Італія закрила свої кордони навіть для вакцинованих українців: чи можна потрапити до країни

Італія закрила свої кордони навіть для вакцинованих українців: чи можна потрапити до країни

Суворі обмеження почнуть діяти від 16 грудня і, щонайменше, до 31 січня наступного року.

Вже від завтра, 16 грудня, Італія заборонила в’їзд всім українцям, які хочуть потрапити туди з туристичною метою. Це стосується і вакцинованих. Таке рішення тамтешній уряд ухвалив для запобігання поширення COVID-19

Про це йдеться 15 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

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"Україну віднесено до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки, зокрема з метою туризму", — повідомили у вітчизняному МЗС.

Залишили, втім, кілька вийнятків. Потрапити до Італії зможуть українці з посвідкою на проживання, а також ті, хто їде на роботу, навчання, лікування або абсолютну необхідність. Заборона діятиме щонайменше до 31 січня наступного року.

"В окремих випадках, за рішенням італійських компетентних органів та за наявності аргументованих підстав, може бути дозволений в’їзд до країни осіб, які мають підтверджені та стабільні особисті стосунки з громадянами Італії", — додали у міністерстві.

Тим не менш, навіть цим особам не вдасться уникнути 10-денного карантину після прибуття до Італії, незалежно від вакцинації.

Італія заборонила в'їзд всім українцям, які хочуть потрапити туди з туристичною метою | Новини світу

Нагадаємо, що ЄС оновив "зелений список" країн, проте України там немає.

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