Історичний прорив у Парижі, мирний процес та істерика у Кремлі: що відомо про нову зброю для України

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон / © Associated Press

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Франція дозволить Україні виробляти на своїй території крилаті ракети, високоточні авіабомби та ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони. Про це французький президент Емманюель Макрон офіційно оголосив після саміту «Коаліції охочих» у Парижі. Напередодні він зібрав у столиці майже чотири десятки країн-партнерів, зокрема двох нових учасників об’єднання. Водночас Болгарія несподівано залишила коаліцію — це стало першим гучним рішенням її нового прем’єр-міністра Румена Радева.

Про що саме домовилися світові лідери в Парижі — у матеріалі кореспондентки «Радіо Свобода» Зоряни Степаненко спеціально для ТСН.

Що відомо про ліцензії на виробництво зброї

Україна вперше в історії офіційно отримує ліцензії на виробництво високотехнологічного французького озброєння на власних потужностях.

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Важлива заява президента Франції прозвучала слідом за сенсаційним рішенням президента США надати Україні ліцензії на виробництво американських систем Patriot, які наразі вважають найефективнішими у світі в питанні протидії ворожим балістичним ракетам.

Європейська система протиповітряної оборони SAMP/T поки що дещо поступається американському аналогу за своєю ефективністю, однак зараз її активно модернізують. І Україна, як повідомив учора Емманюель Макрон, уже офіційно замовила комплекси нового покоління.

Ракети-перехоплювачі до цих новітніх систем Київ відтепер зможе виробляти самостійно. Крім того, ліцензія дозволить розгорнути в Україні виробництво високоточних авіабомб та французьких крилатих ракет SCALP із дальністю ураження близько двохсот п’ятдесяти кілометрів. Також на озброєнні Повітряних сил ЗСУ з’явиться шістнадцять французьких винищувачів Rafale, щоправда, постачання літаків відбудеться не раніше 2028 року.

Емманюель Макрон, президент Франції: «Ми повністю завершили оформлення ліцензійних домовленостей щодо нових оборонних спроможностей. Це дозволить значно швидше виробляти ці системи безпосередньо разом із нашими українськими друзями та безпосередньо на території України».

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Програма «Фрея»: європейська відповідь на російську балістику

Емманюель Макрон також офіційно оголосив про створення нової антибалістичної коаліції. Володимир Зеленський, з огляду на величезні світові черги на закупівлю систем Patriot, наразі активно закликає європейських партнерів розробити та випустити власні ефективні системи захисту неба.

До цієї амбітної ініціативи, окрім самої України, вже офіційно долучилися дев’ять європейських держав. Учора в Парижі лідери провели перші установчі переговори.

Після завершення зустрічі Володимир Зеленський оголосив про офіційний запуск спільної антибалістичної програми під символічною назвою «Фрея» (FREYJA). Президент зазначив, що програма передбачатиме тісну координацію політичних та промислових зусиль партнерів, аби якнайшвидше створити і самі системи протидії, і ракети до них. Глава держави назвав і реалістичні терміни втілення проєкту — впродовж наступного року.

Володимир Зеленський, президент України: «Путін перепробував найрізноманітніші способи: тиснути, вбивати, руйнувати нашу цивільну інфраструктуру. Для нього балістика — це той засіб, із яким нам об’єктивно наразі дуже важко боротися. В Україні вже є власна ракета, але це лише окрема частина всієї системи захисту. Разом ми спроможні створити цю комплексну систему протягом найближчих 12 місяців. Бажано — одразу в масовому виробництві. Програма FREYJA дозволить швидко усунути нинішній дефіцит засобів ППО, вона буде відносно недорогою і зрештою дасть чудову можливість усій Європі надійно забезпечити себе новими антибалістичними засобами».

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«Нова фаза війни» та істерика в Кремлі через гарантії безпеки

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц своєю чергою офіційно заявив про початок абсолютно нової фази війни в Україні та відзначив значні стратегічні успіхи Києва на фронті. За словами Мерца, наразі у світі дедалі очевиднішим стає й те, що Москва за жодних обставин не зможе перемогти Україну військовим шляхом. Саме тому німецький канцлер наполегливо закликає Російську Федерацію розпочати реальні мирні переговори.

Водночас «Коаліція охочих» на саміті в Парижі ще раз підтвердила свій непохитний намір надати Україні надійні післявоєнні гарантії безпеки. Будь-які рішення щодо цих гарантій мають ухвалювати виключно Україна та її союзники, а не Росія, жорстко наголосив канцлер Мерц. На ці слова очільника уряду Німеччини сьогодні миттєво та нервово відреагували в Кремлі.

Дмитро Пєсков, прессекретар Путіна: «Ця заява канцлера Мерца яскраво свідчить про повну безвихідність позиції, якої наразі дотримуються європейці. Формулювати будь-які гарантії безпеки без безпосередньої участі Росії абсолютно неможливо. Неможливо. Якщо вони й надалі наполягатимуть на цій позиції, це повністю виключає будь-яку участь європейських країн у майбутньому процесі врегулювання конфлікту».

Мирний процес на паузі: аналіз Дональда Туска

Європа натомість твердо наполягає, що її представники обов’язково повинні бути присутніми за столом переговорів, коли йтиметься про стратегічні безпекові інтереси європейського континенту. Поки що весь дипломатичний мирний процес офіційно перебуває на паузі. Багато західних аналітиків вважають, що президент Росії наразі взагалі не збирається перезапускати його. Принаймні, точно не зараз.

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Дональд Туск, прем’єр-міністр Польщі (переклад українською): «Наразі видається вкрай малоймовірним, що найближчим часом партнерам вдасться досягти реального припинення вогню або підписання мирної угоди, зважаючи на занадто жорстку та безкомпромісну позицію Росії та особисто Путіна. Усі військові аналітики очікують, що зараз Росія лише посилить свої бойові дії на фронті, і цілком імовірно, що вона прагнутиме продовжувати цю війну щонайменше до початку зими».

Але попри це, «Коаліція охочих» воліє заздалегідь готуватися до завершення війни. І не лише теоретично. Французькі та британські військові підрозділи, які за попередніми домовленостями мають відіграти провідну роль у забезпеченні післявоєнних гарантій безпеки для України, вже восени проведуть масштабні спільні навчання на території Польщі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ГУЧНІ новини із Уряду! Хто тепер замість Свириденко?! Новий СОЮЗ із ЄС! | ТСН 20:00 НОВИНИ 14 ЛИПНЯ

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