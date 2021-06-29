Італія послабила карантинні обмеження: чи можуть до країни в'їхати українці

Італія послабила карантинні обмеження: чи можуть до країни в'їхати українці

Вся територія Італії опинилася у "білій" зоні.

Італія без маскового режиму: 28 червня в країні зняли низку карантинних обмежень. Скасували обов'язкове носіння захисних засобів на вулиці та комендантську годину. Крім того, усі регіони перевели у так звану "білу" зону.

Що дозволено в Італії та чи зможуть в'їхати до країни українці, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 29 червня.

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Протягом майже восьми місяців італійці дуже відповідально дотримувалися масочного режиму після того, як у жовтні його зробили обов'язковим. Щодо приміщень, то правила не змінюються: у кафе, ресторанах, аптеках, супермаркетах чи будь-якій крамниці маска обов’язкова. Міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца зробив заяву: "За останні тижні ситуація значно покращилася, але ми не можемо вважати битву завершеною".

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Крім того, вся територія Італії опинилася у "білій" зоні. Це означає, що усе відкрито, усе працює, комендантська година також скасована. До країни нарешті приїхали туристи з Німеччини, Франції, Нідерландів.

Утім, для українських туристів (навіть вакцинованих) Італія залишається закритою. Україна досі у списку країн "Е". Виняток - це поїздки у справах роботи чи, приміром, на операцію. Також в’їхати до країни можуть рідні італійських резидентів, а також люди, які можуть підтвердити тривалі стосунки з громадянином чи громадянкою Італії.

Кореспондентка Христина Суворіна.

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