Європі – як туди доїхати і чи працює вона нині

Їхати попід вузькоколійки - здебільшого одне задоволення. Рівненька, вузенька стежечка. Та за кілометр почалися ями. Десь за годину стежка геть зникла. Десь там дорога, але з цього боку нема ніякого місточка.

У село Біле журналісти заїжджають після 18:00. Вузькоколійку тут оплакують, адже це дуже потрібний транспорт. Його як не пустили, то ніби кислород відрізали. 32 кілометри з району - швидка їде 2,5 години. Автобус ходить тричі на тиждень, 1 раз вранці, 1 раз ввечері. На роботу так не наїздишся. У сусідні села навіть триразовий автобус не ходить. Виручають скутери, коні, й особлива розкіш – авто. Через закриту вузькоколійку й туристи сюди не доберуться. І не побачать справжню красу.

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