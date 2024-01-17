ISW назвав дати "нового наступу РФ": чи можна довіряти цій інформації

У Росії заявили про "наступ" "приблизно між 12 січня і 2 лютого".

Днями "Інститут вивчення війни" (ISW) заявив про "новий наступ Росії" на Україну через сприятливі умови і навіть назвав дати, в які це може статися. Однак не варто довіряти цьому джерелу. Ба більше, така новина є дезінформацією українського суспільства.

По-перше, сам характер інформації, яку поширює "Інститут вивчення війни", контроверсійний.

Згідно з даними, проаналізованими експертами "Інституту вивчення війни", "росіяни готуються розпочати новий наступ найближчими тижнями, щойно земля замерзне на сході та півдні України". Утім, за даними Sinoptik.ua, найближчі дні на сході та півночі країни: до -9…-13 °С удень і до -16…-18 °С уночі. 14 січня у східних областях вдень -6…-9 °С (до -14 °С уночі). 15 січня у Донецькій і Луганській областях температура вдень -1...-3 °С, але вночі — до -8...-10 °С.

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Виходить, що "експерти" не володіють інформацією щодо погодних умов на сході країни, безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

Також підкреслю, що вони на загал подають інформацію нібито від російських джерел, посилаючись на літературного критика Сергія Переслєгіна. Останній заявив, що окупанти розпочнуть широкомасштабну наступальну операцію в Україні "приблизно між 12 січня і 2 лютого після того, як земля замерзне і, ймовірно, після того, як українські війська "виснажаться" від оборони своїх позицій в Авдіївці та на східному (лівому) березі Херсонської області". Це такий самий абсурд, якби військовий почав коментувати чи аналізувати останню виставу в театрі.

Примітно, що у цій же статті інформацію літературного критика щодо можливого російського наступу за відповідних погодніх умов спростовує анонімний російський блогер. Цей блогер заявив, що саме "морози заважають російським військам проводити наземні операції та просуватися на північ від Вербового в західній частині Запорізької області".

Тоді виникає цілком слушне запитання щодо інформації літературного критика Переслєгіна і його дедлайнів можливого російського наступу. Виявляється, що морозна погода не створює передумов для російського наступу, а навпаки, "морози заважають" російським окупантам.

А з приводу російського наступу — він не припинявся. Він почався з 1 жовтня і триває до цього часу. За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти активно штурмували українські позиції по всій лінії фронту, найбільше ворожих атак Сили оборони відбили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом за добу відбулося понад 90 боєзіткнень.

Російська армія / Фото: Associated Press

"Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 68 авіаційних ударів, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться у зведенні ГШ ЗСУ.

Ще один анонімний російський військовий блогер, якого цитує т.зв. "аналітики" ISW, заявив, що морозна погода впливає на російську та українську наземну активність, артилерію та безпілотні системи по всьому фронту.

Натомість колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін у цій же статті ISW спростовує цю інформацію. Рогозін повідомляє, що лінія фронту на заході Запорізької області "гуде, як бджолиний вулик" через велику кількість українських безпілотників. За його інформацією, українські сили виділяють безпілотники для завдання ударів по КОЖНІЙ важливій цілі на заході Запорізької області, і що інтенсивне використання українських безпілотників ускладнює ротацію російського особового складу.

Своєю чергою, в інтерв'ю Reuters командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі широке використання ЗСУ дронів змусило противника змінити тактику. Сирський поділяє думку головнокомандувача Валерія Залужного, що технології, ймовірно, зіграють важливу роль на війні. Командувач зазначив, що за останній рік посилилася радіоелектронна боротьба, оскільки поширення безпілотників та іншої керованої зброї створило більше можливостей для створення перешкод.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський / Фото: armyinform.com.ua

Менше з тим, продовжимо аналізувати інформацію, яку оприлюднили "аналітики" ISW. У своєму звіті, з посиланнями вже на українські джерела, вони повідомляють про те, що "російська авіація не може діяти на півдні України через погодні умови".

Натомість, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, у ніч на 13 січня була зафіксована активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

Своєю чергою, у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18.00 15 січня повідомляється, що протягом доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 31 авіаційний удар. А у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 січня йдеться про 68 авіаційних ударів противника по позиціях наших військ та населених пунктах.

За інформацією командувача Сухопутних сил України Олександра Сирського, наразі окупанти намагаються перехопити ініціативу на фронті. Сирський розповів, що росіяни "тиснули в кількох напрямках уздовж східного фронту, щоб отримати повний контроль над промисловим Донбасом, попри значні втрати в людях і припасах".

Також російські окупанти сподіваються повернути втрачені території на півдні Херсонської та Запорізької областей. Сирський додав, що в той час, як росіяни намагаються відновити ініціативу, українські військові шукають можливості для удару та перебувають у активній обороні.

Таким чином, подібний характер інформації ISW щодо планів російського командування носить яскраві ознаки проведення інформаційно-психологічних операцій, які мають на меті дезінформацію українського суспільства.

Звертаю увагу на відсутність реакції з боку Центру протидії дезінформації при РНБО, який мав би реагувати на побідний характер інформації в українському інформаційному полі.

Нагадаю, Центр протидії дезінформації при РНБО є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України, утвореним відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106.

Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Нагадаємо, експерти оцінили ймовірність висадження російського десанту в Україні.

Автор: Д. Снєгирьов