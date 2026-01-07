Історичний крок у Парижі: які країни готові розгорнути свої війська в Україні

Зустріч у Парижі / © Associated Press

Україна, Велика Британія та Франція підписали декларацію про наміри розгорнути війська в Україні у разі досягнення мирної угоди. Лідери країн називають це рішення історичним, а американська сторона вперше офіційно засвідчила свою підтримку гарантій безпеки. Усі подробиці насичених зустрічей у Франції — у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Задача з зірочкою

Перша у новому році «коаліція охочих» зібралася в Парижі. У Єлисейському палаці представники 27 країн-союзниць намагалися вирішити «задачу з зірочкою»: як залучити до гарантій безпеки американців та зробити так, щоб Росія не напала знову.

Переговори тривали кілька годин за зачиненими дверима. Спочатку Володимир Зеленський зустрівся віч-на-віч з Еммануелем Макроном. Пізніше до них приєдналася американська команда — спецпосланник Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер. Згодом за стіл переговорів сіли очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Марк Рютте.

Багатонаціональні сили безпеки

Фіналом зустрічі став урочистий вихід лідерів. Володимир Зеленський, Кір Стармер та Еммануель Макрон підписали декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональні сили безпеки. Хоча документ поки що не має обов’язкової юридичної сили, він відкриває шлях до створення реальної правової бази.

Володимир Зеленський, Президент України: «Деталі були опрацьовані в системі інших документів. Визначено, які країни готові взяти на себе лідерство в окремих елементах — гарантуванні безпеки на землі, в повітрі, на морі, а також у відновленні. Визначено, які сили необхідні. Визначено, як ці сили управлятимуться і на яких рівнях здійснюватиметься командування».

П'ять компонентів миру

Окремо союзники разом із американцями уклали загальну декларацію. Після припинення вогню план передбачає запуск п’яти ключових компонентів:

Моніторинг припинення вогню під керівництвом США. Постійна підтримка Збройних Сил України. Багатонаціональні сили на території України. Зобов’язання діяти у разі майбутнього нападу. Глибока оборонна співпраця.

Крім того, британці та французи готуються створити по всій Україні військові хаби — захищені об’єкти для зберігання зброї та техніки.

Еммануель Макрон, президент Франції: «Ці безпекові гарантії є ключовими для того, щоб жодна мирна угода ніколи не означала капітуляцію України і щоб жодна мирна угода ніколи не створювала нової загрози для України».

Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії: «Це прокладає шлях до правової рамки, в межах якої британські, французькі та партнерські сили зможуть діяти на території України — забезпечуючи безпеку українського неба й морів».

Позиція США та обережність Німеччини

На брифінгу вперше з’явилися представники США. Стів Віткофф заявив, що над протоколами безпеки працювали близько 10 годин і їх уже можна вважати фіналізованими.

Стів Віткофф, спеціальний посланник США: «Ми вважаємо, що ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, які важливі для того, щоб народ України знав, що коли це закінчиться, це закінчиться назавжди».

Водночас Німеччина поки не наважилася обіцяти своїх солдатів. Канцлер Фрідріх Мерц зазначив: Берлін допомагатиме грошима та зброєю, а армію може відправити лише до сусідніх країн НАТО.

Що далі?

Попри дипломатичний прорив, учасники процесу розуміють: без погодження агресора гарантії не запрацюють. Наразі Кремль відкидає ключові пункти та не погодився навіть на різдвяне перемир’я. Тож попереду — посилення санкцій та подальші переговори. Українська делегація на чолі з Кирилом Будановим та Рустемом Умєровим залишається в Парижі для продовження консультацій із американською стороною.

