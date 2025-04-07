"Істота випустила на дітей ракету": що відбувається у Кривому Розі після кривавого обстрілу

Місце ракетного удару в Кривому Розі / © ТСН

Реклама

У Кривому Розі, на Дніпропетровщині, сьогодні прощаються з десятьма жертвами російського теракту. У місті оголошено День жалоби. Балістикою окупанти поцілили по житловому сектору в п’ятницю ввечері. Влучили в житловий квартал, цілили в готель, оселі цивільних та дитячий майданчик. На місці трагедії є 20 загиблих. Із них майже половина — діти. Ще 75 людей — поранені.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

«У ці хвилини прощаються із Германом Трипольцем. Йому було девʼять років. Хлопчик помер у лікарні внаслідок надтяжких поранень. Також сьогодні проводжатимуть в останню путь ще трьох дітей та шістьох дорослих», — каже Ольга Павловська.

Реклама

Місце ракетного удару у Кривому Розі / © ТСН

На місці трагедії — квіти та іграшки. Вранці там відбулася панахида. Внаслідок ракетного удару загинуло девʼятнадцятеро людей. З них девʼятеро — діти. Ще одна жінка загинула внаслідок вибуху «Шахеда», що просто під час рятувальної операції атакували місто. У Кривому Розі розпочалася триденна жалоба. Також вшанування загиблих — і у Дніпрі.

Ось, що про це кажуть місцеві жителі:

«Я сприймаю це як власне горе! Загинули діточки! Загинуло дуже багато наших криворіжців! Це дуже боляче! Нема слів просто, щоб передати цей біль».

«Тут спокій був. І сонечко світило, і дітки гуляли. І оце прилетіло. Це біда! Ніхто її не чекав і даже не сподівався. Ой! Істота оця, що випустила на дітей оце! Престурники! Я не знаю, як можна з ними і про що можна з ними домовлятися! З цими людьми, якщо — інопланетяни, мабуть, не розуміють людей! Це виродки»

Як гралися діти буквально за півгодини до удару, показала у соцмережах місцева жителька, яка була тут під час атаки та дивом врятувалася із донькою. У пʼятницю ввечері тут було повно людей. Росіяни вдарили касетним «Іскандером» біля грального майданчика о сьомій вечора, коли чимало людей було надворі. Вибух пролунав майже одразу після тривоги. Люди не встигли сховатися. Російські пропагандисти відрапортували: високоточним ударом знищили військових та іноземних інструкторів. Генштаб це заперечив. І заявив: росіяни навмисно завдали удару ракетою «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей. Що тут не було жодного зібрання військових, підтверджують і місцеві. У ресторані був форум працівниць сфери краси та святкували день народження.

Дата публікації 14:50, 05.04.25 Кількість переглядів 49 Новини ТСН 14:00 5 квітня. Імена загиблих у Кривому Розі дітей! Дивна реакція посольства США!

Загалом 75 людей дістали поранення. У лікарнях лишаються тридцять троє. Вісімнадцятеро — у тяжкому стані. З них четверо — діти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН НОВИНИ 12:00 7 КВІТНЯ - ПОНЕДІЛОК