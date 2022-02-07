ІТ-компанії, які стануть резидентами “Дія City”, платитимуть вп’ятеро менші податки - Федоров

Податок на доходи фізичних осіб становитиме всього 5%.

Під час форуму Diia Summit, який у вівторок, 8 лютого, проводитиме Мінцифри, буде презентовано віртуальну “вільну економічну зону” Дія City, яку в відомстві називають однією з найкращих податкових систем для технологічних компаній.

Про це розповів в інтерв’ю ТСН.ua віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, уже від 8 лютого високотехнологічні компанії можуть стати резидентами “Дія City”, що дасть їм змогу сплачувати найнижчі податки, а також інвестувати в робочі місця та розвиток технологій.

“Для резидентів “Дія City” будуть діяти у 5 разів нижчі податки у порівнянні з тим, якщо компанія платить все по загальній системі оподаткування. Наприклад, ПДФО на сьогодні складає 18%, а в “Дія City” він становитиме 5%. Щодо Єдиного соціального внеску, він буде не від середньої заробітної плати, а від мінімальної – 22%”, - розповів міністр.

Окрім того, у резидентів “Дія City”з'явиться можливість обрати податок на виведений капітал.

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Михайло Федоров не назвав точної кількості компаній, які уже готують необхідні документи для того, щоб стати резидентами віртуальної "вільної економічної зони", але зауважив, що на Diia Summit будуть виступати три компанії.

“Одна американська компанія, де працює 30 тисяч людей — вони тепер будуть розвиватися в Україні і створювати багато нових робочих місць вже у цьому році. Також одна зі світових продуктових компаній, яка коштує понад $30-40 млрд. Вони відкривають R&D (Research and Development — ТСН.ua) і заходять із фінансовим продуктом в Україну. І третя компанія — одна з найбільших українських компаній”, - конкретизував очільник Мінцифри.

Нагадаємо, на головній digital-події від Мінцифри — форумі Diia Summit - буде презентовано також нові послуги в “Дії”. Серед них — можливість змінити місце реєстрації та “пошерити” техпаспорт на авто іншій людині через QR-код.

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