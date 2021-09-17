Італійці без "ковідних сертифікатів" не зможуть працювати, а ще платитимуть штрафи і за постійні тести

Італійці без "ковідних сертифікатів" не зможуть працювати, а ще платитимуть штрафи і за постійні тести

Без документу працівників будуть відсторонювати, а за прогули не платитимуть зарплатні.

Італія першою в Європі запроваджує обов'язкові "зелені перепустки" для усіх без винятку працівників. У документі має бути інформація про вакцинацію, негативний тест на коронавірус, або ж посвідка, що людина вже перехворіла. Усіх, хто не матиме ковід-сертифікату, відсторонять від роботи. А на тих, хто наважиться прийти на роботу без документа, або ж підробити його, чекатимуть штрафи.

Про це спеціально для ТСН розповіла кореспондентка Христина Суворіна.

Без «зеленого» сертифікату на роботу зась. Італія з 15 жовтня запроваджує «ковідні сертифікати" в обов’язковому порядку. Працівники, які не матимуть цього документа будуть відсторонені від роботи. А через 5 днів "прогулів" їм перестануть виплачувати зарплату. До того ж, і працівникам, і їхнім роботодавцям загрожуватиме штраф - від шестисот до півтори тисячі євро. Нові правила стосуватимуться як приватних, так і державних компаній.

Досі «зелені» перепустки в Італії були обов'язковими лише для вчителів та студентів. З серпня сертифікати італійці мають пред'являти у театрах, кінотеатрах, музеях та на концертах. Цього місяця чиновники додали до цього переліку поїздки на поїздах та автобусах далекого прямування. Аби отримати сертифікат, достатньо лише першої дози щеплення проти коронавірусу, або ж після негативного тесту. Серед чиновників одностайної думки щодо запровадження оновлених правил спочатку не було.

Після палких дискусій таки дійшли компромісу, що громадянам, кому лікарі не радять вакцинуватися, уряд гарантував безкоштовні тести, для інших - ціна тесту 15 євро.

Новини світу: Італія першою в Європі запровадила обов'язкові "зелені перепустки"

"Ми вважаємо справедливим зберегти вартість тестів на COVID-19 для неповнолітніх у розмірі 8 євро та 15 євро для дорослих, і що тести повинні бути безкоштовними для тих, хто не може вакцинуватися через проблеми зі здоров'ям. Це допоможе італійським сім'ям", - зазначає міністр регіональних справ Італії Маріастелла Гельміні.

В Італії оновлені правила діятимуть мінімум до кінця року.

На сьогодні в Італії дві дози вакцини від коронавірусу отримали близько 75% населення.

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